Diesel tem alta de 20,4% desde o início da guerra e chega a R$ 7,26, diz ANP

O preço dos combustíveis no Brasil registra alta há três semanas consecutivas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20/3) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Desde o início da guerra envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel, o diesel acumula alta de 20,4%, enquanto a gasolina subiu 5,9% no mesmo período.

O diesel passou de R$ 6,03 por litro, na semana encerrada em 28 de fevereiro — data que marca o início dos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã — para R$ 7,26 na semana atual. Já a gasolina saiu de R$ 6,28 para R$ 6,65.

A escalada reflete o impacto direto da crise energética global provocada pelo conflito no Oriente Médio. Ataques a instalações de petróleo e gás, além da interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial, têm elevado a volatilidade no mercado internacional.

Como consequência, o petróleo Brent, referência global, chegou a atingir US$ 119 por barril em mais de uma ocasião desde o início da guerra.

Efeito no Brasil

No Brasil, os efeitos já provocaram tensão no setor de transportes. A alta do diesel levou caminhoneiros a discutirem uma paralisação, mas, em assembleia realizada na quinta-feira (19/3), a categoria decidiu não avançar com a greve e manter diálogo com o governo federal.

Para tentar conter os impactos, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma série de medidas. Entre elas, a criação de um programa de subvenção ao diesel, com subsídio para produtores e importadores, além da zeragem de tributos federais como PIS e Cofins sobre o combustível.

Além disso, o governo tem atribuído à alta a prática de preços abusivos. Uma força-tarefa foi montada e na última semana o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor fiscalizou mais de mil postos e 64 distribuidoras em todo o território nacional.

Manobra de Trump

Na tentativa de conter a alta dos preços globais do petróleo, pressionados pelo conflito no Oriente Médio, o presidente norte-americano, Donald Trump, autorizou a suspensão temporária de sanções sobre cerca de 140 milhões de barris de petróleo do Irã.

A medida permite que o país venda o petróleo bruto que já está armazenado em navios-tanque, em uma licença válida até o dia 19 de abril.