Diogo Soares avança à final da ginástica artística masculina em Paris

O líder da oposição agradeceu a Javier Milei pelo apoio e pediu para recebê-lo em breve em Caracas. Assegurou que o ciclo do chavismo “já se fechou”.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado , disse ao TN que “o nível de participação é impressionante” nas eleições presidenciais na Venezuela e agradeceu ao presidente Javier Milei pelo seu apoio.

“Esse ciclo já fechou. Uma nova era começa. Hoje está contido, mas esse ciclo já se fechou”, afirmou.

Numa entrevista à enviada especial Carolina Amoroso , a popular líder da oposição disse estar “muito entusiasmada”. “Isso é muito emocionante. Muito será escrito sobre este dia no futuro. Não só pelo que representa para a Venezuela, mas para o resto da região. “Estamos diante de um sistema que causou destruição e dor, mas também desestabilização política e criminosa no resto do hemisfério”, afirmou.

María Corina Machado: “A maior votação dos últimos 30 anos”

No seu diálogo com TN, a líder da oposição venezuelana destacou a elevada participação eleitoral. “O que estamos vendo neste momento é impressionante em termos de nível de participação. “Pode acabar sendo a eleição com maior votação dos últimos 30 anos”, observou.

Além disso, disse que os próprios apoiantes da oposição cuidarão do resultado das eleições.

“Acredito que as testemunhas e os cidadãos vão afirmar a verdade. Temos chefes de mesa, monitores, radares, capitães, pessoal de logística, todos voluntários, e os chamados comandos, organizações de cidadãos onde há cerca de 10 pessoas em cada uma. Temos 66.000 comandos. Há facilmente mais de um milhão de pessoas com áreas específicas designadas para hoje, para controlar o voto”, indicou.

Sobre o alerta do presidente Nicolás Maduro , que alertou sobre a possibilidade de “um banho de sangue” caso perca as eleições, Machado disse: “Para que haja guerra é preciso que haja inimigos. “O que estamos vendo é o desejo de viver com dignidade e o desejo de que nossos filhos vivam em casa”.

“Temos pessoas muito queridas presas e expulsas de um quarto do país. O momento do reencontro está muito próximo”, afirmou.

Machado também denunciou que “na última semana houve muitas intimidações de chefes de comando nos estados, patrulhas da polícia política em suas próprias casas. A repressão aumentou nos últimos dias. Hoje os atos de forte violência eram muito raros”, afirmou.

O líder venezuelano agradeceu ainda a Javier Milei por ter recebido seis líderes da oposição na embaixada argentina em Caracas: “São seis pessoas que amo muito, são pessoas boas, honestas, que deveriam estar aqui connosco. Agradeci-lhe pelas suas posições sempre firmes em defesa da liberdade e espero recebê-lo em breve na Venezuela”, concluiu.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários