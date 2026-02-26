Dia Municipal da Dança 2026 fortalece economia criativa e reúne artistas em Rio Branco

A cidade de Rio Branco já se prepara para celebrar o Dia Municipal da Dança Edição 2026, que será realizado no dia 18 de março, na quadra do SESC Acre. A iniciativa é articulada pela Câmara Temática de Dança de Rio Branco e conta com parceria confirmada da Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC), além do apoio da Prefeitura de Rio Branco.

O evento nasce a partir da Lei Municipal “Alex Matos”, que instituiu oficialmente a data no calendário cultural do município. Mais do que uma celebração artística, o projeto se consolida como uma estratégia de fortalecimento da economia criativa local, promovendo geração de renda, profissionalização e visibilidade para o setor da dança.

Programação e objetivos

A proposta prevê um dia inteiro de atividades, com apresentações em diversos formatos solo, duo, trio, quartetos e grupos contemplando múltiplas linguagens e estilos. A expectativa de público varia entre 500 e 1.500 pessoas, com acesso gratuito.

Além das apresentações, o projeto inclui o mapeamento de profissionais, grupos, escolas e empreendedores da dança em Rio Branco e em todo o Acre. O levantamento servirá como base de dados para subsidiar futuras ações de credenciamento, capacitação e políticas públicas voltadas à economia criativa.

Entre os principais objetivos estão:

Incentivar a profissionalização de artistas;

Estimular a circulação econômica no setor cultural;

Promover networking entre artistas e instituições;

Ampliar o acesso da população a eventos culturais gratuitos.

Impacto econômico e social

A organização estima a geração direta de renda para aproximadamente 30 a 40 profissionais, além do fortalecimento de microempreendimentos culturais locais. O projeto também busca ampliar o alcance das instituições parceiras junto ao setor criativo.

Para a articuladora da Câmara Temática de Dança, Verônica Ermosinda, o evento representa um marco para a categoria. “A dança é arte, mas também é trabalho e geração de renda. Esse dia simboliza reconhecimento e fortalecimento para todos nós”, destacou.

O presidente da FGB, Klowsbey Pereira, reforçou a importância institucional da iniciativa. “Apoiar a dança é investir na economia criativa e no talento do nosso estado. Projetos como esse movimentam cultura e oportunidades”, afirmou.

Já o professor Rocha ressaltou o papel formativo do evento. “É um momento de integração e crescimento. Quando a dança se organiza, toda a classe sai fortalecida”, pontuou.

Parcerias e contrapartidas

Como contrapartida institucional, o projeto prevê inserção de marca das instituições apoiadoras em todo o material de divulgação, espaço para fala institucional durante o evento e possibilidade de ações promocionais no local.

Com orçamento total estimado em R$ 33.500,00, o Dia Municipal da Dança 2026 se apresenta como uma ação estratégica de impacto cultural e econômico, ampliando não apenas a visibilidade da dança, mas consolidando o setor como parte essencial da economia criativa acreana.

A expectativa é que a edição de 2026 fortaleça ainda mais o movimento iniciado nos últimos anos, consolidando Rio Branco como referência regional na valorização da dança.

