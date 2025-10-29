Diretoria da Adesg fecha contratações e programa estreias contra o Sena Madureira

A diretoria da Adesg fechou as contratações da meia Geici e da atacante Priscila para a sequência do Campeonato Estadual Feminino. As duas atletas chegam nesta semana à capital acreana e devem estrear no confronto contra o Sena Madureira, pela 3ª rodada da fase de classificação.

“Estávamos com a Gleici e a Priscila contratadas. Precisávamos resolver alguns detalhes e, agora, vamos contar com mais duas atletas de qualidade”, disse Neila Rosas.

Programação definida

O elenco da Adesg vai treinar na quinta, 39, no Sesc, e na sexta, 31, no campo da Assembleia, visando o duelo do fim de semana.

“O grupo vem treinando forte desde o início da semana. A partida contra o Sena é muito importante para as nossas pretensões no Estadual”, declarou a diretora.

Tentar recuperação

A Adesg enfrenta o Sena Madureira no sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, e a meta é a recuperação no Estadual. A equipe de Senador Guiomard foi derrotada pelo Galvez por 3 a 1 no último fim de semana.

