Detran realiza formatura de novos agentes de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) realizou, nesta quinta-feira, 13, a cerimônia de formatura dos novos agentes da autoridade de trânsito. O evento, realizado no auditório do órgão, em Rio Branco, marca a última etapa, antes da posse, do concurso público promovido pelo Detran, que formou cem alunos divididos em duas turmas: Alfa e Bravo.

Durante 38 dias, os formandos cumpriram 180 horas de aulas práticas e teóricas, em uma capacitação que contou com a parceria da Polícia Militar do Acre (PMAC). O objetivo foi preparar os futuros agentes para atuar com eficiência, responsabilidade e empatia nas atividades voltadas à segurança e à educação no trânsito.

A solenidade reuniu familiares dos formandos, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Segurança Pública e Conselho Diretor do Detran. Durante a cerimônia, houve homenagens aos representantes das instituições parceiras e discursos que destacaram o empenho dos alunos e a importância da formação para o fortalecimento não apenas das ações de trânsito, mas de todo o Sistema de Segurança Pública.

Os formandos prestaram juramento oficial, receberam seus certificados de conclusão da formação e deram um passo decisivo para o início de uma nova etapa profissional a serviço da segurança e da cidadania no trânsito acreano.

A aluna Suena de Oliveira destacou a relevância do curso na formação profissional e pessoal. “Foram dias intensos de aprendizado e superação. Esse processo de formação vai muito além do conteúdo técnico, ele nos prepara para agir com responsabilidade e sensibilidade no dia a dia, quando estivermos nas ruas, colocando em prática tudo o que aprendemos”, afirmou.

Já o aluno Christian Vale ressaltou a satisfação em participar do curso e o compromisso do Detran com a qualidade do ensino oferecido. “É uma grande honra concluir essa etapa. O Detran nos proporcionou uma formação completa, com profissionais capacitados e estrutura adequada, para que possamos exercer nossas funções com competência e sabedoria, sempre em benefício da população acreana”, destacou.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Isacc de Moura, também participou da cerimônia e elogiou o empenho dos formandos e a responsabilidade do órgão em garantir a formação de qualidade dos futuros agentes.

“Esse é um sonho de pelo menos 15 anos dos servidores do Detran, que aguardavam a realização de um concurso público. Hoje, vemos esse desejo se concretizar com muito orgulho e gratidão. Gratidão à presidente Taynara Martins e ao governador Gladson Camelí, que não têm medido esforços para melhorar não apenas a nossa estrutura física, mas principalmente a qualidade do material humano a disposição do Estado”, declarou.

Emocionada, a presidente do Detran, Taynara Martins, celebrou a conquista e ressaltou o compromisso da gestão governamental em fortalecer o quadro de servidores.

“Essa formatura representa a realização de um sonho, não apenas dos alunos, mas também de suas famílias e de todos nós, que trabalhamos para tornar esse momento possível. É um marco importante para o Detran e para o Acre. Nós temos a certeza da qualidade da formação oferecida ao longo desses dias e mais certeza ainda que, quando empossados, esses novos agentes vão contribuir de maneira significativa com aquilo que norteia nossas ações aqui no Detran: salvar vidas, sempre”, disse.

