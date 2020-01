“Nada novo, só a velha covardia de quem rasteja pelas práticas do submundo”, relatou

SAIMO MARTINS,

O diretor da Polícia Penal no Estado do Acre, Lucas Gomes, utilizou sua página no Facebook na manhã desta terça-feira (14), para denunciar que os criminosos estão criando perfis falsos, em seu nome, nas redes sociais, para atentar contra ‘sua honra’.

Segundo ele, além dos perfis, ele já sofreu inúmeras ameaças de morte desde que está á frente do cargo. “Não bastassem as tentativas e ameaças contra a minha vida, o crime organizado atenta agora contra a minha honra, utilizando perfis falsos em redes sociais”, declarou.

Gomes pontuou que além das práticas comuns, o crime organizado pretende migrar para as tecnologias da internet. “Tal qual o mundo paralelo que querem criar, onde vigora a lei do crime, querem também fazer do ambiente virtual uma extensão de suas condutas criminosas. Nada novo, só a velha covardia de quem rasteja pelas práticas do submundo”, relatou.

O diretor, apesar dos crimes cometidos contra si, se mostrou tranquilo e disse que pretende resolver o caso na justiça. “Creio na justiça divina, como creio na justiça humana. Por isso trabalho com a convicção de que nada passará em branco”, concluiu.

