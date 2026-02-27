Dia D pelo Meio Ambiente e Clima com serviços gratuitos e descarte de resíduos será realizado em Rio Branco neste sábado

A Fundação Rede Amazônica (FRAM), em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promove neste sábado, 28, o Dia D – Ação Consciência Limpa: Acre pelo Meio Ambiente e Clima. O evento, o maior de cidadania ambiental do estado, reúne serviços de saúde, atividades educativas e ações de cidadania e iniciativa voltadas ao descarte adequado de resíduos.

O evento será realizado no Lago do Amor, das 15h às 19h, e conta com apoio institucional da Organização em Centros de Atendimento (OCA), Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), Life Show Produções e Eventos, Instituto Descarte Correto, Duque Sustentabilidade, Rede Amazônica, Amazon Sat, CBN Amazônia, Portal Amazônia e G1 Acre.

Um dos principais atrativos será o Drive-Thru de Resíduos, que permitirá à população descartar corretamente eletroeletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado — materiais que, quando descartados de forma irregular, causam sérios impactos ambientais e contaminam solo e recursos hídricos. A iniciativa contribui diretamente para a reciclagem e para a redução de danos ao meio ambiente. Como incentivo, o cidadão que realizar o descarte receberá gratuitamente uma muda produzida no Viveiro da Floresta.

Durante toda a programação, a Sema promoverá ações de educação ambiental e de sensibilização voltadas a crianças, jovens e adultos. A proposta é aproximar a comunidade das políticas públicas ambientais e estimular mudanças de comportamento no cotidiano, especialmente em relação à preservação dos recursos naturais e à responsabilidade compartilhada pelo clima e pela qualidade de vida.

Entre as atividades desenvolvidas estão palestras educativas, dinâmicas interativas e quizzes ambientais, abordando temas como recursos hídricos, consumo consciente e gestão adequada de resíduos sólidos e serviços de orientação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“O projeto Consciência Limpa demonstra, na prática, que cuidar do meio ambiente começa com atitudes simples do dia a dia. O descarte correto de resíduos é uma ação pequena, mas capaz de gerar grandes resultados para a qualidade de vida das pessoas e para o futuro do nosso estado. ao levarmos serviços públicos, também fortalecemos a educação ambiental e a consciência coletiva sobre a importância de conservar nossos recursos naturais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

Segundo o coordenador do projeto Consciência Limpa, Matheus Aquino, o evento representa uma oportunidade estratégica de aproximar a população das soluções ambientais e incentivar uma transformação coletiva.

“A Ação Dia D integra educação ambiental, serviços comunitários e práticas sustentáveis com o objetivo de estreitar o vínculo entre a sociedade e a preservação do meio ambiente. Oferecer serviços gratuitos à população e facilitar o descarte adequado de resíduos é parte essencial desse compromisso coletivo”, destacou Matheus Aquino.

Serviços gratuitos e mobilização comunitária

A programação contará ainda com uma série de atendimentos gratuitos à população, entre eles:

● Emissão de documentos;

● Atendimento social do Cadastro Único;

● Alistamento Militar;

● Atendimento jurídico (cível e previdenciário) com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC);

● Atendimento ao público, negociações e orientações de segurança elétrica com a Energisa;

● Testes rápidos, atendimento com clínico geral e vacinação;

● Atividades recreativas e educativas para públicos de todas as idades;

● Espaços de orientação e capacitação sobre temas relacionados à sustentabilidade e ao consumo responsável;

● Serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

● Título de eleitor;

● Cadastro de Microempreendedor Individual (MEI);

● Agendamentos para retirada de passaportes;

● Serviços de Previdência Social;

● Atendimento no Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre (Procon);

Atrações culturais.

A Ação Consciência Limpa demonstra que sustentabilidade, cidadania e acesso a serviços públicos podem caminhar juntos, fortalecendo a participação social e ampliando o alcance das políticas ambientais no Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

