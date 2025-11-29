Geral
Diocese de Rio Branco afasta padre Antônio Menezes após filiação ao PT do Acre
A Diocese de Rio Branco afastou, neste sábado (29), o padre Antônio Menezes de todas as funções sacerdotais após o religioso se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) e anunciar pré-candidatura a deputado estadual. O comunicado foi assinado pelo bispo dom Joaquín Pertíñez, que classificou a postura do sacerdote como incompatível com as normas da Igreja Católica.
A filiação ocorreu na sexta-feira (28), durante um ato partidário realizado em Xapuri, terra de Chico Mendes. O evento contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva; do presidente da Apex-Brasil, ex-governador Jorge Viana; do presidente estadual da sigla, vereador André Kamai; além do ambientalista Raimundo Mendes.
Com o afastamento, Menezes está proibido de celebrar missas, realizar batismos, confissões, casamentos ou participar de qualquer cerimônia religiosa como sacerdote. A única exceção é o atendimento a fiéis em risco de morte, conforme determina a Igreja. O bispo também orientou que o padre se abstenha de manifestações políticas em grupos ou redes sociais ligados à Diocese.
Padre diz que afastamento foi solicitado por ele
Em resposta divulgada a imprensa, o padre Antônio Menezes afirmou que ele próprio pediu a liberação para se dedicar à pré-campanha. Segundo o religioso, a decisão foi tomada para evitar que sua atuação pastoral fosse confundida com promoção política.
“Eu escrevi uma carta pedindo ao dom Joaquín e ao Conselho minha liberação para entrar na política e fazer a pré-campanha. Escolhi não estar celebrando nesse período para que não digam que estou usando a Igreja para me promover”, afirmou.
Menezes explicou que atuava em duas paróquias, o que inviabilizaria a dedicação necessária à agenda eleitoral. “Agora vou andar este Acre inteiro e precisava de tempo. Continuo sendo padre e, depois das eleições, escrevo outra carta pedindo para voltar à missão, para celebrar as missas. Nada impede que o padre seja político. São trâmites necessários”, destacou.
Comentários
Geral
Jovem fica ferido após cair de moto em ramal da zona rural de Porto Acre
Vítima estava sem capacete e sofreu cortes e traumatismos; estado de saúde é estável
Um jovem identificado como Dhemison Lima, de 23 anos, ficou ferido no início da noite deste sábado (29) após sofrer uma queda de motocicleta no Ramal Linha 7, km 30, na zona rural de Porto Acre. Ele pilotava uma Honda Fan preta e não utilizava capacete no momento do acidente.
Segundo moradores da região, Dhemison seguia no sentido Porto Acre/Vila do Incra quando perdeu o controle da moto ao passar por um trecho molhado da estrada, derrapou e caiu violentamente ao solo. Populares prestaram socorro imediato e o levaram em uma caminhonete até a base do Samu na Vila do Incra.
A equipe de atendimento realizou os primeiros procedimentos e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava um corte profundo no lado direito do rosto, edema facial e chegou a ficar desacordado após a queda.
Após avaliação médica, Dhemison foi encaminhado ao setor de Traumatologia, onde permanece em observação. Seu estado de saúde é considerado estável.
As causas da queda deverão ser apuradas. O caso reforça o alerta para o uso obrigatório do capacete, especialmente em estradas rurais com trechos escorregadios.
Comentários
Geral
Homem sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima foi atacada ao sair de casa e está internada em estado grave no Pronto-Socorro
Natanael Oliveira da Costa, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (29), no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Ele deixava sua residência em uma bicicleta quando foi surpreendido por dois criminosos armados com um terçado.
Segundo testemunhas, os agressores desferiram três golpes contra Natanael: um nas costas, outro no punho direito — que chegou a expor o tendão — e um terceiro no pescoço, causando forte sangramento. O corte no pescoço quase atingiu a veia jugular.
Gravemente ferido, ele ainda conseguiu correr até a BR-364, onde caiu próximo a uma rotatória diante do Distrito Industrial. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o fechamento da matéria, a Polícia Militar não havia sido acionada e, por isso, o caso não deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Comentários
Geral
Polícia apreende mais de 2,7 kg de drogas durante operação rural na BR-364, em Sena Madureira
Suspeito de 20 anos é detido após demonstrar nervosismo ao ser abordado por equipe do GIRO do 8º BPM
Uma ação do GIRO da Polícia Militar do Acre, pertencente ao 8º Batalhão, resultou na apreensão de mais de 2,7 quilos de entorpecentes na manhã desta sexta-feira (28), durante uma operação rural na BR-364, em Sena Madureira. O suspeito, identificado pelas iniciais I.O.S., de 20 anos, foi detido enquanto pilotava uma motocicleta carregando uma bolsa.
Segundo a PM, o jovem apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, o que motivou a abordagem imediata. Questionado sobre o conteúdo da mochila, ele admitiu que transportava material ilícito. Na inspeção, os policiais encontraram 1,550 kg de uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de 120 pacotes que totalizavam aproximadamente 1,200 kg de pasta base de cocaína.
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.