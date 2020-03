Por ElDeber

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressou hoje sua “séria preocupação” com a promulgação de uma lei no Peru que isenta a aplicação da lei da responsabilidade criminal no contexto de sua patrulha para a emergência do CoVID-19.

Em várias mensagens em sua conta no Twitter, a CIDH, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), alertou o Estado peruano de que as leis nacionais devem cumprir os princípios internacionais que regem o uso da força.

“De acordo com as normas interamericanas, as leis nacionais não devem preveem exclusões de responsabilidade que impeçam a investigação e a sanção de violações de direitos humanos, particularmente quando os autores são agentes do Estado”, disse ele.

“A CIDH lembra ao Peru que o uso da força deve ser excepcional e satisfazer os princípios da legalidade,necessidade absoluta e proporcionalidade, buscando a todo momento minimizar os danos e danos que poderiam ser causados”, acrescentou.

O Peru alterou o Código Penal para isentar da responsabilidade penal a aplicação da lei “que, no desempenho de sua função constitucional e no uso de suas armas ou outros meios de defesa, de forma regulatória, causem lesão ou morte”,segundo lei publicada sábado no diário oficial em meio à pandemia.

No Peru, de 16 de março a 12 de abril, um confinamento obrigatório da população,que restringe a liberdade das pessoas de sair às ruas, bem como um toque de recolher noturno, a fim de conter a propagação do novo coronavírus, causando a doença de COVID-19.

No Peru, houve 852 casos de COVID-19, dos mesmos 639 em Lima, com 18 mortes,de acordo com o último balanço oficial publicado no domingo.

A Lei de Proteção policial pode gerar controvérsia no Peru,onde membros das forças de segurança cometeram crimes contra a humanidade e outros crimes graves contra civis inocentes em suas operações contra a guerrilha maoista Shining Path, entre 1980 e 2000.