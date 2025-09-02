Dia histórico para Brasiléia, diz Fernanda Hassem

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto DataControl em 28 de agosto, com 402 pessoas economicamente ativas, revela que 66,9% dos rio-branquenses possuem dívidas a vencer nos próximos seis meses, confirmando um cenário preocupante para o equilíbrio das finanças domésticas.

Da população pesquisada:

Da população entrevistada, 52,8% são do gênero feminino e 47,2% do masculino. Dessa população 72,2% informam ganhos mensais de até R$1.518,00 e 27,8%, acima de R$1.519,00, havendo maior concentração entre R$1.519,00 a R$3.036,00.

O levantamento mostra ainda que 60,7% da população pesquisada são da faixa etária de 16 a 44 anos, sendo 44,5% entre 25 a 44 anos e 16,2% entre 16 a 24 anos. A parcela de 45 a 59 anos representa 23,6% da amostra e 15,7%, 60 anos ou mais.

Quanto à escolaridade, 61,5% da população informam níveis de escolaridades concluídas, no ensino fundamental (10,2%), ensino médio (38,4%), ensino superior (10,6%) e 2,3%, pós graduação. Por outro lado, 38,5%, informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (16,7%), no ensino médio (12,5%) e no ensino superior (9,3%).

Emprego e renda

A pesquisa aponta que apenas 25,9% da população tem vínculo empregatício e 27,8% prestam serviços como autônomos. A pesquisa aponta ainda que 13,4% são aposentados, 5,1%, empresários e 27,8% estão desempregados.

Da população com vínculo empregatício, apenas 31,0% termina o mês com algum dinheiro, enquanto a maior parcela (63,9%) diz não conseguir e 5,1%, omite a resposta.

Comprometimento da renda

Uma população financeiramente endividada carrega um alto montante de dívidas pendentes motivadas por excesso de parcelas a pagar mensalmente referentes a compras diversas, faturas de cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, etc. Aspecto que pode chegar a classificar essa população como inadimplente, a partir do momento em que a sua capacidade de pagamento é extrapolada frente às obrigações da dívida.

Como observado, a presente pesquisa aponta que 66,9% da população de Rio Branco/AC é endividada, isto é, possui dívida com vencimento aprazado para os próximos 06 meses.

O alto endividamento pode levar as pessoas a atrasos ou mesmo ao não pagamento regular das obrigações com dívidas. No caso da população de Rio Branco, em que 55,6% é endividada, 30,0% comprometida mais ou menos 40,2% da renda mensal com o pagamento de obrigações de dívidas domésticas. Outra parcela de 31,5% o equivalente a 50,0% da renda mensal, sem considerar os comprometimentos em menores proporções. A pesquisa aponta, entretanto, que 44,4% da população não informa sobre dívida na forma conceituada para a avaliação de endividamento doméstico.

Grau de dificuldade da população para o pagamento das dívidas.

56,9% da população de Rio Branco admitem dificuldades para a manutenção normal dos pagamentos de suas dívidas. Entretanto, outra parcela de 41,2% não demonstra preocupação com esse fato e 1,9% não se manifesta a respeito.

Para 44,4% da população endividada, no mês anterior, os pagamentos alcançaram valores iguais aos do mês atual, enquanto para 31,1% essa exigência foi maior. Para outros 18,5%, os desembolsos foram menores e 6,0% não responderam.

Para grande parcela da população endividada, o dinheiro disponível é insuficiente para o pagamento regular das dívidas contraídas, motivo que leva 74,5% a atraso médio de até 30 dias, enquanto outra parcela de 18,5% admite precisar de 31 a 45 dias para regularizar pendências e 5,1%, de 46 a 60 dias. Por fim, 1,9% precisa de tempo superior a 90 dias.

Para regularizar atrasos no pagamento de dívidas, 41,7% dos endividados decidem pelo pagamento apenas das contas admitidas como “essenciais”. Outra parcela de 16,7% buscam a realização de serviços extras, enquanto outros 14,4% reduzem compras de alguns itens de consumo. Outros 14,8% recorrem a bancos para empréstimos e 12,5% buscam resolver de maneiras diversas.

População com planejamento dos gastos.

A pesquisa aponta que 48,1% da população de Rio Branco planeja o uso de recursos financeiros, enquanto 44,4% não planejam. Outros 7,4% informam planejar em momentos oportunos.

Por último, a pesquisa destaca que 42,6% da população endividada de Rio Branco têm registro em serviços de proteção a créditos.

Em síntese: A pesquisa DataControl mostra que o endividamento continua sendo um desafio central para a população de Rio Branco. Com grande parte dos rendimentos comprometidos com dívidas, alta taxa de inadimplência e baixo nível de planejamento financeiro.

