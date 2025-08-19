DHPP investiga assassinato a tiros de jovem em bairro da Capital do Acre

Vítima foi executada com três tiros na porta de casa; polícia apura possível ligação com crimes anteriores

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito nesta terça-feira (19) para investigar o assassinato de Rodrigo Sampaio Melo, de 25 anos, morto a tiros na própria residência, no Ramal da Zezé, região do bairro Belo Jardim, no 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo informações preliminares, Rodrigo estava em casa quando foi chamado por um homem ainda não identificado. Ao se aproximar do portão, foi surpreendido e atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo à queima-roupa.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma equipe de suporte avançado tentou reanimá-lo. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho do Pronto-Socorro.

Nesta terça-feira, testemunhas começaram a ser ouvidas na sede da DHPP. Além disso, os investigadores vão analisar o relatório elaborado pela equipe de Pronto Emprego da Divisão de Investigações Criminais (DIC).

Rodrigo já havia sido investigado por uma tentativa de latrocínio na Cidade do Povo e chegou a ser detido no ano passado durante uma operação da própria Delegacia de Homicídios, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A polícia trabalha com várias linhas de investigação para identificar a motivação do crime e os responsáveis pela execução.

