Acre

Dia Municipal da Dança 2026 fortalece economia criativa e reúne artistas em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

A cidade de Rio Branco já se prepara para celebrar o Dia Municipal da Dança Edição 2026, que será realizado no dia 18 de março, na quadra do SESC Acre. A iniciativa é articulada pela Câmara Temática de Dança de Rio Branco e conta com parceria confirmada da Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC), além do apoio da Prefeitura de Rio Branco.
O evento nasce a partir da Lei Municipal “Alex Matos”, que instituiu oficialmente a data no calendário cultural do município. Mais do que uma celebração artística, o projeto se consolida como uma estratégia de fortalecimento da economia criativa local, promovendo geração de renda, profissionalização e visibilidade para o setor da dança.
Foto de Dança
O evento nasce a partir da Lei Municipal “Alex Matos”, que instituiu oficialmente a data no calendário cultural do município. (Foto: Secom)
Programação e objetivos
A proposta prevê um dia inteiro de atividades, com apresentações em diversos formatos  solo, duo, trio, quartetos e grupos contemplando múltiplas linguagens e estilos. A expectativa de público varia entre 500 e 1.500 pessoas, com acesso gratuito.
Além das apresentações, o projeto inclui o mapeamento de profissionais, grupos, escolas e empreendedores da dança em Rio Branco e em todo o Acre. O levantamento servirá como base de dados para subsidiar futuras ações de credenciamento, capacitação e políticas públicas voltadas à economia criativa.
CURSO DANCA 11.01 1
Além das apresentações, o projeto inclui o mapeamento de profissionais, grupos, escolas e empreendedores da dança em Rio Branco e em todo o Acre. (Foto: Secom)
Entre os principais objetivos estão:
  • Incentivar a profissionalização de artistas;
  • Estimular a circulação econômica no setor cultural;
  • Promover networking entre artistas e instituições;
  • Ampliar o acesso da população a eventos culturais gratuitos.
Impacto econômico e social
A organização estima a geração direta de renda para aproximadamente 30 a 40 profissionais, além do fortalecimento de microempreendimentos culturais locais. O projeto também busca ampliar o alcance das instituições parceiras junto ao setor criativo.
MARACATU ARENA VF 21.02 17 768x512 1
A organização estima a geração direta de renda para aproximadamente 30 a 40 profissionais. (Foto: Val Fernandes/Secom)
Para a articuladora da Câmara Temática de Dança, Verônica Ermosinda, o evento representa um marco para a categoria. “A dança é arte, mas também é trabalho e geração de renda. Esse dia simboliza reconhecimento e fortalecimento para todos nós”, destacou.
O presidente da FGB, Klowsbey Pereira, reforçou a importância institucional da iniciativa. “Apoiar a dança é investir na economia criativa e no talento do nosso estado. Projetos como esse movimentam cultura e oportunidades”, afirmou.
Foto de Klowsbey
O presidente da FGB, Klowsbey Pereira, reforçou a importância institucional da iniciativa. (Foto: Secom)
Já o professor Rocha ressaltou o papel formativo do evento. “É um momento de integração e crescimento. Quando a dança se organiza, toda a classe sai fortalecida”, pontuou.
Parcerias e contrapartidas
Como contrapartida institucional, o projeto prevê inserção de marca das instituições apoiadoras em todo o material de divulgação, espaço para fala institucional durante o evento e possibilidade de ações promocionais no local.
Foto de dança junina
O Dia Municipal da Dança 2026 se apresenta como uma ação estratégica de impacto cultural e econômico. (Foto: Val Fernandes/Secom)
Com orçamento total estimado em R$ 33.500,00, o Dia Municipal da Dança 2026 se apresenta como uma ação estratégica de impacto cultural e econômico, ampliando não apenas a visibilidade da dança, mas consolidando o setor como parte essencial da economia criativa acreana.
A expectativa é que a edição de 2026 fortaleça ainda mais o movimento iniciado nos últimos anos, consolidando Rio Branco como referência regional na valorização da dança.

Acre

Prefeito Jerry participa de reunião na Secretaria de Estado de Planejamento para tratar de incentivo à suinocultura em Assis Brasil

Publicado

19 minutos atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

Nesta quinta-feira, em Rio Branco, o prefeito Jerry cumpriu agenda institucional na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), onde foi recebido pelo secretário Ricardo Brandão para tratar do projeto de incentivo à suinocultura no município de Assis Brasil.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer a produção local, criar oportunidades para os produtores rurais e fomentar a geração de emprego e renda no município. Na ocasião, também foi realizada uma conversa por telefone com um dos sócios da empresa Dom Porquito, referência no setor, para alinhar um encontro em Assis Brasil e avançar nas tratativas sobre o projeto.

A iniciativa tem como objetivo reunir, já na próxima semana, produtores interessados para que possam conhecer de perto o funcionamento do projeto, entender o modelo de produção e avaliar as possibilidades de adesão.

O prefeito Jerry destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. “Estamos trabalhando para criar novas oportunidades para nossos produtores e fortalecer a economia local. A suinocultura pode se tornar uma importante alternativa de renda para as famílias de Assis Brasil”, ressaltou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em buscar parcerias e investimentos que promovam crescimento sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.

Acre

Prefeitura de Rio Branco promove ação de vacinação contra meningite neste sábado (28)

Publicado

48 minutos atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28), uma ação especial de vacinação contra a meningite. A iniciativa integra as estratégias preventivas do município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de ocorrência da doença. Durante a mobilização, também será ofertada a vacina contra a influenza.

Foto de Vacinação
No Via Verde Shopping, a vacinação ocorrerá das 14h às 22h, ampliando o acesso para a população que não consegue se vacinar durante o horário comercial. (Foto: Secom)

A ação contará com atendimento em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, a vacinação ocorrerá das 14h às 22h, ampliando o acesso para a população que não consegue se vacinar durante o horário comercial. Além disso, quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) estarão em funcionamento no sábado, com atendimento das 7h às 17h.

WhatsApp Image 2026 02 26 at 08.37.05
Quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) estarão em funcionamento no sábado, com atendimento das 7h às 17h.

Participam da mobilização as seguintes unidades:
URAP Francisco Roney Meireles (Adalberto Sena);
URAP Augusto Hidalgo de Lima (Palheiral);
URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino (Taquari);
URAP Rozangela Pimentel (Calafate).

Nos locais, serão disponibilizadas vacinas destinadas a crianças de 3, 5 e 12 meses, bem como a adolescentes de 11 a 19 anos, conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização também estará disponível para pais e responsáveis que acompanharem crianças e adolescentes durante a ação.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de imunização e reforçar a importância da prevenção.

Foto Rennan Biths
"A meningite é uma doença grave, mas pode ser prevenida, e nosso objetivo é proteger principalmente crianças e adolescentes", destacou o gestor.

“Estamos ampliando os horários e levando a vacinação para locais de grande circulação, como o shopping, para garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas. A meningite é uma doença grave, mas pode ser prevenida, e nosso objetivo é proteger principalmente crianças e adolescentes”, destacou o gestor.

A meningite é uma doença séria, com potencial de evolução rápida e risco de sequelas, mas pode ser prevenida por meio da vacinação. A mobilização reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, considerada uma das medidas mais eficazes de proteção individual e coletiva.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e, quando disponível, a carteira de vacinação. A orientação é que a população mantenha a caderneta atualizada e aproveite a ação para fortalecer a proteção contra doenças imunopreveníveis.

Acre

Prefeitura de Rio Branco segue com matrículas abertas na rede municipal de ensino

Publicado

3 horas atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), mantém o processo de matrículas aberto para garantir o acesso de crianças à sala de aula. Na Escola Municipal Padre Pelegrino, as inscrições seguem até a próxima sexta-feira, com disponibilidade de vagas concentrada no turno da tarde para turmas do 1º, 2º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

A atual gestão trabalha ininterruptamente para melhorar cada vez mais o ensino na rede pública, entendendo que a educação de qualidade é a base da formação científica e cidadã de uma sociedade. Com investimentos em infraestrutura e valorização profissional, o município reafirma seu compromisso em preparar os estudantes para os desafios do futuro, consolidando Rio Branco como referência em ensino básico.

cc518eb1 bc48 4719 8c82 40e115dcb8b6
De acordo com a diretora da unidade a procura segue positiva, com expectativa de manter cerca de 560 alunos nos dois turnos, número que pode variar conforme transferências e novas matrículas. (Foto: Ana Melo/Secom)

De acordo com a diretora da unidade, Antônia Roneide Costa, a procura tem sido positiva e a expectativa é manter a média de atendimento registrada nos últimos anos, que varia entre 540 e 560 alunos nos dois turnos. Atualmente, a escola atende cerca de 560 estudantes, número que pode sofrer alterações conforme transferências e novas matrículas ao longo do período.

Além da vaga garantida, a Prefeitura assegura a entrega de kits escolares completos para todos os alunos. Na Escola Padre Pelegrino, o material é personalizado de acordo com a faixa etária, garantindo que as crianças recebam itens adequados ao seu nível de aprendizagem.

“Seguimos com as matrículas abertas e estamos nos organizando para receber nossos alunos com todo o cuidado e responsabilidade. A entrega do kit escolar é fundamental, pois representa uma economia significativa para os pais e garante que todas as crianças iniciem o ano letivo com igualdade de condições”, afirmou a diretora Antônia Roneide.

A entrega dos materiais é realizada mediante assinatura dos responsáveis, assegurando total transparência. A previsão para o início das aulas é o dia 10 de março, data em que a rede municipal se prepara para acolher os alunos com organização e entusiasmo para o novo ciclo letivo.

