DHPP prende suspeito de matar ex-militar do Exército a tiros em frente a tabacaria em Rio Branco

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde da última terça-feira (7), Hicaro Bruno Borges Lima, de 26 anos, acusado de assassinar o ex-militar do Exército Talisson Baltazar do Nascimento, em Rio Branco. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada de 23 de junho deste ano, em frente a uma casa noturna chamada Tabacaria, situada na rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo. Imagens de câmeras de segurança da TV Norte mostram o momento em que Hicaro passa de motocicleta e efetua vários disparos contra as vítimas, fugindo em seguida.

Além de matar Talisson, o atirador feriu outras duas pessoas que estavam no local. O suspeito foi localizado e preso pelos investigadores na rua 16 de Outubro, no bairro 15, no Segundo Distrito da capital.

A vítima, que havia servido ao Exército em 2020, trabalhava como frentista em um posto de combustíveis e, segundo a polícia, não tinha envolvimento com facções criminosas. A motivação do ataque ainda está sob investigação.

Após a prisão, Hicaro Bruno Borges Lima foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.