DHPP prende homem armado durante operação no Segundo Distrito de Rio Branco
Suspeito carregava escopeta calibre 12 e munições enquanto policiais buscavam motocicleta usada em assassinato
Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta segunda-feira, 3, Diego Armando Gouveia, flagrado portando uma escopeta calibre 12, três munições e uma faca, no bairro Areal, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.
O suspeito foi surpreendido pelos investigadores na Travessa do Beija-Flor, durante uma ação policial na região. Ao perceber a presença dos agentes, Diego ainda tentou fugir, mas foi capturado em uma área de mata próxima ao local.
De acordo com a DHPP, a operação tinha como objetivo localizar uma motocicleta utilizada em um assassinato ocorrido no fim de semana. Durante as buscas, os policiais acabaram encontrando o suspeito armado.
Após a prisão, Diego Armando foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
Susto e medo: eixo de ônibus se solta na Via Chico Mendes em Rio Branco
Passageiros entraram em pânico após parte traseira do veículo se desprender; ninguém ficou ferido
Um incidente envolvendo um ônibus da Empresa Rico Transportes causou susto e medo em passageiros na manhã desta terça-feira, 4, em Rio Branco. O eixo traseiro do veículo se desprendeu enquanto o coletivo trafegava pela Via Chico Mendes, nas proximidades do Estádio Arena da Floresta.
Segundo testemunhas, o impacto da traseira do ônibus batendo no asfalto provocou um forte barulho, gerando pânico entre os passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o ônibus imobilizado na via, com o eixo solto.
Até o momento, a Empresa Rico Transportes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
Caso Yara Paulino: nove réus serão ouvidos em audiência nesta terça-feira
Jovem foi torturada e morta em via pública após boato falso sobre a morte da filha de 3 meses; criança continua desaparecida
Júri de acusados de assassinar colono em Xapuri é adiado para o dia 28
Benigno Queiroz e Risonete Borges são apontados como autor e mandante do crime que vitimou Francisco “Chico Abreu”, morto em 2022
A Justiça do Acre adiou para o próximo dia 28 o julgamento dos presidiários Benigno Queiroz Sales e Risonete Borges Monteiro, acusados de planejar e executar o assassinato do colono Francisco Campos Barbosa, conhecido como “Chico Abreu”. A sessão estava marcada para a próxima quinta-feira, 6, mas foi redesignada pelo juiz da Comarca de Xapuri.
O crime ocorreu em 25 de novembro de 2022, na propriedade rural da vítima, em Xapuri. De acordo com as investigações, Chico Abreu foi morto com um disparo de espingarda, efetuado por Benigno Sales, que havia sido contratado recentemente como caseiro.
Dias após o homicídio, Benigno foi preso pela Polícia Civil em Epitaciolândia. Com o avanço das investigações, Risonete Borges, esposa da vítima, também foi detida, apontada como mandante do crime.
Segundo a polícia, o casal teria planejado o assassinato para tomar posse da propriedade rural e roubar cerca de R$ 8 mil que Chico Abreu mantinha guardados em casa.
