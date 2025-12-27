Diferente da capital, Rio Juruá registra vazante em Cruzeiro do Sul

Com a rápida elevação do nível do Rio Acre marcando 12,40 metros neste sábado, 27, a reportagem do ac24horas esteve na régua de medição do manancial e conversou com o major Diego Vieira, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que detalhou o cenário enfrentado pela capital e as ações adotadas para atender a população atingida.

Segundo o oficial, Rio Branco vive um período de precipitações muito acima da média. Somente nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado na capital e em toda a bacia do Rio Acre ultrapassou 170 milímetros, situação considerada atípica para a época do ano. Como consequência, além das enxurradas, o rio apresentou uma subida abrupta, saltando de 7,6 metros na quinta-feira para cerca de 14,14 metros neste sábado.

De quinta para sexta-feira, devido à intensidade e à continuidade das chuvas durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências envolvendo oito famílias atingidas por transbordamentos de igarapés, principalmente nos igarapés São Francisco e Batista. As famílias foram retiradas das áreas de risco após acionamento pelo telefone 193 e encaminhadas para a Defesa Civil, casas de parentes ou incluídas em programas de aluguel social.

Diante da gravidade da situação, o major Diego Vieira informou que o efetivo do Corpo de Bombeiros foi reforçado. A corporação ativou o Sistema de Comando de Incidentes voltado para desastres hidrológicos, com atuação concentrada no Quartel do Comando Geral e no 1º Batalhão. Todo o efetivo disponível, incluindo militares de serviço e de folga, foi mobilizado para atender às ocorrências.

Ainda de acordo com o oficial, somente na manhã deste sábado já foram registradas cerca de 15 solicitações de retirada de famílias em áreas tradicionalmente afetadas quando o rio ultrapassa os 14 metros. Entre os bairros com pedidos de atendimento estão a Baixada da Habitasa, Seis de Agosto e o bairro da Base, onde as equipes já atuam no resgate preventivo de moradores.

O major também fez um alerta à população sobre os riscos de se aproximar do Rio Acre durante a cheia. Ele destacou que as águas trazem grande quantidade de balseiros e troncos de madeira provenientes das cabeceiras, muitos deles difíceis de serem vistos a olho nu, o que aumenta o risco de acidentes e afogamentos.

