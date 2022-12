Direto da França: Lionel Messi vai renovar com o PSG

OGOL

O futebol voltou também para os gigantes do futebol internacional. Na Inglaterra, as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa agitam o meio de semana e, nesta quarta, o Manchester United venceu o Burnley por 2 a 0 em Old Trafford e garantiu classificação para a próxima fase.

Com Casemiro improvisado na zaga e jogadores importantes como Bruno Fernandes e Rashford já em campo, o United venceu até com certa facilidade. O atacante inglês mencionado, inclusive, marcou um lindo gol em jogada individual para sacramentar a vitória. Antony entrou no segundo tempo.

United sai na frente

O primeiro tempo entre no Old Trafford colocou frente a frente duas equipes que fazem questão de sair jogando pelo chão para iniciar a armação das suas jogadas. Na primeira metade dos 45 minutos iniciais, foi o Manchester United quem se deu melhor. Garnacho recebeu em profundidade e perdeu a chance de abrir o placar para o United em finalização de pé esquerdo.

O tempo foi passando e o primeiro gol saiu apenas aos 27 minutos em uma bela jogada. Bruno Fernandes acertou belo lançamento para a direita da área, Wan Bissaka se jogou na bola para fazer cruzamento e Eriksen apareceu na pequena área para finalizar e abrir o placar. Apenas a partir daí o Burnley começou a jogar.

Os visitantes começaram a fazer seu jogo e chegaram com perigo em algumas oportunidades graças a Manuel Benson. O atacante pelo lado direito do Burnley teve duas finalizações perigosas: primeiro acertou o lado de fora da rede, depois acabou parando em Dúbravka. O empate ficou no quase nos minutos finais do primeiro tempo.

Pintura de Rashford

O segundo tempo começou com dinâmica semelhante aos 45 minutos que abriram o jogo, com o United um pouco mais confortável graças a sua vantagem. No começo, Bruno Fernandes acertou novo lançamento, Rashford ajeitou e McTominay chegou finalizando de primeira, jogada parecida ao primeiro gol, mas o chute foi para fora.

Aos 12 minutos, uma pintura em Old Trafford. Rashford saiu arrancando com a bola desde o seu campo de defesa e mesmo com seus companheiros se movimentando, o atacante resolveu sozinho ao entrar na área passando entre dois defensores adversários e finalizando cruzado de pé direito para fazer um lindo gol. 2 a 0.

Rashford estava inspirado e pouco depois tentou outra jogada individual. O atacante aplicou caneta na grande área, mas foi travado antes de finalizar. O Burnley, por sua vez, criou ainda menos na etapa final. Churlinov, que entrou na vaga do destaque Benson que acabou se machucando, tentou duas finalizações com certo perigo, mas não tirou o zero do placar dos visitantes.

Vitória e classificação do Manchester United para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

