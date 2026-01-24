Geral
Diarista sofre choque elétrico, queimaduras e queda de quatro metros durante serviço em Rio Branco
Acidente ocorreu no bairro Nova Estação enquanto trabalhador realizava troca de telhado; vítima foi levada ao centro cirúrgico
O diarista Francisco de Oliveira Lopes, de 60 anos, sofreu um choque elétrico, queimaduras e caiu de uma altura aproximada de quatro metros na manhã deste sábado (24), enquanto realizava um serviço na Rua Macapá, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, Francisco havia sido contratado para substituir o telhado de um apartamento de dois pavimentos. Durante o trabalho, ao manusear uma placa de zinco, o material acabou encostando acidentalmente na rede de alta tensão, provocando uma descarga elétrica no trabalhador.
Com o impacto do choque, o diarista perdeu o equilíbrio e caiu na parte interna do imóvel, chegando a danificar o forro da residência. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em decorrência do acidente.
Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma motolância para os primeiros socorros e, em seguida, uma ambulância de suporte avançado. Após receber atendimento no local, Francisco foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, mas precisou ser levado às pressas ao centro cirúrgico para a realização de procedimentos em razão das queimaduras.
Após o acidente, a fiação de alta tensão permaneceu exposta no local. Até o fechamento desta matéria, a concessionária Energisa ainda não havia comparecido para realizar o isolamento da área e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
Vídeo: Colisão entre motocicletas deixa dois feridos no bairro Aviário, em Rio Branco
Acidente ocorreu no cruzamento da Estrada do Aviário com a Avenida Nações Unidas; vítimas foram levadas ao pronto-socorro
Os motociclistas Welbert de Lima Araújo, de 26 anos, e Elessandro Acássio de Almeida, de 38, ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na noite deste sábado (24), no cruzamento da Estrada do Aviário com a Avenida Nações Unidas, no bairro Aviário, em Rio Branco.
De acordo com informações de populares, Welbert trafegava pela Avenida Nações Unidas, no sentido centro–bairro, em uma motocicleta modelo XTZ, de cor azul, quando tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Estrada do Aviário. Durante a manobra, acabou colidindo com Elessandro, que seguia pela via preferencial, no sentido bairro–centro, em uma motocicleta Titan Start, de cor preta.
Com o impacto, ambos foram arremessados ao asfalto. Elessandro sofreu um corte profundo na testa, enquanto Welbert caiu sobre as motocicletas.
Populares acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos no local. Após serem imobilizados e submetidos aos protocolos de atendimento, os dois foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram entregues a amigos das vítimas.
Motociclista fica ferido após dormir sobre a moto e colidir com árvore em Rio Branco
Jovem de 23 anos perdeu o controle da moto na Estrada Jarbas Passarinho; vítima foi levada à UPA pela equipe SAMU
O motociclista Adriel Mariano da Silva, de 23 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (24), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, na parte alta de Rio Branco.
Segundo relatos de populares, o jovem trafegava no sentido centro–bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando, ao se aproximar de uma rotatória, teria dormido sobre a motocicleta. Com isso, Adriel subiu no meio-fio da rotatória e acabou colidindo violentamente contra uma árvore às margens da via. Há suspeita de que ele estivesse alcoolizado no momento do acidente.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e permaneceu no local até a chegada de ajuda. Amigos da vítima foram até a área e prestaram os primeiros auxílios enquanto aguardavam o socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após resistência inicial, e somente após insistência de familiares, Adriel aceitou receber atendimento médico e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde foi considerado estável.
O Policiamento de Trânsito não chegou a ser acionado. A motocicleta foi retirada do local pelos amigos do jovem e levada para a residência da vítima.
Deracre trabalha no asfaltamento da Rua Pedro Alexandrino, em Feijó
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha neste sábado, 24, no asfaltamento da Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas de Feijó. A obra recebe investimento de R$ 2,4 milhões, com recursos próprios do Estado e recursos federais, por meio de emenda parlamentar.
No local, as equipes executam serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, recuperação de trechos danificados, construção de passeios públicos acessíveis e implantação de sinalização viária, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para pedestres e motoristas.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o asfaltamento atende a uma demanda antiga da população e melhora diretamente a rotina da cidade. “Essa é uma rua muito utilizada pelos moradores e por quem trabalha na região. O asfalto traz mais segurança, conforto e muda o dia a dia de quem passa por aqui todos os dias”, afirmou.
Segundo a presidente, o serviço está sendo executado com asfalto usinado a quente, o que garante maior durabilidade à via. “A gente cuida da drenagem, da base e do asfalto para entregar uma rua em boas condições e evitar problemas no futuro. É um trabalho feito para durar”, explicou Sula Ximenes.
A intervenção integra o conjunto de obras de infraestrutura urbana realizadas pelo governo do Acre em Feijó, com foco na melhoria da mobilidade e na qualidade de vida da população.
