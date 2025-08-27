Cotidiano
Dia de diversão e aprendizado para as crianças do CRAS em Assis Brasil
Nesta terça-feira(26) foi dia de muita diversão e aprendizado! As crianças do Centro de Convivência do CRAS participaram de uma atividade recreativa especial, que uniu lazer e conhecimento.
Além de brincadeiras e momentos de interação, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do Segundo Pelotão Especial de Fronteira (PEF) – carinhosamente chamado de “O Dono dos Rios”. 🚤
A ação proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora, mostrando a importância da segurança e da preservação dos rios da nossa região. Momentos como esse reforçam o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com o desenvolvimento social e o bem-estar da nossa juventude.
Cotidiano
Ufac define novas formas de ingresso para cursos de graduação a partir de 2026; confira as mudanças
O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal do Acre (Ufac) aprovou mudanças no sistema de ingresso de novos estudantes para os cursos de graduação. As alterações envolvem modalidades distintas para licenciaturas, bacharelados e medicina.
Nos cursos de licenciatura, o ingresso continuará sendo feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, o bônus regional, antes aplicado, deixará de valer nessa modalidade.
Já os cursos de bacharelado passarão a ter processo seletivo próprio, também baseado na nota do Enem, mas com a manutenção do bônus regional, que garante vantagem a candidatos do Acre e região.
O curso de medicina terá vestibular exclusivo, realizado presencialmente pela própria universidade. A seleção também contará com o bônus regional. De acordo com a decisão do Consu, a primeira edição desse vestibular está prevista para janeiro de 2026.
As mudanças foram aprovadas nesta terça-feira (26) e, segundo a gestão universitária, têm como objetivo equilibrar o acesso dos estudantes locais às vagas oferecidas pela instituição.
Entenda de forma resumida:
Licenciatura
Ingresso pelo Sisu, com a nota do Enem.
Bônus regional não será aplicado nessa modalidade.
Bacharelado
Processo seletivo próprio, também usando a nota do Enem.
Bônus regional será mantido, beneficiando candidatos do Acre e região.
Medicina
Terá vestibular exclusivo e presencial, organizado pela própria universidade.
Seleção contará com o bônus regional.
Primeira edição prevista para janeiro de 2026.
Cotidiano
Polícia Civil é a instituição mais confiável do Brasil, aponta pesquisa
Segundo a pesquisa, realizada em agosto de 2025, 6 em cada 10 entrevistados afirmaram confiar na instituição, colocando-a à frente de outras forças de segurança, das Forças Armadas e de órgãos como STF, Banco Central, governos estaduais, prefeituras, igrejas e Congresso Nacional
A Polícia Civil do Acre (PCAC) vem registrando avanços significativos na segurança pública e no combate ao crime organizado. Dados comparativos entre 2024 e o primeiro semestre de 2025 apontam uma redução expressiva nos índices de homicídios e feminicídios no estado, além de apreensões milionárias de organizações criminosas. O resultado desse trabalho reflete diretamente na confiança da população. Segundo levantamento do Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg, a Polícia Civil é hoje a instituição mais confiável do Brasil, com 60% da população declarando confiar no trabalho da corporação.
De acordo com os dados oficiais, os esforços concentrados da PCAC têm contribuído para a redução dos índices de violência letal no estado. Homicídios: caíram de 157 casos em 2024 para 101 casos em 2025, o que representa redução de 35,66%. Já os feminicídios passaram de 8 casos em 2024 para 6 casos em 2025, uma queda de 25%.
Além da redução dos crimes contra a vida, o combate às organizações criminosas tem apresentado resultados expressivos. Entre 2024 e o primeiro semestre de 2025, a Polícia Civil do Acre apreendeu R$ 5.196.407,50 em dinheiro oriundo de facções e grupos criminosos que atuavam no estado.
Polícia Civil é a instituição mais confiável do Brasil
Um levantamento nacional do Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg, revelou que a Polícia Civil é hoje a instituição mais confiável para os brasileiros. Segundo a pesquisa, realizada em agosto de 2025, 6 em cada 10 entrevistados afirmaram confiar na instituição, colocando-a à frente de outras forças de segurança, das Forças Armadas e de órgãos como STF, Banco Central, governos estaduais, prefeituras, igrejas e Congresso Nacional.
Para a Polícia Civil do Acre, o reconhecimento é reflexo direto do empenho e da dedicação dos profissionais que atuam na linha de frente da investigação criminal.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou que os resultados alcançados são fruto de um trabalho integrado, pautado pelo profissionalismo e pela dedicação dos policiais civis.
“Estamos investindo na inteligência policial, no fortalecimento das investigações e na qualificação contínua dos nossos profissionais. A redução dos homicídios e feminicídios, as apreensões milionárias e o reconhecimento da população demonstram que estamos no caminho certo. A confiança da sociedade é a maior prova de que o nosso trabalho tem feito a diferença”, afirmou.
Com números robustos, redução significativa da violência e recorde em apreensões, a Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança pública e com a população, consolidando-se como referência nacional em investigação criminal.
Cotidiano
Acre aplica mais de 30 mil doses contra sarampo em campanha de intensificação no Acre: ‘Comunidade protegida salva vidas’
Estado mantém status de livre da doença desde 2000, mas reforça vacinação após surto na Bolívia; campanha abrange crianças e adultos até 59 anos
Em resposta ao surto de sarampo registrado na Bolívia — país que faz fronteira com o Acre —, a campanha de intensificação da vacinação contra a doença já aplicou 33.383 doses no estado entre junho e esta terça-feira (26). A iniciativa visa fortalecer a proteção da população e manter o histórico positivo: o Acre não registra casos de sarampo desde 2000.
De acordo com Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI-AC), a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) tem alta eficácia (98%) e está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde. “A comunidade protegida salva vidas” , destacou ela, reforçando que a imunização é a principal estratégia para evitar a reintrodução do vírus.
A vacinação é prioritária para crianças de 12 e 15 meses, mas adultos até 59 anos que não tenham comprovação de imunização também devem receber a dose. “Quem não pode comprovar a vacinação anterior é considerado não vacinado e deve se imunizar”, explicou Renata. O Acre mantém estoques suficientes do imunizante em todos os municípios.
A mobilização continua em todo o estado, com ênfase nas regiões de fronteira, para evitar que o vírus atravesse a fronteira e ameace a saúde pública local.
A coordenadora detalhou que a vacina pode ser recebida em três possíveis composições:
- Dupla Viral: previne sarampo e rubéola
- Tríplice viral: previne sarampo, caxumba e rubéola
- Tetra Viral: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela.
O balanço não lista quais tipo de doses foram as aplicadas no estado.
A coordenadora assegurou que os municípios do Acre estão empenhados na intensificação contra o sarampo e, através da mobilização, o Acre continua livre da doença.
Doses de vacinas contra sarampo aplicadas no Acre
Rio Branco apresenta a maior taxa de aplicação nos últimos três meses
O que é o sarampo?
O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa e transmitida por gotículas liberadas ao falar, tossir ou espirrar. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse seca, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite e coriza. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia, meningite e até levar à morte.
“A vacina é a única proteção que temos. Não existe medicação para o sarampo, então, se a pessoa está vacinada, está protegida. É isso que garante o bloqueio da doença e evita que o vírus entre no país”, reforçou.
No Acre, todas as salas de vacinação estão abastecidas, segundo o Plano Nacional de Imunizações (PNI-AC).
Em caso de sintomas gripais ou suspeita de sarampo, recomenda-se evitar aglomerações e usar máscara. Medidas simples como higienizar as mãos com frequência e manter os ambientes ventilados também ajudam a reduzir os riscos de transmissão.
Caso apresente os sinais e sintomas da doença, a recomendação é procurar a assistência em saúde imediatamente e evitar o contato com outras pessoas.
