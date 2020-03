Isabela contraiu a doença durante participação na Conferência Nacional da Mulher Advogada que aconteceu em Fortaleza, Ceará

Por

Um dos três casos em que o exame deu positivo para coronavírus no Acre trata-se da advogada Isabela Fernandes, que é diretora-tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB-AC).

_____________

Isabela contraiu a doença durante participação na Conferência Nacional da Mulher Advogada que aconteceu em Fortaleza, Ceará, nos últimos dias 5 e 6 de março.

_____________

O evento reuniu mais de 150 pessoas de todas as partes do país e a própria conferência confirmou que o teste de uma das participantes havia dado positivo para a doença.

A reportagem conversou com a advogada que afirmou que estava com sintomas de uma gripe muito forte e que aguardava o resultado de exames.

Vale ressaltar que o resultado positivo foi testado no Laboratório Mérieux da Fundação Hospitalar. Uma contraprova foi enviada ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, mas o resultado ainda não foi divulgado.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Acre publicou uma nota na segunda-feira, onde afirmava que o teste da advogada havia dado negativo. Na tarde desta terça-feira, 17, a entidade divulgou uma nova nota confirmando e afirmando que o teor da primeira nota foi baseada em informações prestadas pela Unimed.

2ª NOTA DE ESCLARECIMENTO

CASO DE CORONAVÍRUS – ADVOGADA ACREANA

Acerca do divulgado ontem em Nota de Esclarecimento emitida pela OAB/AC, relacionada ao caso de contaminação de uma advogada acreana pelo Novo Coronavírus (Covid-19), a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre vem a público atualizar as informações que foram ali prestadas com base em relato fornecido pela Unimed Rio Branco, nos seguintes termos:

1. Na manhã de hoje a Secretaria Estadual de Saúde CONFIRMOU que a advogada acreana que participou da 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, entre os dias 4 e 7 de março de 2020, em Fortaleza – CE, em exame de contraprova, seguindo protocolo do Ministério da Saúde e da Vigilância Epidemiológica do Estado do Acre, testou POSITIVO para Coronavírus (Covid-19);

2. A advogada está em isolamento domiciliar desde a noite de domingo (15/03) e vem sendo tratada dentro do protocolo médico estabelecido;

3. Diante desse quadro, é absolutamente necessário que sejam obedecidos os protocolos determinados pelas autoridades públicas de saúde;

4. Informamos, também, que além dos serviços público e particular de saúde, a OAB/AC e a CAAAC estão, neste momento, envidando esforços para oferecer atendimento médico em plataforma telepresencial a todos os advogados e advogadas acreanos, cuja forma de acesso será oportunamente informada.

Rio Branco – AC, 17 de março de 2020.

Erick Venâncio Lima do Nascimento

Presidente da OAB/AC

Comentários