Dia histórico para Brasiléia, diz Fernanda Hassem
Brasiléia viveu nesta terça-feira um momento histórico. A assinatura da ordem de serviço para a pavimentação do Ramal do Km 19 marca a realização de um sonho coletivo que começou a ser construído há cerca de três anos.
Segundo a ex-prefeita Fernanda Hassem, esse projeto foi elaborado ainda durante sua gestão, em parceria com a equipe de planejamento e o então vice-prefeito e secretário de obras, Carlinhos, hoje prefeito do município. A proposta foi apresentada em Brasília e contou com o apoio da então deputada federal Vanda Milani, que garantiu recursos na ordem de mais de R$ 14 milhões.
“O Km 19 é um pontapé inicial para que futuramente outros ramais também possam ser asfaltados. Ele foi escolhido pelo tamanho, pela quantidade de moradores, por ter escola, unidade de saúde e acesso à Reserva Extrativista. É uma conquista que nasceu com muito trabalho e união”, destacou Fernanda.
Ela também lembrou outras realizações de sua gestão, como a construção das duas orlas, a Escola Socorro Frota, além de obras de abastecimento de água, energia e asfaltamento no bairro Nazaré.
A ex-prefeita ressaltou que este marco é ainda mais significativo por se tratar do primeiro ramal asfaltado com recursos da prefeitura de Brasiléia. Até então, apenas o Km 13 e o Polo haviam recebido asfaltamento, mas através do governo do Estado.
“Esse é um dia histórico, que ficará marcado para sempre na memória do povo de Brasiléia”, concluiu Fernanda Hassem.
Vereadores de Epitaciolândia participam de ato cívico na comunidade Nari e abrem Semana da Independência cmepitac
Epitaciolândia abre Semana da Independência com ato cívico na comunidade Nari
Na manhã desta segunda-feira (1), o município de Epitaciolândia deu início às celebrações da Semana da Independência com um ato cívico realizado na comunidade Nari, localizada no km 9 da BR-317. O evento marcou o começo das atividades que antecedem o 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora 203 anos de independência.
O ato contou com a presença de vereadores, autoridades municipais, lideranças comunitárias, professores, estudantes e famílias da região, reforçando o espírito patriótico e a valorização das comunidades rurais. A escolha da comunidade Nari para abrir as comemorações foi vista como um gesto de reconhecimento à sua importância histórica e social para o município.
Durante a solenidade, foram relembrados os fatos históricos que marcaram a independência do Brasil, em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a liberdade da nação em relação a Portugal. Autoridades destacaram que o 7 de Setembro é mais do que um feriado nacional: é um momento de reflexão sobre o caminho percorrido pelo país, seus desafios atuais e a necessidade de união em prol do desenvolvimento.
“O desfile cívico não é apenas uma tradição, mas também uma forma de reafirmar nossos valores e de lembrar às novas gerações a importância da história e da cultura brasileira”, destacou um dos parlamentares.
A programação da Semana da Independência em Epitaciolândia seguirá com outros atos cívicos e atividades educativas, envolvendo escolas e diferentes setores da sociedade, sempre com o objetivo de manter viva a memória histórica e promover o sentimento de pertencimento e orgulho nacional.
Capital do Rock: Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional
A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.
A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.
O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.
Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.
O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.
“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.
O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.
A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.
Endividamento atinge 66,9% da população de Rio Branco, aponta pesquisa Fecomércio-AC
Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto DataControl em 28 de agosto, com 402 pessoas economicamente ativas, revela que 66,9% dos rio-branquenses possuem dívidas a vencer nos próximos seis meses, confirmando um cenário preocupante para o equilíbrio das finanças domésticas.
Da população pesquisada:
Da população entrevistada, 52,8% são do gênero feminino e 47,2% do masculino. Dessa população 72,2% informam ganhos mensais de até R$1.518,00 e 27,8%, acima de R$1.519,00, havendo maior concentração entre R$1.519,00 a R$3.036,00.
O levantamento mostra ainda que 60,7% da população pesquisada são da faixa etária de 16 a 44 anos, sendo 44,5% entre 25 a 44 anos e 16,2% entre 16 a 24 anos. A parcela de 45 a 59 anos representa 23,6% da amostra e 15,7%, 60 anos ou mais.
Quanto à escolaridade, 61,5% da população informam níveis de escolaridades concluídas, no ensino fundamental (10,2%), ensino médio (38,4%), ensino superior (10,6%) e 2,3%, pós graduação. Por outro lado, 38,5%, informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (16,7%), no ensino médio (12,5%) e no ensino superior (9,3%).
Emprego e renda
A pesquisa aponta que apenas 25,9% da população tem vínculo empregatício e 27,8% prestam serviços como autônomos. A pesquisa aponta ainda que 13,4% são aposentados, 5,1%, empresários e 27,8% estão desempregados.
Da população com vínculo empregatício, apenas 31,0% termina o mês com algum dinheiro, enquanto a maior parcela (63,9%) diz não conseguir e 5,1%, omite a resposta.
Comprometimento da renda
Uma população financeiramente endividada carrega um alto montante de dívidas pendentes motivadas por excesso de parcelas a pagar mensalmente referentes a compras diversas, faturas de cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, etc. Aspecto que pode chegar a classificar essa população como inadimplente, a partir do momento em que a sua capacidade de pagamento é extrapolada frente às obrigações da dívida.
Como observado, a presente pesquisa aponta que 66,9% da população de Rio Branco/AC é endividada, isto é, possui dívida com vencimento aprazado para os próximos 06 meses.
O alto endividamento pode levar as pessoas a atrasos ou mesmo ao não pagamento regular das obrigações com dívidas. No caso da população de Rio Branco, em que 55,6% é endividada, 30,0% comprometida mais ou menos 40,2% da renda mensal com o pagamento de obrigações de dívidas domésticas. Outra parcela de 31,5% o equivalente a 50,0% da renda mensal, sem considerar os comprometimentos em menores proporções. A pesquisa aponta, entretanto, que 44,4% da população não informa sobre dívida na forma conceituada para a avaliação de endividamento doméstico.
Grau de dificuldade da população para o pagamento das dívidas.
56,9% da população de Rio Branco admitem dificuldades para a manutenção normal dos pagamentos de suas dívidas. Entretanto, outra parcela de 41,2% não demonstra preocupação com esse fato e 1,9% não se manifesta a respeito.
Para 44,4% da população endividada, no mês anterior, os pagamentos alcançaram valores iguais aos do mês atual, enquanto para 31,1% essa exigência foi maior. Para outros 18,5%, os desembolsos foram menores e 6,0% não responderam.
Para grande parcela da população endividada, o dinheiro disponível é insuficiente para o pagamento regular das dívidas contraídas, motivo que leva 74,5% a atraso médio de até 30 dias, enquanto outra parcela de 18,5% admite precisar de 31 a 45 dias para regularizar pendências e 5,1%, de 46 a 60 dias. Por fim, 1,9% precisa de tempo superior a 90 dias.
Para regularizar atrasos no pagamento de dívidas, 41,7% dos endividados decidem pelo pagamento apenas das contas admitidas como “essenciais”. Outra parcela de 16,7% buscam a realização de serviços extras, enquanto outros 14,4% reduzem compras de alguns itens de consumo. Outros 14,8% recorrem a bancos para empréstimos e 12,5% buscam resolver de maneiras diversas.
População com planejamento dos gastos.
A pesquisa aponta que 48,1% da população de Rio Branco planeja o uso de recursos financeiros, enquanto 44,4% não planejam. Outros 7,4% informam planejar em momentos oportunos.
Por último, a pesquisa destaca que 42,6% da população endividada de Rio Branco têm registro em serviços de proteção a créditos.
Em síntese: A pesquisa DataControl mostra que o endividamento continua sendo um desafio central para a população de Rio Branco. Com grande parte dos rendimentos comprometidos com dívidas, alta taxa de inadimplência e baixo nível de planejamento financeiro.
