Diretoria da Adesg anuncia mais 4 contratações visando o Estadual

A diretoria da Adesg anunciou nesta terça, 16, as contratações do zagueiro Yarlei, do volante Weverton, do meia Thales e do atacante Tiririca para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas serão integrados ao elenco do Leão e são opções importantes na temporada de 2026.

“São quatro jogadores de muita qualidade e irão elevar o nível do elenco da Adesg. Queremos lutar pelo título e precisamos ter opções para uma competição curta e difícil”, comentou o diretor de futebol, Erismeu Silva.

Múltiplas funções

O volante Weverton, campeão Estadual pelo Independência, chega no Leão como grande contratação. O atleta joga na lateral e pode exercer múltiplas funções dentro do esquema tático do técnico Rodrigo Deião.

