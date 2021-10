Dia do Professor: senadora Mailza viabiliza mais de R$ 19 milhões para a Educação no Acre e parabeniza educadores

Desde que assumiu o mandato em 2019, a senadora progressista Mailza Gomes, já destinou emendas para o Estado em todas as áreas, mas dedica uma atenção à Educação: foram R$ 19 milhões enviados para fortalecer o ensino público no Acre. A parlamentar parabenizou os professores pelo seu dia, comemorado hoje, 15 de outubro. “Quem compartilha conhecimento e ajuda a transformar o mundo, merece os parabéns todos os dias. Meu reconhecimento e gratidão a vocês, educadores, grandes profissionais, que ajudam a construir o saber dos brasileiros”, disse.

Mailza destaca que desde o início do mandato, tem tido compromisso com a educação no Acre com envio de emendas. Foram recursos para compra de ônibus, construção de escolas e quadras de esportes, aquisição de aparelhos de ar condicionado, compra de brinquedos e mobiliários, além de investimentos para a Universidade Federal do Acre (UFAC) e também para o Instituto Federal do Acre – IFAC.

Entre 2019 e 2021 a senadora Mailza percorreu todo o Estado para ouvir as reivindicações de prefeitos, secretários municipais e da comunidade e conhecer as necessidades de cada localidade. O resultado deste trabalho minucioso foi a catalogação de 22 projetos voltados à Educação que receberam indicação da senadora.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, destacou o trabalho da parlamentar. “A senadora Mailza é uma grande parceira nossa. As emendas alocadas, que chegam a quase R$ 1 milhão de reais, sempre foram para investimentos em áreas de tecnologia. A emenda que ela enviou será usada para ampliar o centro de convivência do Instituto em Cruzeiro do Sul e investimentos num laboratório de música”, destaca a reitora.

Mailza também enviou R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) para fomento à pesquisa laboratório de tecnologia FabLab IFMake.

Neste terceiro ano de mandato, Mailza comemora, junto com os educadores e professores acreanos. Em 2021, o curso de Física da UFAC, foi contemplado com R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) para investimentos. O laboratório de Biologia Animal da UFAC, em Cruzeiro do Sul, também recebeu R$ 350 mil reais para a compra de impressoras 3D, computadores, fabricação de totens de distribuição de álcool em gel e escudos faciais, que foram entregues à Saúde, durante o pico inicial da pandemia de covid-19. Ambos os recursos foram pagos.

“No dia de hoje, em que celebramos o Dia do Professor, a Universidade Federal do Acre, única universidade pública desse estado, agradece à Senadora Mailza, por sua constante parceria, por meio da destinação de emendas parlamentares, apoiando e criando condições para que nossos docentes possam executar mais projetos que beneficiem diretamente a sociedade acreana”, disse a reitora da Ufac, Guida Aquino.

Em Senador Guiomard, pais de alunos pediram diretamente à senadora, a instalação de um colégio militar na cidade. Mailza conseguiu, junto ao Governo do Estado, que as escolas 15 de Junho e Adalci Simões fossem transformadas em cívico-militar.

RIO BRANCO

R$ 250 mil – aparelhos de climatização para escola Dr. José Carvalho

R$ 600 mil – construção da cobertura da quadra de esportes da escola municipal Padre Peregrino – bairro Tucumã

R$ 1,2 milhão – construção da quadra coberta da escola Álvaro Vieira da Rocha – bairro Conquista

R$ 1,2 milhão – construção da quadra coberta da escola Mauricília Santana – Vila Acre

R$ 1,2 milhão – construção da quadra de esportes da escola Maria Lúcia Marin – Morada do Sol

R$ 330 mil – Ampliação da escola Dona Mozinha Feitosa – Bairro Canaã

R$ 330 mil – Ampliação da escola José Carvalho – Bairro Novo Horizonte

SENADOR GUIOMARD

R$ 650 mil – Modernização da escola Manoel Gonzaga – Senador Guiomard

R$ 500 mil – Construção de uma escola na Comunidade Baixa Verde – Senador Guiomard

R$ 500 mil – Compra de um ônibus escolar – Senador Guiomard

CRUZEIRO DO SUL

R$ 2,4 milhões e quatrocentos mil – compra de brinquedos pela prefeitura

R$ 185 mil – compra de aparelhos de climatização para escolas

MÂNCIO LIMA

R$ 1.400 mil – Construção de uma escola na comunidade Alto Pentecostes

PLÁCIDO DE CASTRO

R$ 500 mil – Compra de dois ônibus escolares

SENA MADUREIRA

R$ 500 mil – Reforma do Colégio Santa Juliana

FEIJÓ

R$ 200 mil – compra de aparelhos de ar-condicionado para escolas

CAPIXABA

R$ 400 mil – aquisição de móveis para sala de aula

UFAC

R$ 250 mil – investimentos no curso de Física

R$ 350 mil – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fabricados pela Universidade Federal do Acre (UFAC) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul

IFAC

R$ 250 mil – fomento à pesquisa laboratório de tecnologia FabLab IFMake

R$ 100 mil – reestruturação do estúdio de música do Ifac

R$ 500 mil – construção e adequação da área de convivência estudantil e eventos culturais de Cruzeiro do Sul