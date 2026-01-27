Diretoria da Adesg cobra jogadores depois da derrota na Arena

Os dirigentes da Adesg foram ao vestiário na Arena da Floresta depois da derrota diante do Vasco por 3 a 1 nessa segunda, 26, e cobraram os jogadores. A equipe empatou na estreia e ocupa a última colocação na competição, somando apenas um ponto.

“Não existe muito o que falar. Os resultados mostram um início ruim de campeonato e precisamos reagir. Tivemos alguns problemas, mas é necessário mais entrega para reverter a atual situação”, disse o presidente da Adesg, Paulinho do Cras.

Contratar reforços

Segundo Paulinho do Cras, a meta é contratar alguns reforços para aumentar as opções dentro do elenco. Contudo, o comandante do Leão evitou uma previsão para chegada dos atletas.

Contra o líder

O elenco da Adesg reapresenta-se nesta terça, 27, no Frotão, e inicia a preparação para o jogo contra o líder Galvez. A partida será disputada no sábado, 31, às 17 horas, no Tonicão.

Relacionado

Comentários