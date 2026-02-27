Acre
Dia D pelo Meio Ambiente e Clima com serviços gratuitos e descarte de resíduos será realizado em Rio Branco neste sábado
A Fundação Rede Amazônica (FRAM), em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promove neste sábado, 28, o Dia D – Ação Consciência Limpa: Acre pelo Meio Ambiente e Clima. O evento, o maior de cidadania ambiental do estado, reúne serviços de saúde, atividades educativas e ações de cidadania e iniciativa voltadas ao descarte adequado de resíduos.
O evento será realizado no Lago do Amor, das 15h às 19h, e conta com apoio institucional da Organização em Centros de Atendimento (OCA), Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), Life Show Produções e Eventos, Instituto Descarte Correto, Duque Sustentabilidade, Rede Amazônica, Amazon Sat, CBN Amazônia, Portal Amazônia e G1 Acre.
Um dos principais atrativos será o Drive-Thru de Resíduos, que permitirá à população descartar corretamente eletroeletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado — materiais que, quando descartados de forma irregular, causam sérios impactos ambientais e contaminam solo e recursos hídricos. A iniciativa contribui diretamente para a reciclagem e para a redução de danos ao meio ambiente. Como incentivo, o cidadão que realizar o descarte receberá gratuitamente uma muda produzida no Viveiro da Floresta.
Durante toda a programação, a Sema promoverá ações de educação ambiental e de sensibilização voltadas a crianças, jovens e adultos. A proposta é aproximar a comunidade das políticas públicas ambientais e estimular mudanças de comportamento no cotidiano, especialmente em relação à preservação dos recursos naturais e à responsabilidade compartilhada pelo clima e pela qualidade de vida.
Entre as atividades desenvolvidas estão palestras educativas, dinâmicas interativas e quizzes ambientais, abordando temas como recursos hídricos, consumo consciente e gestão adequada de resíduos sólidos e serviços de orientação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
“O projeto Consciência Limpa demonstra, na prática, que cuidar do meio ambiente começa com atitudes simples do dia a dia. O descarte correto de resíduos é uma ação pequena, mas capaz de gerar grandes resultados para a qualidade de vida das pessoas e para o futuro do nosso estado. ao levarmos serviços públicos, também fortalecemos a educação ambiental e a consciência coletiva sobre a importância de conservar nossos recursos naturais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.
Segundo o coordenador do projeto Consciência Limpa, Matheus Aquino, o evento representa uma oportunidade estratégica de aproximar a população das soluções ambientais e incentivar uma transformação coletiva.
“A Ação Dia D integra educação ambiental, serviços comunitários e práticas sustentáveis com o objetivo de estreitar o vínculo entre a sociedade e a preservação do meio ambiente. Oferecer serviços gratuitos à população e facilitar o descarte adequado de resíduos é parte essencial desse compromisso coletivo”, destacou Matheus Aquino.
Serviços gratuitos e mobilização comunitária
A programação contará ainda com uma série de atendimentos gratuitos à população, entre eles:
● Emissão de documentos;
● Atendimento social do Cadastro Único;
● Alistamento Militar;
● Atendimento jurídico (cível e previdenciário) com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC);
● Atendimento ao público, negociações e orientações de segurança elétrica com a Energisa;
● Testes rápidos, atendimento com clínico geral e vacinação;
● Atividades recreativas e educativas para públicos de todas as idades;
● Espaços de orientação e capacitação sobre temas relacionados à sustentabilidade e ao consumo responsável;
● Serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
● Título de eleitor;
● Cadastro de Microempreendedor Individual (MEI);
● Agendamentos para retirada de passaportes;
● Serviços de Previdência Social;
● Atendimento no Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre (Procon);
Atrações culturais.
A Ação Consciência Limpa demonstra que sustentabilidade, cidadania e acesso a serviços públicos podem caminhar juntos, fortalecendo a participação social e ampliando o alcance das políticas ambientais no Acre.
Mãe faz apelo por material para cirurgia urgente de filho internado há 27 dias no Hospital da Criança
Internado há 27 dias no Hospital da Criança, em Rio Branco, o pequeno Adrian Levi enfrenta um quadro de saúde considerado gravíssimo. Segundo a mãe, Larissa de Lima, o menino precisa passar por uma segunda cirurgia no crânio, mas o procedimento não pode ser realizado por falta de material hospitalar.
De acordo com Larissa, está faltando cola biológica, item indispensável para a realização da cirurgia. O médico responsável pelo caso teria manifestado a intenção de realizar o procedimento nos próximos dias, porém a ausência do material impossibilitou a intervenção.
Adrian está com meningite e sofre complicações decorrentes de um tiro na cabeça que sofreu há oito anos.
“Se ele precisa dessa cirurgia, me ajudem. Levem esse vídeo ao Ministério Público, mandem para um amigo, para o governador. Em nome de Jesus, me ajudem. Meu filho está precisando, está em estado muito grave”, pediu a mãe.
Entenda o caso
Adrian foi atingido por um disparo na cabeça na noite de 7 de setembro de 2017, quando tinha apenas um ano e oito meses, no bairro Cabreúva, em Rio Branco. Na ocasião, ele estava com o tio em uma praça próxima de casa quando homens passaram atirando em uma esquina onde havia um grupo de pessoas.
Além da criança, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram baleados, sofrendo ferimentos nos braços e nas pernas.
Adrian foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passou por cirurgia. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança. Desde então, a criança vem sendo acompanhada por equipes médicas devido às sequelas do ferimento.
Corrente de solidariedade
A família e amigos, iniciou uma mobilização para tentar viabilizar o material necessário para a cirurgia.
Entre em contato caso conheça fornecedores ou instituições que possam colaborar com o material; ligue para o número: (68) 98427-8890, para ajudar ou envie um pix de qualquer valor no mesmo contato.
A família reforça que qualquer apoio é importante neste momento delicado.
Mais de 90% dos acreanos utilizam plataforma online para solicitar seguro-desemprego em janeiro
Na primeira quinzena, 94,8% optaram pelo atendimento remoto; canal digital agiliza processo e amplia acesso em todo o estado
Em janeiro de 2026, o Acre registrou forte participação de trabalhadores no atendimento online do seguro-desemprego. Na primeira quinzena, 94,8% dos requerentes utilizaram a plataforma digital, com 730 acessos entre 770 solicitações . Na segunda quinzena, 791 dos 860 solicitantes também optaram pelo serviço pela internet, representando 92% do total .
O levantamento mostra a preferência dos acreanos pelo atendimento remoto, que agiliza o processo, evita filas e amplia o acesso ao benefício, especialmente para trabalhadores de municípios mais distantes .
O serviço online permanece disponível para todos os trabalhadores do estado, consolidando o canal digital como principal via para solicitação do benefício, pelo gov.br .
Adesão ao Atendimento Online do Seguro-Desemprego no Acre (Janeiro/2026)
|Período
|Total de Solicitações
|Acessos Online
|Percentual de Adesão Online
|1ª Quinzena
|770
|730
|94,8%
|2ª Quinzena
|860
|791
|92,0%
|MÊS DE JANEIRO/2026
|1.630
|1.521
|93,3%
Análise dos Dados
1. Alta Preferência pelo Digital
-
Em todo o mês de janeiro, 93,3% dos trabalhadores acreanos optaram pelo canal online para requerer o seguro-desemprego.
-
A adesão manteve-se consistentemente alta nas duas quinzenas, com pequena variação de 2,8 pontos percentuais (de 94,8% para 92%).
2. Volume de Atendimentos
-
Foram 1.630 solicitações no total, com 1.521 realizadas exclusivamente pela internet.
-
Apenas 109 trabalhadores (6,7%) utilizaram o atendimento presencial no período.
Vantagens do Atendimento Online
O levantamento destaca que a preferência pelo canal digital se deve a:
-
Agilidade no processo – sem necessidade de deslocamento ou espera em filas.
-
Ampliação do acesso – beneficia especialmente trabalhadores de municípios mais distantesdos postos físicos de atendimento.
-
Disponibilidade contínua – o serviço pode ser acessado a qualquer momento pelo portal gov.br.
Os números confirmam que o atendimento online se consolidou como a principal via para solicitação do seguro-desemprego no Acre. A plataforma digital, acessível via gov.br, segue disponível para todos os trabalhadores do estado, garantindo maior eficiência e inclusão no acesso ao benefício.
Fiocruz mantém alerta para SRAG no Acre, Amazonas e Roraima; VSR segue em alta no estado
Boletim InfoGripe aponta incidência em nível de risco na região; Rio Branco está entre as capitais com cenário crítico, mas sem tendência de crescimento
O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (26), alerta que o Acre, junto com Amazonas e Roraima, continuam com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de risco.
No Brasil, há sinal de início de aumento. Este cenário tem sido impulsionado principalmente pelo recente aumento do número de hospitalizações por rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR)em alguns estados do país. A análise é referente à Semana Epidemiológica 7, no período de 15 a 21 de fevereiro.
Situação no Acre e região
A alta de SRAG no Acre e Amazonas se deve à recente alta das hospitalizações por influenza A, que já apresenta sinal de redução . E também do VSR, cujo número de casos está em queda no Amazonas, mas segue aumentando no Acre e Roraima.
Capitais em alerta
Rio Branco (AC) e Manaus (AM) ainda apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.
