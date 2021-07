Direção Nacional do MDB chancela pré -candidatura de Jéssica Sales ao Senado

ASSESSORIA

“A deputada Jéssica Sales tem o respaldo da direção nacional do MDB para concorrer ao Senado nas próximas eleições” – a declaração foi dada na tarde desta terça-feira 13, pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, durante encontro com os deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales, na sede do partido, em Brasília.

Rossi disse que a pré-candidatura de Jéssica Sales ao Senado entusiasma muito o MDB porque a parlamentar tem todas as credenciais para melhorar a qualidade das mulheres no cenário da República e no partido. “Tenho certeza que a nossa deputada Jéssica Sales, com muita humildade, vai trabalhar muito, vai conquistar a simpatia da população do Acre e vai se eleger, se Deus quiser, senadora da República” – enfatizou.

Baleia Rossi também afirmou também que o MDB está em fase de discussão com os vinte e três estados brasileiros no sentido de apresentar um nome que seja uma boa alternativa política para o país sem extremos, moderado e que entregue um excelente resultado para a população.

De acordo com o deputado federal e presidente da Executiva Estadual do MDB, Flaviano Melo, a conversa com a direção nacional em torno da chancela da pré-candidatura ao Senado no Acre foi muito positiva e lembrou, na ocasião, que a primeira senadora pelo Acre foi Laélia Alcântara e que, agora, o partido contará novamente com uma mulher candidata ao Senado Federal. “Tenho certeza que Jéssica Sales fará um grande papel nas próximas eleições” – disse o deputado.

A deputada Jéssica Sales disse que recebe essa recepção de amizade e de respeito com imensa alegria e que o MDB vai dialogar daqui prá frente sobre sua pré-candidatura com muita harmonia, sabedoria e com muita calma.”Nós estamos fazendo uma construção e, daqui a alguns meses, tenho certeza que nossa candidatura única representando o glorioso MDB será concretizada” – ressaltou.