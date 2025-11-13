Cotidiano
Detran realiza formatura de novos agentes de trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) realizou, nesta quinta-feira, 13, a cerimônia de formatura dos novos agentes da autoridade de trânsito. O evento, realizado no auditório do órgão, em Rio Branco, marca a última etapa, antes da posse, do concurso público promovido pelo Detran, que formou cem alunos divididos em duas turmas: Alfa e Bravo.
Durante 38 dias, os formandos cumpriram 180 horas de aulas práticas e teóricas, em uma capacitação que contou com a parceria da Polícia Militar do Acre (PMAC). O objetivo foi preparar os futuros agentes para atuar com eficiência, responsabilidade e empatia nas atividades voltadas à segurança e à educação no trânsito.
A solenidade reuniu familiares dos formandos, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Segurança Pública e Conselho Diretor do Detran. Durante a cerimônia, houve homenagens aos representantes das instituições parceiras e discursos que destacaram o empenho dos alunos e a importância da formação para o fortalecimento não apenas das ações de trânsito, mas de todo o Sistema de Segurança Pública.
Os formandos prestaram juramento oficial, receberam seus certificados de conclusão da formação e deram um passo decisivo para o início de uma nova etapa profissional a serviço da segurança e da cidadania no trânsito acreano.
A aluna Suena de Oliveira destacou a relevância do curso na formação profissional e pessoal. “Foram dias intensos de aprendizado e superação. Esse processo de formação vai muito além do conteúdo técnico, ele nos prepara para agir com responsabilidade e sensibilidade no dia a dia, quando estivermos nas ruas, colocando em prática tudo o que aprendemos”, afirmou.
Já o aluno Christian Vale ressaltou a satisfação em participar do curso e o compromisso do Detran com a qualidade do ensino oferecido. “É uma grande honra concluir essa etapa. O Detran nos proporcionou uma formação completa, com profissionais capacitados e estrutura adequada, para que possamos exercer nossas funções com competência e sabedoria, sempre em benefício da população acreana”, destacou.
O presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Isacc de Moura, também participou da cerimônia e elogiou o empenho dos formandos e a responsabilidade do órgão em garantir a formação de qualidade dos futuros agentes.
“Esse é um sonho de pelo menos 15 anos dos servidores do Detran, que aguardavam a realização de um concurso público. Hoje, vemos esse desejo se concretizar com muito orgulho e gratidão. Gratidão à presidente Taynara Martins e ao governador Gladson Camelí, que não têm medido esforços para melhorar não apenas a nossa estrutura física, mas principalmente a qualidade do material humano a disposição do Estado”, declarou.
Emocionada, a presidente do Detran, Taynara Martins, celebrou a conquista e ressaltou o compromisso da gestão governamental em fortalecer o quadro de servidores.
“Essa formatura representa a realização de um sonho, não apenas dos alunos, mas também de suas famílias e de todos nós, que trabalhamos para tornar esse momento possível. É um marco importante para o Detran e para o Acre. Nós temos a certeza da qualidade da formação oferecida ao longo desses dias e mais certeza ainda que, quando empossados, esses novos agentes vão contribuir de maneira significativa com aquilo que norteia nossas ações aqui no Detran: salvar vidas, sempre”, disse.
Prefeitura de Brasiléia, Aleac e TRE-AC promovem oficina regional de cerimonial, protocolo e organização de eventos solenes públicos
A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo, e com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), promove nos dias 12 e 13 de novembro a Oficina Regional de Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solenes Públicos.
O evento acontece no auditório da Escola Kairala José Kairala, em Brasiléia, com certificação de 12 horas para os participantes.
A capacitação reúne profissionais e servidores municipais e estaduais dos municípios da regional do Alto Acre — Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasiléia —, fortalecendo a qualificação e a troca de experiências entre equipes que atuam na comunicação e na organização de eventos oficiais.
O curso é ministrado por Raphael Batista, especialista em Licitações, Gestão da Qualidade e Eventos, com 16 anos de experiência na área. Graduado em Direito e Economia pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Raphael é presidente da Comissão de Cerimonial do TRE-AC e CEO da RP Cerimonial.
O secretário municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento dos servidores públicos da região. “Essa oficina representa um avanço importante para os profissionais que lidam diretamente com a imagem institucional dos órgãos públicos. O cerimonial e o protocolo são fundamentais para garantir o respeito, a organização e a boa condução dos eventos oficiais, fortalecendo a credibilidade das instituições”, afirmou Chiquinho.
Ele ressaltou ainda a relevância da parceria com os órgãos estaduais: “Agradecemos à Aleac, à Escola do Legislativo e ao TRE-AC pela parceria e pela confiança em trazer esse momento de formação para o Alto Acre. Brasiléia tem se destacado como polo de integração e qualificação regional”, completou o secretário.
A programação aconteceu nos dias 12 de novembro, das 13h às 17h, e 13 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com emissão de certificados aos participantes que concluírem a formação.
Acre tem uma das menores taxas de internação por álcool do Brasil, mas mortes relacionadas preocupam
Dados do Panorama 2025 – CISA mostram estado entre as menores taxas do país, com 160,8 internações por 100 mil habitantes; acidentes de trânsito lideram causas
Álcool e Saúde dos Brasileiros revelam que o Acre está entre os estados com menores taxas de internação relacionadas ao consumo de álcool, com 160,8 hospitalizações por 100 mil habitantes em 2024. Apesar do índice positivo, que coloca o estado ao lado de Alagoas, Amapá, Maranhão e Roraima na lista dos menores índices, os números de mortalidade por causas alcoólicas preocupam: foram 22,2 mortes por 100 mil habitantes no Acre em 2023.
O relatório do Centro de Informação sobre Saúde e Álcool (CISA) mostra que os acidentes de trânsito causados por embriaguez lideram as causas de internação em todo o país, seguidos por doença cardíaca hipertensiva, violência interpessoal, pancreatite e doença cardíaca isquêmica. Enquanto Paraná (282,1), Espírito Santo (267,3) e Mato Grosso do Sul (256,3) lideram as taxas de internação, o Amazonas registrou o menor índice nacional (69,0).
Ranking nacional de internações
Maiores taxas:
Paraná: 282,1
Espírito Santo: 267,3
Mato Grosso do Sul: 256,3
Menores taxas:
Amazonas: 69,0
Acre: 160,8 (entre os cinco menores)
Principais causas de internação
- Acidentes de trânsito (lideram as estatísticas)
- Doença cardíaca hipertensiva
- Violência interpessoal
- Pancreatite e doença cardíaca isquêmica
- Câncer colorretal e cirrose hepática
Mortes relacionadas ao álcool no Acre
- 2023: 22,2 mortes por 100 mil habitantes
Os dados revelam disparidades regionais significativas no impacto do álcool na saúde pública brasileira. O Acre, apesar de estar entre os estados com menores taxas de internação, ainda apresenta números significativos de mortes relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, exigindo políticas específicas de prevenção.
Secretário de Saúde do Acre afirma que internação psiquiátrica será mantida apenas como último recurso
Pedro Pascoal reforça compromisso com Lei da Reforma Psiquiátrica durante coletiva; novo modelo prioriza tratamento em liberdade com acompanhamento nas comunidades
Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (13), o secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, reafirmou que a internação de pacientes psiquiátricos será mantida apenas como último recurso, seguindo rigorosamente os princípios da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001). A declaração foi dada após questionamentos sobre o futuro do tratamento de pacientes que necessitam de longos períodos de internação.
Segundo o secretário, o novo modelo de atenção psicossocial adotado no estado prevê tratamento prioritariamente em liberdade, dentro das comunidades, com acompanhamento contínuo das equipes de saúde. “A lei antimanicomial fala sobre a internação como último recurso. Os pacientes psiquiátricos fazem tratamento com medicação oral, que poderia ser feita em casa. Então, a internação é a última alternativa”, explicou Pascoal, reforçando o compromisso com a política de desinstitucionalização no atendimento em saúde mental.
O titular da Sesacre destacou que o objetivo é esgotar todas as possibilidades de atendimento comunitário antes de optar pela internação. Isso inclui terapias individuais e em grupo, acompanhamento pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), acolhimento em unidades especializadas e atendimento emergencial em UPAs ou pelo Samu.
“Quando já esgotamos as terapias comunitárias, individuais e o apoio dentro dos Caps e das unidades de acolhimento, aí sim, no momento de necessidade, o paciente pode ser internado”, disse o secretário.
Pedro Pascoal ressaltou ainda que o Estado já dispõe de leitos de saúde mental em hospitais gerais, garantindo o atendimento em casos de crise sem depender exclusivamente do modelo hospitalar psiquiátrico.
“Hoje, no pronto-socorro, nós temos leitos de saúde mental. É nesse tipo de estrutura que o paciente será acolhido quando precisar de internação”, completou.
O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, reforçou que o governo estadual implementará a política de atenção psicossocial de forma gradual, responsável e humanizada, garantindo que nenhum paciente fique sem o suporte necessário durante o processo de reestruturação da rede de saúde mental. O compromisso foi reafirmado após a defesa da internação psiquiátrica apenas como último recurso, em conformidade com a Lei da Reforma Psiquiátrica.
A transição para o novo modelo, que prioriza o tratamento em liberdade com acompanhamento contínuo nas comunidades, será realizada com cuidado para assegurar a continuidade do atendimento a todos os usuários do sistema. A declaração do secretário busca tranquilizar a população sobre a manutenção dos serviços durante a reorganização dos fluxos de cuidado em saúde mental no estado, alinhando-se aos princípios da política antimanicomial.
