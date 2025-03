Dia Mundial de Combate à Tuberculose: Saúde orienta prevenção e reforça investimentos para otimizar diagnóstico e tratamento no Acre

O Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado nesta segunda-feira, 24 de março, é uma data importante para reforçar as ações de conscientização e prevenção dessa doença que ainda é uma das infecções mais mortais no mundo. Em 2023, o Brasil registrou aproximadamente 70 mil novos casos de tuberculose, e no Acre o cenário não é diferente. A doença, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos. Sua transmissão ocorre, principalmente, por via aérea, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.

Diante dessa realidade, o Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) iniciou a Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose no dia 17 de março e segue com ações até o dia 27 de março de 2025.

A programação é composta por diversas atividades, como a distribuição de folhetos informativos sobre modos de prevenção, sintomas e a importância da busca por diagnóstico e tratamento precoce.

“O Estado está trabalhando em parceria com todos os municípios, envolvendo toda a atenção primária e a vigilância em saúde, no sentido de realizar ações que visam à orientação sobre os sinais e sintomas da tuberculose. Isso ajuda as pessoas a identificarem quando estão com a doença ou quando alguém próximo a elas está com tuberculose”, destacou a enfermeira Suilany Souza, responsável interina pelo Núcleo da Vigilância de Infecções Transmissíveis da Sesacre.

Em 2023, o estado do Acre registrou 545 casos novos de tuberculose, 58 recidivas (reinfeccões) e 29 reingressos. O estado alcançou um índice de cura de 86%, com 419 pessoas curadas. No entanto, 43 pacientes abandonaram o tratamento e 11 óbitos foram registrados. Em 2024, houve uma redução nos casos, com 532 novos diagnósticos, 72 recidivas e 36 reingressos. A taxa de cura também melhorou, alcançando 82%, com 432 pessoas curadas, mas o número de casos de abandono (50) e óbitos (22) aumentou.

As ações de combate à tuberculose no Acre não se limitam ao diagnóstico e à conscientização. Nesse sentido, a Sesacre tem promovido atividades de pit-stop e panfletagens, além de campanhas de divulgação sobre a doença nos meios de comunicação. Cerca de 90% dos municípios do estado estão realizando ações de orientação sobre a identificação dos sinais e sintomas da tuberculose e sua prevenção.

Lacen no diagnóstico da tuberculose

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) desempenha um papel fundamental no diagnóstico e controle da tuberculose no estado. O processo de detecção, que antes poderia levar até 60 dias, agora foi reduzido para, no máximo, 42.

Brenda Machado, gerente técnica do Lacen, explicou como são feitos os exames que detectam a enfermidade. “Realizamos exames de baciloscopia, que são essenciais para a detecção inicial do bacilo causador da doença. Além disso, fazemos culturas para tuberculose em meios sólido e líquido, métodos indispensáveis para a confirmação do diagnóstico. Também oferecemos testes moleculares, que permitem a detecção precoce e precisa do Mycobacterium tuberculosis, especialmente em casos mais complexos ou resistentes”, reforçou.

“Esse exame de biologia molecular detecta o DNA da bactéria, com quase 100% de sensibilidade e especificidade. Ele foi fornecido pelo Ministério da Saúde, e os reagentes também são disponibilizados por meio da parceria com a Sesacre. Esse exame tem um impacto significativo na precisão do diagnóstico, permitindo a detecção precoce e a identificação de cepas resistentes da tuberculose” explicou a farmacêutica-bioquímica do Lacen, Janaina Mazaro.

O Lacen também tem contribuído para a qualificação dos profissionais de saúde com treinamentos contínuos para microscopistas. Esses treinamentos garantem a precisão dos diagnósticos, capacitando os profissionais da saúde a realizar a leitura correta das baciloscopias.

Serviço de tratamento da Fundhacre

O tratamento da tuberculose é um dos pilares para combater a doença e prevenir a resistência medicamentosa. A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) oferece um serviço especializado no atendimento de casos mais complexos, como a tuberculose multirresistente.

A enfermeira Mariângela Guimarães, responsável pelo Programa de Tuberculose Multirresistente do Serviço de Atenção Especializada (SAE), destaca a importância desse serviço para os pacientes.

“O SAE é para onde os pacientes que apresentam resistência a medicamentos ou formas mais graves de tuberculose são encaminhados para um tratamento contínuo e supervisionado por especialistas. Os pacientes que têm tuberculose multirresistente recebem tratamento com a infectologista responsável e são monitorados durante todo o processo”, concluiu a enfermeira.

O tratamento da tuberculose no Acre é realizado por meio da rede pública de saúde, com encaminhamento da unidade básica de saúde para a Fundhacre, quando necessário. O acesso ao serviço de tratamento especializado está disponível para todos os pacientes que necessitam, incluindo os que apresentam formas resistentes ou complicações adicionais. A profilaxia da tuberculose latente também é realizada, garantindo a prevenção da doença nos contatos dos pacientes ativos.

Prevenção e conscientização: o caminho para a erradicação

A tuberculose é uma doença curável, mas a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para controlar a disseminação do bacilo. No Acre, ações de conscientização, diagnóstico e tratamento têm sido intensificadas e a mobilização das comunidades, juntamente com a atuação de profissionais de saúde capacitados e a rede de serviços de saúde, é imprescindível no enfrentamento da tuberculose no estado.

Para quem busca o atendimento, a recomendação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Caso a pessoa apresente sintomas como tosse persistente, sudorese noturna, febre, cansaço excessivo e perda de peso, é fundamental procurar orientação médica. Após o diagnóstico, o tratamento pode ser iniciado de forma imediata e é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento da tuberculose dura, em média, seis meses, e é crucial que o paciente siga todas as orientações médicas para garantir a cura e evitar a resistência do bacilo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários