Detran realiza reparos em semáforos na fronteira, mas falta fiscalização e campanhas educativas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou recentemente reparos em semáforos na região de fronteira entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), após uma série de transtornos causados por falhas nos equipamentos. Apesar da manutenção, a falta de fiscalização e de ações educativas no trânsito segue sendo motivo de preocupação entre os moradores e motoristas que circulam diariamente pela área.

O problema se agravou na última semana, quando os semáforos da ponte binacional Wilson Pinheiro apresentaram falhas por vários dias consecutivos.

Os transtornos só foram amenizados após vídeos de denúncia circularem nas redes sociais, direcionados à presidência do Detran. A repercussão levou o órgão a enviar técnicos da capital para realizar os reparos necessários.

Na ponte metálica que liga os municípios Epitaciolândia e Brasiléia, é comum observar a impaciência de condutores que desrespeitam o tempo dos semáforos, gerando engarrafamentos e riscos de acidentes.

Mesmo com os consertos, a população reclama da ausência de campanhas de educação no trânsito e da falta de efetivo para fiscalização. O 5º Cifitran sediado em Brasiléia, opera com baixo contingente, o que inviabiliza uma ação mais rigorosa nas ruas e avenidas da fronteira.

Moradores destacam a contradição entre a alta arrecadação do Detran e a falta de presença efetiva do órgão em regiões estratégicas como a fronteira. Sem campanhas educativas e fiscalização constante, cresce o desrespeito às leis de trânsito, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres.

Veja vídeo feito nesta quinta-feira (23) na ponte José Augusto e na Wilson Pinheiro, mostram a falta de paciência e fiscalização na fronteira.

