Detran realiza reparos em semáforos na fronteira, mas falta fiscalização e campanhas educativas
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou recentemente reparos em semáforos na região de fronteira entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), após uma série de transtornos causados por falhas nos equipamentos. Apesar da manutenção, a falta de fiscalização e de ações educativas no trânsito segue sendo motivo de preocupação entre os moradores e motoristas que circulam diariamente pela área.
O problema se agravou na última semana, quando os semáforos da ponte binacional Wilson Pinheiro apresentaram falhas por vários dias consecutivos.
Os transtornos só foram amenizados após vídeos de denúncia circularem nas redes sociais, direcionados à presidência do Detran. A repercussão levou o órgão a enviar técnicos da capital para realizar os reparos necessários.
Na ponte metálica que liga os municípios Epitaciolândia e Brasiléia, é comum observar a impaciência de condutores que desrespeitam o tempo dos semáforos, gerando engarrafamentos e riscos de acidentes.
Mesmo com os consertos, a população reclama da ausência de campanhas de educação no trânsito e da falta de efetivo para fiscalização. O 5º Cifitran sediado em Brasiléia, opera com baixo contingente, o que inviabiliza uma ação mais rigorosa nas ruas e avenidas da fronteira.
Moradores destacam a contradição entre a alta arrecadação do Detran e a falta de presença efetiva do órgão em regiões estratégicas como a fronteira. Sem campanhas educativas e fiscalização constante, cresce o desrespeito às leis de trânsito, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres.
Veja vídeo feito nesta quinta-feira (23) na ponte José Augusto e na Wilson Pinheiro, mostram a falta de paciência e fiscalização na fronteira.
Fuga de detento escancara fragilidade no sistema penitenciário do Acre
Mais uma fuga registrada no sistema penitenciário do Acre expõe a fragilidade administrativa do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a falta de controle sobre detentos com direito ao trabalho externo, reforçando o cenário de crise e desorganização interna denunciado por servidores do órgão.
O preso Vandré Lira de Melo, de 39 anos, aproveitou o benefício de exercer atividade fora dos muros da unidade prisional para fugir durante o expediente. Ele trabalhava em uma obra de construção civil nas proximidades do Canil da Polícia Militar, em Rio Branco. A evasão ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (23), mas só foi percebida cerca de quatro horas depois, por volta das 15h.
De acordo com informações repassadas por agentes penitenciários, o atual diretor operacional do Iapen tem sido pouco presente nas rotinas de segurança, sendo descrito como “praticamente desconhecido da tropa”. Essa distância entre a gestão e os servidores, afirmam, enfraquece a coordenação das ações preventivas e compromete a autoridade interna, o que tem reflexo direto na segurança das unidades prisionais.
Servidores cobram providências urgentes e mudanças na condução da gestão, defendendo que a segurança institucional volte a ser prioridade. Também pedem o reforço das equipes operacionais e valorização dos profissionais que mantêm o sistema funcionando, mesmo diante da falta de estrutura e apoio administrativo.
A reportagem tentou contato com a direção do Iapen, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.
Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal de Saúde com foco em fortalecer políticas públicas e garantir o direito à saúde para todos
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”.
O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a comunidade em geral, para discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
A abertura oficial contou com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo, que destacou o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública de qualidade. “Estamos aqui para ouvir a população e construir juntos um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. A conferência é o momento em que todos têm voz para ajudar a definir o futuro das nossas políticas públicas”, afirmou o vice-prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou a importância do evento para o planejamento das ações da pasta. “As propostas discutidas aqui vão nortear o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. É fundamental que a comunidade participe, pois é ela quem vivencia diariamente os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde”, explicou o secretário.
Também participaram da conferência a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Osvaldo Leal; o presidente da Câmara Municipal, Marcos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Almir Andrade, Djhailson Américo, Lucélia Borges, Careca Gadelha e demais parlamentares; além de representantes de sindicatos, como Edirlei Frota (Sindicato dos Servidores em Saúde), e Francisco Dantas (Sindicato dos Agentes de Saúde Pública do Município).
A conferência contou ainda com a presença de Delcimara Campos, representando o Tribunal de Justiça do Acre, e da equipe da Universidade Unopar.
Entre os palestrantes convidados estiveram Dr. Osvaldo Leal, Ana Cristina e Dhyekson Silva, que abordaram temas relacionados aos desafios e perspectivas da saúde pública no Brasil e no Acre.
Após as apresentações iniciais, foi realizada a leitura e aprovação do regulamento da conferência, que orientou os grupos de discussão e a formulação das propostas.
De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o evento tem como missão principal promover o debate, a proposição e a deliberação de ações que fortaleçam políticas públicas inclusivas, assegurando maior proteção e bem-estar à população de Brasiléia.
A 7ª Conferência Municipal de Saúde será um marco importante na formulação das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, consolidando o compromisso do município com a efetivação do direito à saúde para todos e com a construção de uma política pública sólida, eficiente e participativa.
Indígenas são baleados ao reagir a invasão de criminosos que se passaram por policiais em Brasileia
Um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (21) deixou o indígena identificado como Manoel Jaminawa (61) ferido a tiros após reagir a uma invasão criminosa em sua residência, localizada no bairro Francisco Peixoto, parte alta da cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre.
De acordo com informações repassadas, quatro homens, sendo três armados, chegaram ao local se passando por policiais, mas, pertencia a um grupo criminoso. No momento da ação, Manoel estava em casa com a esposa, o genro e o filho.
Os invasores obrigaram a família a ficar de joelhos e tentaram executar um dos filhos do casal, mas a arma falhou. Ao tentar defender os filhos, Manoel reagiu com um pedaço de madeira, momento em que os criminosos atiraram, atingindo o genro em uma das pernas.
Durante a confusão, o ferido na perna e o folho conseguiram fugir para a mata e só foram encontrados na madrugada por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada para atender a ocorrência.
Ainda segundo as autoridades, os criminosos se voltaram para idoso e o torturaram e efetuaram um disparo que atingiu o solado do pé direito, ficando o projétil alojado no tornozelo. Em seguida, fugiram do local levando um celular que foi recuperado.
Na manhã desta quarta-feira (22), policiais civis foram à residência e constataram que Manoel ainda não havia recebido atendimento médico. Diante da gravidade dos ferimentos e das dificuldades de acesso até a casa, o indígena foi levado ao hospital em uma motocicleta.
A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu localizar dois dos suspeitos, além de apreender uma das armas utilizadas no crime. O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.
As autoridades seguem nas buscas pelos demais envolvidos na ação criminosa.
