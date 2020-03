Na última terça-feira (17), três pacientes foram diagnosticados no Acre com a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Dois deles vieram de São Paulo e outro, de Fortaleza. Rio Branco tem outros 45 casos suspeitos. Os testes também devem sair nas próximas horas.

No baixo acre os exames são coletados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na capital. O local foi escolhido pelo governo como referência para testagem do coronavírus.

A recomendação é que procure a unidade de saúde apenas pessoas com sintomas que chegaram ao Acre nos últimos 14 dias. Quem teve contato com recém-chegados ao estado e estiver apresentando sinais da doença também deve buscar a UPA.

Podem ainda ir até a unidade pessoas com sintomas de gripe que estiverem com febre alta e dificuldade para respirar. Todos os demais quadros precisam ficar em casa em isolamento para evitar sobrecarga no hospital ou possível contaminação em caso de estarem, na verdade, com outra doença. O governo pede que ninguém entre em pânico.