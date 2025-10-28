Geral
DHPP prende homem liberado após ser flagrado com submetralhadora em Rio Branco
Rafael de Lima Araújo, de 28 anos, foi detido no bairro Cidade Nova por ordem da Vara de Execuções Penais
Adolescente é baleado enquanto caminhava no Segundo Distrito; criminosos fugiram após o ataque
Um adolescente de 16 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta terça-feira (28), na Rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem caminhava pela via quando dois homens, em uma motocicleta, passaram por ele e decidiram retornar. Ao se aproximarem, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. A vítima foi atingida nos dois braços, com perfurações de entrada e saída.
Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Familiares socorreram o adolescente e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e apresentou estado de saúde estável. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o transferiu ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliações mais detalhadas.
Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações para identificar e capturar os autores do crime.
Polícia Civil prende homem condenado por abuso sexual de criança em Assis Brasil
Na manhã da última segunda-feira, 27, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Assis Brasil, efetuou a prisão de um homem condenado por abusar sexualmente de uma criança de 8 anos. O indivíduo, que cumpria pena em regime semiaberto, foi recapturado após descumprir as condições estabelecidas pelo juiz da execução penal.
De acordo com as investigações, o condenado utilizava tornozeleira eletrônica para monitoramento, mas teve a progressão de regime revogada em razão do descumprimento das medidas impostas pela Justiça. Diante da decisão judicial, a equipe da Polícia Civil localizou e prendeu novamente o indivíduo, que retornará ao sistema prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena em regime fechado.
A Polícia Civil do Acre reforça que continua atuando com firmeza e responsabilidade para garantir a aplicação da justiça e a segurança da comunidade de Assis Brasil, reafirmando o compromisso de combater crimes graves, especialmente aqueles que atingem crianças e adolescentes.
Fonte: PCAC
MP e Polícia Militar deflagram Operação Vanilla Sky contra o CV em Feijó
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, a Operação Vanilla Sky em Feijó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Acre e tem como objetivo o combate a organizações criminosas atuantes na região.
Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em decorrência de investigações que identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso com forte presença no município. Houve, ainda, dois flagrantes, com apreensão de uma arma, relógios e drogas.
As diligências ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na prisão de membros de organização criminosa e na apreensão de materiais vinculados às atividades ilícitas investigadas.
Participaram da operação cerca de 44 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, que atuam de forma integrada para desarticular núcleos operacionais de facção criminosa com ramificações em diferentes regiões de Feijó.
As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciados apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que possibilitou identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo atividades relacionadas à distribuição de drogas e à expansão territorial do grupo.
A Operação Vanilla Sky representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”, destacou a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco.
O MPAC segue acompanhando o andamento das diligências e ressalta que novas medidas judiciais poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.
