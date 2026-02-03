Acre
Diagnóstico aponta fortalecimento da cadeia produtiva do mel no Acre com apoio do Programa REM
A cadeia produtiva do mel no Acre vem apresentando avanços consistentes e resultados expressivos, conforme diagnóstico apresentado na Nota Técnica da Cadeia Produtiva do Mel, elaborada pela equipe da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre (UCP-REM) e Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O estudo integra as ações do Programa REM Acre – Fase 2 e reforça o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, capazes de gerar renda, promover inclusão social e conservar a floresta.
Inserida entre as atividades produtivas apoiadas pelo programa, a apicultura e a meliponicultura se destacam por sua compatibilidade com a floresta em pé e por seu papel estratégico na agricultura familiar. Além da geração de renda, a atividade contribui diretamente para a polinização das espécies nativas da Amazônia, fortalecendo a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.
O diagnóstico técnico, que embasa a Nota Técnica, avaliou 141 beneficiários distribuídos em 13 municípios acreanos, todos vinculados ao Programa REM Acre. Os dados confirmam a expansão da cadeia produtiva do mel em diferentes regiões do estado, atualmente com 436 beneficiários cadastrados nos territórios do Alto e Baixo Acre, Juruá e Tarauacá-Envira, superando a meta prevista pelo programa.
A apicultura com abelhas com ferrão se consolida como o principal sistema produtivo, apresentando maior escala e volumes mais expressivos de produção. A meliponicultura vem sendo fortalecida como atividade complementar, agregando valor ambiental e ampliando as possibilidades produtivas em áreas de floresta. Os dados também apontam avanços na inclusão social, com crescimento gradual da participação feminina na atividade.
A produção de mel de abelha no Acre mantém uma trajetória de crescimento contínuo e consolida a apicultura como uma atividade estratégica para o desenvolvimento rural no estado. Em 2024, foi registrada a produção de 9 toneladas de mel, volume que avançou para 12 toneladas em 2025, refletindo o fortalecimento da cadeia produtiva nos municípios.
Nesse cenário, Senador Guiomard se destaca como o maior produtor, com 3.850,20 kg, seguido por Rio Branco (3.685,70 kg) e Bujari (3.292,20 kg), que juntos concentram a maior parte da produção estadual e atuam como polos de referência. Xapuri e Plácido de Castro também apresentam desempenho expressivo, enquanto municípios como Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Brasileia, Sena Madureira, Assis Brasil, Porto Acre, Tarauacá e Porto Walter contribuem de forma complementar para o volume total, reforçando o potencial do mel como produto representativo da sociobiodiversidade acreana.
Esse desempenho reflete os investimentos realizados pelo governo do Acre, por meio da Seagri, em parceria com o Programa REM Acre – Fase 2, que incluem assistência técnica, capacitação e monitoramento dos apiários e meliponários.
Até junho de 2025, mais de R$ 560 mil foram investidos na cadeia produtiva do mel, possibilitando a aquisição e a distribuição de insumos e equipamentos técnicos e de proteção, além da implantação de unidades de beneficiamento.
As ações incluem a entrega de caixas melíponas, kits de manejo, centrífugas e equipamentos de extração, além da realização de treinamentos voltados às boas práticas de manejo, extração e beneficiamento do mel. Mais de 180 produtores participaram de capacitações técnicas, fortalecendo a produção sustentável, a qualidade do produto acreano e a gestão das cooperativas e organizações sociais operadoras da cadeia produtiva.
Para a coordenadora-geral do Programa REM Acre, Marta Azevedo, o diagnóstico confirma que os investimentos realizados têm gerado resultados concretos no campo. “Esse diagnóstico mostra que a cadeia do mel no Acre está no caminho certo. A gente vê, na prática, que quando o produtor recebe apoio técnico, capacitação e equipamentos adequados, o resultado aparece. O mel tem crescido em volume, em qualidade e em organização, e isso é muito importante para a agricultura familiar”, destacou.
Casas do Mel e valorização do produto acreano
A implantação das Casas do Mel representa um marco importante para a cadeia produtiva. Atualmente, uma unidade está em funcionamento em Senador Guiomard, e novas estruturas estão previstas para os municípios de Bujari e Xapuri. Esses espaços coletivos garantem padronização, qualidade, segurança alimentar e agregação de valor ao mel, ampliando as oportunidades de comercialização.
Outro avanço institucional destacado é o Selo D’Colônia, lançado pelo governo do Acre em 2023, que confere identidade sanitária e cultural aos produtos artesanais. A iniciativa amplia a confiança dos consumidores e contribui para a inserção do mel acreano em mercados diferenciados.
Além do impacto econômico, a apicultura e a meliponicultura se diferenciam por seu papel socioambiental. “Além de gerar renda, é uma atividade que respeita a floresta, fortalece a biodiversidade e ainda valoriza o trabalho das famílias, inclusive com uma participação cada vez maior das mulheres. Os investimentos do Programa REM, em parceria com a Seagri, têm ajudado a estruturar desde a produção até o beneficiamento, com iniciativas como as Casas do Mel e o Selo D’Colônia, que abrem novas oportunidades de mercado”, pontuou Marta Azevedo.
A cadeia do mel apoiada pelo Programa REM tem conquistado maior visibilidade em eventos estratégicos, como a Expoacre 2024 e 2025, além da participação em agendas nacionais e internacionais, incluindo a COP 30. As associações beneficiadas registraram resultados positivos em comercialização, evidenciando o potencial do mel como produto competitivo e representativo da sociobiodiversidade acreana.
Esse potencial também se reflete em trajetórias individuais de destaque, como a da produtora rural Maria Paulino da Silva, do Ramal Belo Jardim 3, que simboliza a excelência da produção agrícola acreana e teve seu desempenho como meliponicultora reconhecido nacionalmente, ao conquistar o 3º lugar na categoria de méis refrigerados na 8ª edição do Concurso Nacional de Méis de Abelhas Nativas, realizada no Rio de Janeiro.
Com investimentos contínuos, fortalecimento institucional e organização dos produtores, o governo do Estado, por meio do Programa REM Acre – Fase 2 e da Seagri, segue consolidando a cadeia produtiva do mel como um dos pilares das políticas públicas voltadas à economia sustentável e à melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais.
Rio Branco terá 5 dias de folia; veja programação do Carnaval 2026
O Carnaval 2026 de Rio Branco terá cinco dias de programação intensa, reunindo atrações musicais, concursos tradicionais e atividades voltadas a diferentes públicos. Sob o tema “Rio Branco Folia – Tradição e Alegria”, o evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com apresentações que se estendem do fim da tarde até a madrugada.
O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Turismo (SDTI), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Sapezal (Acisa).
A abertura oficial ocorre na sexta-feira (13), com programação a partir das 18h. A noite contará com apresentação do DJ Malvadeza, seguida da Escolha das Realezas do Carnaval, que define o Rei Momo e a Rainha da festa. O palco principal recebe ainda Álamo Kário e Banda, DJ Júlio, Ferdiney Rios e, encerrando a primeira noite, Eduardo Casseb.
No sábado (14), o segundo dia do Rio Branco Folia começa às 18h com DJ Black. Entre os destaques está a Escolha das Realezas LGBTQIA+, com a eleição da Rainha Trans e da Rainha Gay. A programação segue com Cobras Dance, Banda Pegada de Luxo, DJ Brayan, Banda Sandra Melo e Banda Mug’s II, que encerra a noite já na madrugada.
O domingo (15) é marcado por uma programação diversificada e inclusiva, iniciando às 16h com DJ Patrick. O dia é dedicado ao Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Ricardo Morais, Negão e os Bonecos e Som dos Clarins. O público também acompanha o desfile de blocos carnavalescos, com o Urubu Cheiroso, além de atrações como DJ Pedrinho do Pânico, HG Folia, DJ Felipe de Paula, Carlinhos Bahia e Banda e Trio Furacão.
Na segunda-feira (16), a programação começa às 18h com DJ Cesinha e segue com o Concurso de Blocos Carnavalescos, reunindo agremiações como Unidos do Fuxico, Sambase e 6 de +. A noite continua com Banda Arregaça Aê, DJ Kaique, Elias Sarkis, Levada do Gueto e Axé Rio, que encerra o quarto dia da festa.
O encerramento do Carnaval acontece na terça-feira (17), com atividades a partir das 16h. A programação inclui DJ Euller, o Concurso de Blocos de Sujo, com Ivan de Carvalho, além do Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Negão e os Bonecos e Forró Pé de Serra. A noite segue com Origem Nordestina, Banda Mug’s II, DJ Roney Mattos, Banda Hits e Banda Pegada Prime, que fecha oficialmente o Rio Branco Folia 2026.
Modelo de gestão filantrópica do Hospital do Juruá será implantado no Regional do Alto Acre, em Brasiléia
A administração filantrópica no Juruá permitiu não apenas a manutenção dos serviços, mas também a expansão da capacidade assistencial, atendendo a urgências e emergências neurológicas localmente
O Acre foi incluído no novo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, do Ministério da Saúde, com a oferta de 18 vagas imediatas para atuação em hospitais e ambulatórios especializados do SUS em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. As inscrições estão abertas até o dia 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS.
Segundo o secretário de Saúde do estado, Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon, as novas vagas integram o eixo do programa ‘Agora Tem Especialistas’, criado pelo governo federal para reduzir a espera por consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, especialmente fora dos grandes centros urbanos.
Atualmente, cinco médicos especialistas atuam no Acre pelo programa, todos na capital, com foco em cirurgias ginecológicas e oncológicas. A ampliação da oferta tem como objetivo diversificar as especialidades e expandir a cobertura para o interior, beneficiando municípios como Brasiléia e Cruzeiro do Sul, onde a demanda por atendimento especializado é alta.
O modelo de gestão filantrópica que permitiu a retomada de serviços especializados no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, será replicado no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia. A iniciativa, tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos de média e alta complexidade no interior do estado e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a capital.
A expansão do modelo para Brasiléia busca fortalecer a rede pública de saúde na regional do Alto Acre com os novos médicos especialistas, garantindo maior acesso a tratamentos especializados e reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias. A medida reflete a estratégia do governo estadual de interiorizar e qualificar a atenção à saúde por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.
A medida também visa reforçar o Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, referência na região segundo o secretário em entrevista ao jornal oaltoacre.com.
O Hospital Regional do Juruá, hoje está sendo referência para os demais, localizado em Cruzeiro do Sul, é a principal unidade para atendimentos de média e alta complexidade em toda a região do Vale do Juruá. Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, o hospital é um pilar fundamental da saúde pública no interior do Acre.
A gestão da unidade é realizada pela Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSAU), entidade civil filantrópica que mantém um Termo de Parceria com o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para operacionalizar as atividades e serviços de saúde oferecidos no hospital.
A parceria assegura a manutenção do atendimento especializado e fortalece a capacidade de resposta do sistema público de saúde aos moradores da região, que abrange diversos municípios do Juruá acreano.
Com a parceria e seu novo modelo de gestão, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, retomou serviços de neurologia e neurocirurgia após a assinatura de um termo de colaboração entre o governo do Acre e nove instituições filantrópicas da região — sete em Cruzeiro do Sul e duas em Tarauacá. O acordo, firmado por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) aconteceu em 2023, permitiu a retomada de atendimentos especializados que haviam sido interrompidos.
O primeiro procedimento realizado no modelo de gestão aplicado naquele ano foi uma craniectomia descompressiva, executada pelo neurocirurgião Luan Messias. Os serviços neurocirúrgicos foi um sucesso em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa INAO, oferecendo atendimento a urgências e emergências neurológicas na região.
A retomada representou um avanço significativo para a saúde pública no Vale do Juruá, evitando o deslocamento de pacientes para Rio Branco e garantindo acesso a tratamentos de média e alta complexidade próximos às suas comunidades. A iniciativa é fruto da aplicação de emendas parlamentares destinadas a fortalecer a rede filantrópica e ampliar a capacidade assistencial no interior do estado, ao qual o modelo de gestão será implantada no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia.
No cenário nacional no inicio de 2026, o edital prevê 900 vagas distribuídas em 16 especialidades consideradas prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. A estratégia de distribuição prioriza municípios com maior vulnerabilidade social e regiões com dificuldade de fixação de especialistas.
Dados do Ministério da Saúde indicam que o programa soma hoje 583 médicos especialistas em atividade no país. Com o novo ciclo de seleção, a projeção é chegar a aproximadamente 1,5 mil profissionais em atuação. A maior parte está lotada no interior (48,7%), enquanto 34% trabalham em regiões metropolitanas.
Veja vídeo entrevista com secretário de estado Pedro Pascoal:
Gladson Cameli diz ter recebido PF em casa para esclarecer denúncia sobre processo em escola de aviação
Governador afirma que prestou informações “com tranquilidade e transparência” e que ação visa atingi-lo politicamente; PF recolheu eletrônicos e dinheiro
O governador Gladson Cameli emitiu nota nesta quinta-feira (5) confirmando que recebeu em sua residência, pela manhã, representantes da Polícia Federal. Segundo ele, os policiais buscavam informações sobre uma denúncia envolvendo processo de avaliação para registro de piloto em uma escola de aviação da qual foi aluno.
Cameli afirmou que “com tranquilidade e transparência, prestei todas as informações solicitadas”. Ele acrescentou que os agentes recolheram dispositivos eletrônicos e uma quantia em dinheiro, de origem privada, que mantinha como reserva financeira, cuja comprovação será apresentada às autoridades.
Na nota, o governador disse estar “sereno quanto ao ocorrido” e classificou a ação como motivada por interesses políticos. “Desde já, agradeço as manifestações de apoio da população. Reiterando minha confiança na Justiça, lamento as tentativas de perseguição e, mais uma vez, de estratégia política com o objetivo de me atingir na proximidade das eleições.”
O caso ainda segue em investigação pela Polícia Federal.
Veja publicação feita pelo governador:
