Geral

Diferente da capital, Rio Juruá registra vazante em Cruzeiro do Sul

Publicado

7 minutos atrás

em

Enquanto em Rio Branco, o rio Acre sobe, em Cruzeiro do Sul, o Juruá, está em vazante e neste sábado está com 7,73 metros. Nesta última segunda-feira, 22, o nível do manancial era de 11,90 metros, ultrapassando a Cota de Alerta no município, que é de 11.80 metros.

Em Cruzeiro do Sul não houve chuvas intensas nesta sexta-feira, 26, como aconteceu em Rio Branco e nenhum alagamento foi registrado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas Intensas para este sábado, em todo o Acre entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, entre 40-60 km/h.

Geral

Prefeitura suspende programação do aniversário de Rio Branco devido às chuvas

Publicado

14 minutos atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Decisão prioriza atendimento a famílias desabrigadas; corrida de domingo e programação de Natal estão mantidas.

Foto: Luan Diaz

A Prefeitura de Rio Branco anunciou a suspensão da programação alusiva ao aniversário da cidade, prevista para este domingo, 28. A decisão foi tomada por determinação do prefeito Tião Bocalom (PL), diante da necessidade de mobilizar todo o efetivo municipal para o atendimento às famílias desabrigadas em razão das chuvas registradas nos últimos dias.

De acordo com nota oficial, as equipes da prefeitura estão concentradas em ações de monitoramento, assistência direta à população atingida e na garantia de serviços essenciais, como saúde e assistência social, além de outras frentes de apoio emergencial.

Por questões logísticas e em respeito aos participantes já inscritos, a corrida programada para a manhã de domingo (28) está mantida. A programação natalina realizada na Praça da Revolução também seguirá conforme o calendário previamente estabelecido.

A gestão municipal afirmou contar com a compreensão da população e agradeceu as manifestações de solidariedade. A prefeitura reforçou que, neste momento, a prioridade é assegurar o bem-estar das pessoas afetadas pelas chuvas. O prefeito Tião Bocalom segue visitando as áreas atingidas e mobilizando equipes para a construção de abrigos temporários e a ampliação dos serviços de saúde e assistência social.

Geral

Cheia do Rio Acre mobiliza Corpo de Bombeiros e atinge bairros tradicionais de Rio Branco

Publicado

19 minutos atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Com a rápida elevação do nível do Rio Acre marcando 12,40 metros neste sábado, 27, a reportagem do ac24horas esteve na régua de medição do manancial e conversou com o major Diego Vieira, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que detalhou o cenário enfrentado pela capital e as ações adotadas para atender a população atingida.

Segundo o oficial, Rio Branco vive um período de precipitações muito acima da média. Somente nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado na capital e em toda a bacia do Rio Acre ultrapassou 170 milímetros, situação considerada atípica para a época do ano. Como consequência, além das enxurradas, o rio apresentou uma subida abrupta, saltando de 7,6 metros na quinta-feira para cerca de 14,14 metros neste sábado.

De quinta para sexta-feira, devido à intensidade e à continuidade das chuvas durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências envolvendo oito famílias atingidas por transbordamentos de igarapés, principalmente nos igarapés São Francisco e Batista. As famílias foram retiradas das áreas de risco após acionamento pelo telefone 193 e encaminhadas para a Defesa Civil, casas de parentes ou incluídas em programas de aluguel social.

Diante da gravidade da situação, o major Diego Vieira informou que o efetivo do Corpo de Bombeiros foi reforçado. A corporação ativou o Sistema de Comando de Incidentes voltado para desastres hidrológicos, com atuação concentrada no Quartel do Comando Geral e no 1º Batalhão. Todo o efetivo disponível, incluindo militares de serviço e de folga, foi mobilizado para atender às ocorrências.

Ainda de acordo com o oficial, somente na manhã deste sábado já foram registradas cerca de 15 solicitações de retirada de famílias em áreas tradicionalmente afetadas quando o rio ultrapassa os 14 metros. Entre os bairros com pedidos de atendimento estão a Baixada da Habitasa, Seis de Agosto e o bairro da Base, onde as equipes já atuam no resgate preventivo de moradores.

O major também fez um alerta à população sobre os riscos de se aproximar do Rio Acre durante a cheia. Ele destacou que as águas trazem grande quantidade de balseiros e troncos de madeira provenientes das cabeceiras, muitos deles difíceis de serem vistos a olho nu, o que aumenta o risco de acidentes e afogamentos.

Geral

Sucuri de cerca de cinco metros é vista atravessando a BR-364 no Acre

Publicado

3 horas atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento foi avistada atravessando a BR-364, no trecho entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, no interior do Acre. A cena foi registrada por um morador da região, que se surpreendeu com o porte do animal.

De acordo com relatos de moradores, o aparecimento de sucuris nessa área não é incomum. A proximidade de um lago às margens da rodovia cria um ambiente favorável à presença da espécie, e há registros de cobras de tamanho ainda maior avistadas em outras ocasiões.

Com o início do inverno amazônico, período caracterizado pelo aumento das chuvas e pela elevação do nível de rios e lagos, a ocorrência desses animais tende a se intensificar, especialmente em áreas rurais. Nessa época, o deslocamento das sucuris costuma ocorrer em busca de alimento ou de locais mais secos.

Com informações do Yaco News

Veja o vídeo:

 

