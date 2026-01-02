Acre
Diesel no AC foi o mais caro do país e abastecimento com álcool o mais inviável
Um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, aponta que o preço médio da gasolina no Acre registrou queda de 1,92% em novembro de 2025, em comparação com outubro. Apesar do recuo, o estado permanece com um dos combustíveis mais caros do Brasil, ocupando a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Roraima.
De acordo com os dados, o litro da gasolina no Acre passou de R$ 7,594 em outubro para R$ 7,448 em novembro, uma redução de R$ 0,146. A queda acompanha o movimento observado em toda a região Norte e reflete, segundo a ValeCard, o repasse ao consumidor da redução de 4,9% aplicada pela Petrobras às distribuidoras no mês anterior. No cenário nacional, o preço médio da gasolina caiu 0,27%, passando de R$ 6,388 para R$ 6,371.
No caso do etanol, o Acre apresentou estabilidade. O preço médio permaneceu em R$ 5,290 tanto em outubro quanto em novembro, sem variação percentual. O comportamento contrasta com outras unidades da federação, já que 17 estados registraram queda no valor do biocombustível no período.
Mesmo com a estabilidade, o etanol no Acre não é considerado financeiramente vantajoso em relação à gasolina. Segundo a metodologia da ValeCard, o etanol só compensa quando o preço do litro representa até 70% do valor da gasolina. No Acre, essa relação ficou em 71%, acima do limite recomendado.
O diesel S-10 manteve o Acre no topo do ranking nacional de preços. Em novembro, o litro do combustível permaneceu em R$ 7,424, sem variação em relação a outubro. Com isso, o estado segue como o mais caro do país para o diesel, à frente de Roraima e Amapá.
Enquanto outras regiões apresentaram quedas ou oscilações leves, o Norte continua concentrando os maiores valores médios do diesel no Brasil, cenário atribuído a fatores logísticos e de distribuição.
O levantamento da ValeCard considerou transações realizadas entre 1º e 26 de novembro de 2025 em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país. Os dados refletem os valores médios efetivamente pagos pelos motoristas nos estabelecimentos da rede credenciada. As informações referentes a dezembro ainda não foram divulgadas.
Acre
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.
Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.
Acre
No Acre, adolescente perdido na mata volta para casa graças aos fogos do Réveillon
Foi graças aos fogos do réveillon que Gustavo Soares de Souza, de 15 anos, que estava perdido na mata na comunidade do rio Breu, em Marechal Thaumaturgo, conseguiu sair da floresta, nesta quinta-feira, 1, muito debilitado após passar cinco dias perdido na mata.
O jovem saiu para caçar com um tio e se perdeu. Ele contou que ficou caminhando e correndo, sem comer. Atravessou vários igarapés até chegar à margem do Breu, onde pediu socorro a pessoas que passavam de barco.
Gustavo contou aos familiares que, na noite da virada do ano, ouviu fogos de artifício e marcou a direção do som com um galho de árvore e, pela manhã, seguiu caminhando naquela direção, o que o levou até o rio, onde foi encontrado. Ele está muito debilitado, sem conseguir caminhar, com ferimentos graves nos pés e dificuldades na fala e comunicação.
Uma tia do adolescente disse que fez contato com órgãos públicos de Marechal Thaumaturgo, mas não houve apoio ou mobilização oficial para as buscas ou atendimento médico. A família transportou Gustavo de barco até a sede do município em busca de atendimento médico, já que o acesso à comunidade é difícil e depende exclusivamente de embarcações. O município, que fica na fronteira com o Peru, é um dos municípios mais isolados do Acre.
Em 2025, no Vale do Juruá, 11 pessoas se perderam na mata. A maioria estava caçando.
Acre
Em entrevista, governadora em exercício Mailza destaca investimentos em 2025 e planos da gestão para 2026
A governadora em exercício Mailza Assis participou, na tarde desta sexta-feira, 2, do programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, em Rio Branco, onde apresentou um balanço da gestão governamental em 2025.
Durante a entrevista, abordou as emendas parlamentares destinadas ao Acre no período em que atuou como senadora da República, o trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os caminhos que a gestão pretende seguir em 2026.
O apresentador Astério Moreira fez uma breve introdução destacando a quantidade de ações em andamento no estado, muitas delas viabilizadas por emendas parlamentares de autoria de Mailza Assis. Um trabalho descrito como discreto, mas que tem gerado impactos diretos e beneficiado grande parte da população acreana.
“Astério, me sinto muito realizada em ter ajudado o nosso querido Acre enquanto senadora, especialmente após a eleição do governador Gladson Camelí. Nos quatro anos em que estive no Parlamento, destinei mais de R$ 570 milhões em emendas para os municípios acreanos, recursos que até hoje beneficiam a população por meio de programas como o Juntos pelo Acre, Mães pela Ciência e Guarda-Roupa Social, além de investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, esporte e lazer”, destacou Mailza.
Por meio dos programas Juntos pelo Acre e Guarda-Roupa Social, a governadora em exercício afirmou ter conhecido de perto a realidade dos 22 municípios acreanos, garantindo atendimentos conforme as necessidades específicas de cada localidade. As ações também alcançaram comunidades rurais e aldeias indígenas, assegurando cobertura com serviços de saúde e assistência social em todo o estado.
Ao ser questionada sobre sua relação com o governador Gladson Camelí, Mailza destacou que o vínculo é baseado no respeito, na lealdade e no trabalho conjunto. “Minha relação com o governador Gladson é muito tranquila, fincada no respeito, na lealdade e em muito trabalho em prol do povo acreano. Ocupo este cargo graças à confiança que temos um no outro, e isso é essencial na política para garantir um governo próspero, cuja principal preocupação é desenvolver o Estado e melhorar a vida da população”, ressaltou.
Ao fazer um balanço das ações governamentais em 2025, a governadora em exercício destacou os investimentos em infraestrutura, com obras estruturantes em ramais, estradas e aeródromos. Somente o Deracre movimentou R$ 684.844.507,37 em investimentos, incluindo a entrega da Ponte da Sibéria e da estrada da variante que liga o município de Xapuri. Na área da saúde, a governadora em exercício ressaltou a construção da Maternidade Marieta Cameli, com investimento superior a R$ 100 milhões, ampliando significativamente o atendimento materno-infantil e pediátrico no estado.
Ao encerrar a entrevista, Mailza falou sobre o futuro da gestão, a continuidade do governo Gladson Camelí quando assumir o comando do Executivo estadual, o desenvolvimento das ações programadas para 2026, seu posicionamento sobre o processo eleitoral que ocorre neste ano, a visão sobre possíveis alianças políticas e deixou uma mensagem de otimismo, desejando um excelente ano de 2026 a todos os acreanos.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE - COTIDIANO
