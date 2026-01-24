Diarista sofre choque elétrico, queimaduras e queda de quatro metros durante serviço em Rio Branco

Acidente ocorreu no bairro Nova Estação enquanto trabalhador realizava troca de telhado; vítima foi levada ao centro cirúrgico

O diarista Francisco de Oliveira Lopes, de 60 anos, sofreu um choque elétrico, queimaduras e caiu de uma altura aproximada de quatro metros na manhã deste sábado (24), enquanto realizava um serviço na Rua Macapá, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Francisco havia sido contratado para substituir o telhado de um apartamento de dois pavimentos. Durante o trabalho, ao manusear uma placa de zinco, o material acabou encostando acidentalmente na rede de alta tensão, provocando uma descarga elétrica no trabalhador.

Com o impacto do choque, o diarista perdeu o equilíbrio e caiu na parte interna do imóvel, chegando a danificar o forro da residência. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em decorrência do acidente.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma motolância para os primeiros socorros e, em seguida, uma ambulância de suporte avançado. Após receber atendimento no local, Francisco foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, mas precisou ser levado às pressas ao centro cirúrgico para a realização de procedimentos em razão das queimaduras.

Após o acidente, a fiação de alta tensão permaneceu exposta no local. Até o fechamento desta matéria, a concessionária Energisa ainda não havia comparecido para realizar o isolamento da área e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

