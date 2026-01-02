Diretoria da Adesg quer atacante para fechar o elenco

A diretoria da Adesg segue no mercado em busca de um atacante visando à disputa do Campeonato Estadual. A intenção é tentar fechar essa contratação antes da estreia no torneio, programada para o dia 15, na Arena da Floresta, contra o Humaitá.

“Temos um elenco qualificado, mas ainda falta essa peça. Temos algumas possibilidades e tudo deve ser definido até a próxima terça(6)”, declarou o diretor do Leão, Erismeu Silva.

Trabalho físico

O elenco da Adesg realiza neste sábado, 3, no Frotão, um treinamento físico e fecha mais uma semana de preparação.

O técnico Rodrigo Deião vai priorizar os trabalhos táticos e coletivos na última semana antes da estreia.

