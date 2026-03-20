Brasil
Diesel tem alta de 20,4% desde o início da guerra e chega a R$ 7,26, diz ANP
O preço dos combustíveis no Brasil registra alta há três semanas consecutivas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20/3) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Desde o início da guerra envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel, o diesel acumula alta de 20,4%, enquanto a gasolina subiu 5,9% no mesmo período.
O diesel passou de R$ 6,03 por litro, na semana encerrada em 28 de fevereiro — data que marca o início dos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã — para R$ 7,26 na semana atual. Já a gasolina saiu de R$ 6,28 para R$ 6,65.
A escalada reflete o impacto direto da crise energética global provocada pelo conflito no Oriente Médio. Ataques a instalações de petróleo e gás, além da interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial, têm elevado a volatilidade no mercado internacional.
Como consequência, o petróleo Brent, referência global, chegou a atingir US$ 119 por barril em mais de uma ocasião desde o início da guerra.
Efeito no Brasil
No Brasil, os efeitos já provocaram tensão no setor de transportes. A alta do diesel levou caminhoneiros a discutirem uma paralisação, mas, em assembleia realizada na quinta-feira (19/3), a categoria decidiu não avançar com a greve e manter diálogo com o governo federal.
Para tentar conter os impactos, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma série de medidas. Entre elas, a criação de um programa de subvenção ao diesel, com subsídio para produtores e importadores, além da zeragem de tributos federais como PIS e Cofins sobre o combustível.
Além disso, o governo tem atribuído à alta a prática de preços abusivos. Uma força-tarefa foi montada e na última semana o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor fiscalizou mais de mil postos e 64 distribuidoras em todo o território nacional.
Manobra de Trump
Na tentativa de conter a alta dos preços globais do petróleo, pressionados pelo conflito no Oriente Médio, o presidente norte-americano, Donald Trump, autorizou a suspensão temporária de sanções sobre cerca de 140 milhões de barris de petróleo do Irã.
A medida permite que o país venda o petróleo bruto que já está armazenado em navios-tanque, em uma licença válida até o dia 19 de abril.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Lotofácil 3641: cinco apostas faturam R$ 2,1 milhões. Saiba de onde
Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3641 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (20/3). Os sortudos vão dividir o prêmio principal e cada um vai levar R$ 2,1 milhões.
Veja de onde são as apostas vencedoras:
- Barreiras (BA)
- Morro do Chapéu (BA)
- Serra (ES)
- Parauapebas (PA)
- Itaquaquecetuba (SP)
O sorteio da Lotofácil desta sexta-feira teve o seguinte resultado: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25;
Como jogar
Para apostar na Lotofácil os concorrentes devem marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.
Faturam prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para sábado (21/3) e o prêmio estimado é de R$ 2 milhões.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Governo cria gincana para estimular doação de sangue no Acre
Nova estratégia governamental transforma a doação de sangue em uma ação coletiva entre secretarias para salvar vidas em todo o estado
O Governo do Acre deu um passo importante para garantir a estabilidade dos estoques de sangue no estado. Foi publicado no Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (20), o Decreto nº 11.854, que institui oficialmente o Mês do Servidor Doador e a Gincana Intersecretarial de Doação de Sangue no âmbito da administração pública estadual.
Assinada pelo governador Gladson Cameli, a medida visa transformar o funcionalismo público em uma rede ativa de solidariedade. A iniciativa não se limita apenas à doação de sangue, mas também incentiva o cadastro de doadores de medula óssea entre servidores civis e militares, fortalecendo o atendimento hospitalar de alta complexidade.
Como vai funcionar?
A organização da gincana será liderada pelas secretarias de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead), em parceria direta com o Hemoacre. O diferencial da proposta é a estratégia: o período do “Mês do Servidor Doador” não será fixo, sendo definido anualmente pelo Hemoacre de acordo com os momentos de maior necessidade técnica ou baixa crítica nos estoques.
As secretarias e órgãos públicos deverão promover campanhas internas de conscientização e mobilização. O objetivo é criar uma competição saudável entre as pastas, destacando o impacto direto que cada bolsa de sangue coletada possui na vida dos pacientes da rede pública de saúde.
Regras e Benefícios
O decreto é claro ao reforçar o caráter altruísta da ação: não haverá concessão de benefícios financeiros ou vantagens materiais aos participantes. O foco é a doação voluntária e o compromisso social do servidor.
Por outro lado, o governo assegura o cumprimento da legislação trabalhista, garantindo ao servidor o direito à dispensa do dia de trabalho na data da doação, sem prejuízo em sua remuneração ou ficha funcional. Com essa medida, o Acre busca alinhar a gestão pública às melhores práticas de responsabilidade social e saúde coletiva do país.
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TJAC apresenta dados e propostas em audiência pública sobre violência contra a mulher
Coordenadora das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cosiv), juíza de Direito Louise Santana destacou a atuação do Poder Judiciário e defendeu a adoção de ações de prevenção e combate para reduzir os casos em Rio Branco
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cosiv), participou da audiência pública com o tema “Câmara Municipal no Combate à Violência Contra a Mulher”. O encontro ocorreu nesta sexta-feira, 11, na Câmara de Vereadores de Rio Branco, e reuniu parlamentares e integrantes da rede de proteção.
A audiência teve como objetivo debater, com diferentes setores da sociedade, mecanismos e estratégias para a erradicação da violência doméstica e familiar em Rio Branco, além de apresentar o funcionamento atual da rede de acolhimento às vítimas. A juíza auxiliar da Presidência e coordenadora da Cosiv, Louise Santana, representou o Poder Judiciário na ocasião.
A magistrada iniciou sua fala com a apresentação de dados estatísticos do Acre relacionados a crimes contra a mulher. Segundo ela, nos últimos anos, o estado vive uma epidemia. Conforme o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve aumento na concessão de medidas protetivas, de 2.247 em 2020 para 5.055 em 2025.
Para a juíza, o crescimento dos registros indica não apenas o aumento dos casos, mas também maior disposição das vítimas em denunciar, impulsionada pela redução da tolerância ao abuso, ampliação do acesso à informação e fortalecimento das redes de proteção.
“Sempre existiu violência contra a mulher, a diferença é que agora nós [mulheres] estamos conseguindo entender melhor os caminhos [da denúncia], saber os nossos direitos, embora haja um número de mulheres que ainda não sabe”, disse.
A magistrada também apresentou medidas adotadas pelo Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher. “O Acre, juntamente com Roraima, são os tribunais que mais rapidamente deferem uma medida protetiva. Em menos de um dia. 0,71 é o nosso índice [de tempo]. Hoje, o Acre está entre os tribunais mais céleres no que se refere à violência contra a mulher, quando se trata de processo judicial. Isso adianta como resposta à vítima, às partes e à sociedade”.
A coordenadora ressaltou ainda a importância de as instituições desenvolverem iniciativas voltadas tanto às vítimas quanto aos agressores. “Nós não queremos ficar aqui só no discurso. Queremos que desta reunião saiam encaminhamentos que sejam executados depois”. Nesse contexto, ela defendeu a criação de grupos reflexivos no município de Rio Branco.
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