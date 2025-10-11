Geral
Diretor do Iteracre é preso em Tarauacá durante operação que investiga tentativa de homicídio
José Radamés Leite Silva foi detido por posse irregular de arma de fogo, desacato e desobediência à ordem judicial. A ação faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.
A Polícia Civil de Tarauacá, sob coordenação do delegado José Ronério, cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã da última sexta-feira (10) em uma propriedade pertencente ao diretor do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), José Radamés Leite Silva. A operação tem como objetivo esclarecer a tentativa de homicídio contra Francisco Walter, registrada em 2024.
De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma disputa de terras. Radamés teria tentado adquirir uma área pertencente à vítima, que se recusou a vender. Insatisfeito com a negativa, o diretor do Iteracre teria atentado contra a vida de Francisco.
Durante o cumprimento da ordem judicial, Radamés questionou a legalidade da ação e resistiu à abordagem policial. Segundo a Polícia Civil, ele correu para o andar superior do imóvel, trancou as portas e passou a desacatar verbalmente os agentes.
Após várias tentativas de negociação, os policiais precisaram arrombar a porta do cômodo onde o diretor se escondia. No momento da abordagem, ele arremessou um objeto pela janela, que posteriormente foi identificado como uma pistola PT58 HC PLUS calibre .380, com quatro munições intactas. O investigado afirmou não possuir registro da arma.
Diante do flagrante por posse irregular de arma de fogo, desobediência judicial e desacato, José Radamés recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
A Polícia Civil ressaltou que toda a ação foi autorizada pela Justiça e conduzida de forma legítima. O inquérito segue em andamento, e o diretor do Iteracre poderá responder também pelo crime de tentativa de homicídio.
A vítima, Francisco Walter, faleceu há pouco mais de um mês, em decorrência de complicações de saúde
Justiça concede liberdade provisória a ex-vereador preso em operação
O ex-vereador de Tarauacá, José Radamés Leite Silva, foi solto neste sábado, 11, após audiência de custódia realizada na Vara Estadual do Juiz das Garantias, em Rio Branco (AC). Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira, 10, durante operação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado José Ronério, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na propriedade do servidor.
A ação faz parte de uma investigação que apura uma tentativa de homicídio contra Francisco Walter, ocorrida em 2024, supostamente motivada por disputa de terras. Segundo o inquérito, Radamés teria tentado comprar um terreno da vítima, que se recusou a vender. Inconformado, ele é suspeito de ter atentado contra a vida de Francisco, que faleceu recentemente em decorrência de complicações de saúde.
Durante o cumprimento dos mandados, o diretor do Iteracre resistiu à ação policial, trancando-se em um cômodo da casa e arremessando pela janela uma pistola calibre .380, posteriormente apreendida. Ele também foi acusado de desacatar os policiais e desobedecer ordens judiciais, alegando possuir influência política.
Após ser detido, Radamés foi autuado por posse irregular de arma de fogo, desobediência e desacato. No entanto, durante a audiência de custódia presidida pelo juiz Ricardo Wagner de Medeiros Freire, o magistrado concedeu liberdade provisória ao investigado, acatando o parecer do Ministério Público, que entendeu não haver elementos concretos que justificassem a prisão preventiva.
De acordo com a decisão, o flagrante foi considerado regular, mas a prisão foi substituída por medidas cautelares, como: comparecimento periódico em juízo a cada 30 dias; proibição de manter contato com as testemunhas, incluindo o delegado e os agentes envolvidos na diligência; proibição de deixar a comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
O juiz advertiu que o descumprimento de qualquer dessas condições poderá resultar na revogação da liberdade e decretação da prisão preventiva.
Polícia Civil apreende armas e prende homem que desacatou delegado em Tarauacá
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na última sexta-feira, 10, uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Acre. A ação resultou na apreensão de três armas de fogo, duas espingardas e uma pistola calibre .380, além de munições, um notebook e um celular.
A operação foi desencadeada em uma propriedade rural pertencente a J.R.L.S., localizada na zona rural de Tarauacá. Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado tentou resistir, trancando-se em um cômodo da residência e arremessando uma pistola calibre .380 pela janela, em tentativa de se livrar do armamento.
No momento da abordagem, o homem desacatou o delegado responsável pela ação, José Ronério, proferindo ofensas e ameaças. Ele afirmou ter influência política e alegou ser assessor de um deputado estadual, chegando a dizer que teria “poder para transferir o delegado” e que este seria “mandado embora da cidade”.
Diante da conduta de desobediência, desacato e obstrução da justiça, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Tarauacá, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
O delegado José Ronério ressaltou que a atuação da Polícia Civil foi firme e dentro dos parâmetros legais. “A Polícia Civil atua de forma técnica e imparcial, cumprindo determinações da Justiça e garantindo a lei. Nenhuma tentativa de intimidação ou influência política vai interferir no nosso trabalho. A lei é para todos, e nosso compromisso é com a segurança da sociedade e o cumprimento da justiça”, afirmou o delegado.
O material apreendido foi encaminhado à perícia, e o inquérito policial segue em andamento para identificar a origem e a posse das armas encontradas.
Mais de 3,4 mil declarações do IR são retidas na malha fina no Acre; Receita amplia orientação
Entre março e setembro deste ano, a Receita Federal recebeu 45.645.935 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referentes ao ano-base 2024. Desse total, 3.971.267 declarações (o equivalente a 8,7%) foram retidas na chamada malha fina.
Segundo o órgão tributário, mais de 66% dessas retenções já foram resolvidas de forma espontânea pelos próprios contribuintes, sem necessidade de intervenção direta da Receita Federal.
No Acre, 116.174 contribuintes enviaram suas declarações dentro do prazo. Desses, 3.493 declarações (3%) acabaram retidas na malha fiscal. Entre elas, 899 apresentam imposto a pagar, o que representa 25,7% dos casos retidos no Estado.
Atenta a esse cenário, a Superintendência da Receita Federal no Acre (SRF/AC) informou que irá intensificar as ações de orientação e incentivo à autorregularização. A expectativa é de que, ainda este ano, seja lançada a versão 2025 do Projeto Cartas, iniciativa que busca promover a conformidade tributária por meio do envio de alertas personalizados aos contribuintes com inconsistências em suas declarações.
Em todo o país, 1.292.357 declarações ainda permanecem retidas, o que corresponde a 2,8% do total entregue. Dentre essas, 69,2% (894.580 declarações) são de contribuintes com direito à restituição; 27,9% (360.018) têm imposto a pagar; e 2,9% (37.359) apresentam saldo zero — ou seja, sem imposto a pagar ou a restituir.
As principais causas que levaram declarações à malha fina foram:
- Despesas médicas (32,6%) – Principal motivo de retenção. A Receita aponta inconsistências ou falta de comprovação dos valores declarados.
• Omissão de rendimentos (30,8%) – Inclui rendimentos não informados pelo titular ou por seus dependentes.
• Outras deduções (16,0%) – Refere-se a inconsistências em deduções que não envolvem despesas médicas.
• Diferenças no Imposto Retido na Fonte (15,1%) – Divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e os informados pelas fontes pagadoras.
A Receita Federal reforça que os contribuintes com declarações retidas devem acessar o portal e-CAC para verificar pendências e realizar eventuais correções, a fim de evitar autuações e multas. O acesso facilitado à situação fiscal e as orientações disponíveis têm sido decisivos para estimular a regularização voluntária.
