Diretor do Iteracre é preso em Tarauacá durante operação que investiga tentativa de homicídio

José Radamés Leite Silva foi detido por posse irregular de arma de fogo, desacato e desobediência à ordem judicial. A ação faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.

A Polícia Civil de Tarauacá, sob coordenação do delegado José Ronério, cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã da última sexta-feira (10) em uma propriedade pertencente ao diretor do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), José Radamés Leite Silva. A operação tem como objetivo esclarecer a tentativa de homicídio contra Francisco Walter, registrada em 2024.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma disputa de terras. Radamés teria tentado adquirir uma área pertencente à vítima, que se recusou a vender. Insatisfeito com a negativa, o diretor do Iteracre teria atentado contra a vida de Francisco.

Durante o cumprimento da ordem judicial, Radamés questionou a legalidade da ação e resistiu à abordagem policial. Segundo a Polícia Civil, ele correu para o andar superior do imóvel, trancou as portas e passou a desacatar verbalmente os agentes.

Após várias tentativas de negociação, os policiais precisaram arrombar a porta do cômodo onde o diretor se escondia. No momento da abordagem, ele arremessou um objeto pela janela, que posteriormente foi identificado como uma pistola PT58 HC PLUS calibre .380, com quatro munições intactas. O investigado afirmou não possuir registro da arma.

Diante do flagrante por posse irregular de arma de fogo, desobediência judicial e desacato, José Radamés recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil ressaltou que toda a ação foi autorizada pela Justiça e conduzida de forma legítima. O inquérito segue em andamento, e o diretor do Iteracre poderá responder também pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima, Francisco Walter, faleceu há pouco mais de um mês, em decorrência de complicações de saúde

