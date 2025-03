Diretoria da Adesg fecha patrocínio com a AC Construtora

O técnico Álvaro Miguéis comanda um treino tático seguido de um mini-coletivo nesta quinta, 20, no Marinho Monte, e deve definir os titulares do Independência para o confronto diante da Adesg. A partida deste sábado, 22, às 17 horas, na Arena da Floresta, decide o segundo finalista do Campeonato Estadual.

Eduardo retorna

O atacante Eduardo, ausência nas últimas partidas por causa de uma lesão muscular, tem volta certa no Tricolor. Contudo, Álvaro Miguéis não deve divulgar os titulares de maneira antecipada.

Será reavaliado

O meia Ancelmo será reavaliado pelo fisioterapeuta Rafael Roma no Marinho Monte. O atleta tem uma lesão no joelho direito e se não participar do treino com restante do grupo deve ser vetado.

