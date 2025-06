Dia do Quadrilheiro Junino passa a ser celebrado em 1º de junho no Acre

O Governo do Acre publicou nesta quarta-feira, 25, a Lei nº 4.599, que institui oficialmente o Dia do Quadrilheiro Junino no Estado do Acre. A data será comemorada anualmente no dia 1º de junho e passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos Culturais do Estado. A sanção foi assinada pelo governador Gladson Cameli (PP).

A proposta é de autoria do deputado estadual Pedro Longo e tem como objetivo valorizar a cultura popular, reconhecendo a importância dos quadrilheiros e quadrilheiras nas tradicionais festas juninas acreanas.

De acordo com a lei, o Poder Executivo poderá promover e apoiar ações comemorativas, educativas e culturais nessa data, incentivando o fortalecimento do patrimônio imaterial do Acre e da cadeia produtiva envolvida nas festividades juninas, que vai desde os grupos de dança até os artesãos, músicos e comerciantes que atuam nos eventos.

