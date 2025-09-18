fbpx
Conecte-se conosco

Brasil

Dino abre inquérito contra Bolsonaro com base em parecer da CPI da Covid

Publicado

4 minutos atrás

em

De acordo com o ministro, foram identificados indícios de crimes contra a administração pública em contratos, fraudes em licitações, superfaturamento e desvio de recursos públicos

Ministro Flavio Dino, do STF • Rosinei Coutinho/STF

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal) pediu abertura de inquérito na quarta-feira (17) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seus três filhos e mais 20 aliados com base no relatório da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19.

De acordo com o ministro, o documentro elaborado ao final da comissão apresentou indícios de crimes e continha os requisitos legais necessários para a instauração de Inquérito Policial.

“Destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, diz Dino.

Em 2021, a CPI indiciou os citados na ação. Dois anos depois, no final de 2024, a PF (Polícia Federal) pediu para converter a investigação parlamentar em Inquérito Policial. É este o pedido acatado por Dino na quarta-feira (17). Agora, a PF terá 60 dias para complementar as investigações da CPI. O prazo pode ser prorrogado, se necessário.

O pedido se dá dois dias após a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da Blindagem, que dificulta a prisão e processos criminais contra deputados e senadores. A proposta restringe prisões em flagrante de congressistas e exige aval do Legislativo para abertura de ações penais. O texto estabelece ainda prazo de 90 dias para análise de licença prévia para prisão ou processos.

A propostaainda precisa passar pela aprovação do Senado. Dentre as 24 pessoas que serão investigadas, 7 delas são parlamentares com mandato. Veja a lista completa:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Flavio Bolsonaro, senador

Ricardo Barros, deputado federal

Eduardo Bolsonaro, deputado federal

Osmar Terra, deputado federal

Beatriz Kicis, deputada federal

Carla Zambelli, deputada federal

Carlos Jordy, deputado federal

Onyx Lorenzoni, ex-ministro do governo Bolsonaro

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro

Allan dos Santos, youtuber

Helcio Bruno De Almeida, tenente-coronel

Oswaldo Eustaquio, blogueiro

Helio Angotti Neto, ex-secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde

Bernardo Pires Kuster, youtuber

Paulo De Oliveira Eneas, ex-deputado estadual de São Paulo

Richards Dyer Pozzer, blogueiro

Leandro Panazzolo Ruschel, blogueiro

Carlos Roberto Wizard Martins, empresário fundador da Wizard

Luciano Hang, empresário fundador da Havan

Otavio Oscar Fakhoury, empresário

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor de Bolsonaro

Tercio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro

Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores

CPI da Covid

Após 67 reuniões em mais de seis meses de atividade, a CPI da Covid aprovou o relatório final da comissão, que pedia indiciamento de 80 pessoas no final de 2021.

O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que a “mais grave omissão do governo federal foi o atraso na compra de vacinas”. O documento apontava ainda que o governo federal teria agido de forma não técnica no enfrentamento à pandemia, “expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa”.

O relatório citava mais de 80 vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro, atribuia a ele o cometimento de 10 crimes e pedia que fosse afastado de todas as redes sociais para a “proteção da população brasileira”.

O documento defendia ainda que o ex-presidente fosse acusado de ter cometido crimes contra a humanidade nos casos do colapso do oxigênio em Manaus, nas investigações envolvendo a operadora Prevent Senior e nas apurações de crimes contra povos indígenas.

Além de Bolsonaro, foi pedido o indiciamento de seis ex-ministros, seis deputados, um senador, um governador, um vereador, além de treze médicos e três empresários.

O relatório foi enviado para a PGR (Procuradoria-Geral da República), que pediu o arquivamento das ações por falta de elementos para abertura de inquérito. A PF, porém, pediu acesso às provas e concluiu pela necessidade de continuar as investigações, o que foi aprovado por Flávio Dino.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Mais de 124 mil famílias do Acre recebem o Bolsa Família em setembro

Publicado

26 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto: reprodução MDAS/Divulgação

Em setembro, mais de 124,7 mil famílias nos 22 municípios do Acre serão beneficiadas pelo Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal. O investimento no estado ultrapassa R$ 90,9 milhões, garantindo um valor médio de R$ 730,31 por família. Os pagamentos começaram na quarta-feira (17) e seguem até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Entre os beneficiários, 69,2 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 por criança. Além disso, o programa prevê benefícios complementares de R$ 50 para 116,1 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, bem como para 6,18 mil gestantes e 3,18 mil nutrizes.

O programa também contempla grupos prioritários no Acre, incluindo 427 famílias em situação de rua, 5.978 indígenas, 2 quilombolas, 48 com crianças em situação de trabalho infantil, 148 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 129 catadores de material reciclável.

Na capital, Rio Branco lidera o número de famílias atendidas, com 42.187 beneficiárias, seguida por Cruzeiro do Sul (14.186), Tarauacá (8.886), Sena Madureira (8.798) e Feijó (5.682). Já o município com maior valor médio de benefício é Santa Rosa do Purus (R$ 898,65), seguido por Jordão (R$ 889,95), Porto Walter (R$ 820,07) e Assis Brasil (R$ 819,52).

Comentários

Continue lendo

Brasil

Polícia prende em Manaus duas irmãs foragidas por furtos em grandes eventos

Publicado

1 hora atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Suspeitas retiraram tornozeleiras eletrônicas em Recife e fugiram para a capital amazonense

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta quarta-feira (17), duas irmãs de 26 e 31 anos acusadas de integrar um grupo criminoso especializado em furtos durante grandes eventos. As duas estavam foragidas de Recife (PE) e foram localizadas no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Jony Leão, do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a captura ocorreu após informações de que as suspeitas haviam se mudado para a capital amazonense. O grupo do qual fazem parte também é investigado por crimes em outros estados.

As irmãs já haviam sido flagradas em Recife e respondiam em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, mas retiraram o equipamento e fugiram.

Elas devem responder por roubo e associação criminosa, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Trabalhadores venezuelanos são resgatados em condições análogas à escravidão em obra pública em Guajará-Mirim

Publicado

1 hora atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Fiscalização encontrou vítimas vivendo em local insalubre e sem receber salários; responsáveis serão investigados

Dois trabalhadores venezuelanos foram resgatados em situação análoga à escravidão durante uma fiscalização em uma obra pública na aldeia Ricardo Franco, situada na Terra Indígena Rio Guaporé, em Guajará-Mirim (RO). A ação ocorreu na segunda-feira (15) e foi conduzida por auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do MPT, DPU e Polícia Federal.

Os trabalhadores viviam dentro da própria obra, em um cômodo deteriorado, dormindo sobre colchões apoiados em carteiras escolares. O banheiro estava quebrado e o espaço era infestado por morcegos. Isolados em uma região de difícil acesso, às margens de um rio que exige até quatro dias de viagem de barco ou deslocamento por avião, estavam sem salário, sem transporte e sem condições de sair do local.

Além disso, não tinham vínculo formal de trabalho, o que configurava descumprimento do contrato da obra, que proibia subcontratações.

Após o resgate, as vítimas receberam R$ 33,2 mil em verbas rescisórias, foram inseridas na rede de proteção social e terão acesso ao seguro-desemprego. Também receberam orientação para solicitar residência permanente no Brasil.

A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho abriram investigação para apurar responsabilidades.

Comentários

Continue lendo