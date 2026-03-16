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Detran realiza ação educativa sobre trânsito seguro em escola de Epitaciolândia
Atividade na Escola Municipal Bela Flor orientou crianças sobre comportamento no trânsito e uso de equipamentos de segurança
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre realizou uma ação educativa na Escola Municipal Bela Flor, localizada na cidade de Epitaciolândia, já na BR 317, parte alta da cidade, com o objetivo de conscientizar crianças sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável.
Durante a atividade, educadores de trânsito apresentaram orientações sobre boas práticas, como o respeito à sinalização, atenção ao atravessar ruas e o uso correto de equipamentos de segurança. As ações foram desenvolvidas de forma didática e interativa, facilitando o entendimento dos alunos.
De acordo com a coordenação, a iniciativa deve ser ampliada ao longo do ano, alcançando outras escolas das redes municipal e estadual.
A proposta é que as crianças se tornem multiplicadoras das informações, levando os ensinamentos para dentro de casa e contribuindo para a formação de uma cultura de mais respeito e responsabilidade no trânsito.
A ação reforça o compromisso do Detran com a educação como ferramenta essencial para a prevenção de acidentes e preservação de vidas.
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Prefeitura de Assis Brasil realiza entrega de beneficiadora de arroz na Comunidade União
A Prefeitura de Assis Brasil realizou a entrega de uma beneficiadora de arroz (peladeira) para os moradores da Comunidade União, localizada no Ramal do Catianã. A ação representa um importante avanço para os produtores rurais da região, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando as condições de trabalho no campo.
Estiveram presentes no momento da entrega o vice-prefeito Reginaldo Martins, o secretário municipal de Agricultura Jeovane e o vereador Jurandir Araújo, que acompanharam a instalação do equipamento e conversaram com os produtores da comunidade.
A peladeira é fruto de uma emenda da senadora Mailza Assis, que tem contribuído com iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção rural no município.
Durante a visita, foi realizada uma reunião com os moradores da colocação União. O encontro serviu para que os produtores pudessem receber o equipamento, ouvir as autoridades, agradecer pelo investimento e também apresentar reivindicações e demandas da comunidade.
A produtora rural Francisca das Chagas compartilhou sua experiência e destacou a importância do equipamento para a realidade dos trabalhadores do campo. Segundo ela, antes da chegada da peladeira o arroz era descascado de forma manual.
“Antes a gente fazia tudo no pilão, batendo o arroz na mão. Era um trabalho muito pesado e dolorido. Muitas vezes o que a gente conseguia não era nem suficiente para o almoço”, relatou.
Francisca também ressaltou que a chegada da beneficiadora representa um momento de gratidão para a comunidade, pois vai facilitar o trabalho dos produtores e melhorar a produção local.
Ela destacou ainda que o equipamento beneficia tanto homens quanto mulheres que trabalham diariamente na produção agrícola, trazendo mais dignidade, agilidade e melhores condições de trabalho para as famílias da região.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, garantindo mais apoio, infraestrutura e oportunidades para os produtores rurais do município.
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Prefeito de Rio Branco reúne equipe e trabalha na solução do problema no transporte coletivo
Determinado ao encontrar uma solução para o problema do transporte público na capital acreana, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao tomar conhecimento do comunicado da empresa Ricco Transporte sobre a paralisação do transporte coletivo neste sábado (14), que afetou 31 linhas, reuniu sua equipe para discutir sobre o problema.
Após analisar toda a situação, e estudar as ações legais que pode estar tomando, o Prefeito determinou que o Superintendente da RBTrans, Coronel Coutinho se reunisse com os trabalhadores do transporte público para ouvi-los e assim garantir que a gestão municipal está buscando uma solução legal para o impasse e que ainda está ao lado da categoria trabalhando para assegurar o pagamento de seus salários.
“Vamos conversar com o pessoal do sindicato. O prefeito me determinou garantir que os trabalhadores não fiquem sem seus salários. Esta gestão estará sempre ao lado dos que mais precisam”, afirmou o superintendente da RBTrans.
Participaram da reunião o Vice-prefeito Alysson Bestene; o Superintendente de Transporte e Trânsito (RBTrans), Cel. Coutinho; o Secretário Especial de Assuntos Jurídicos, Jorge Eduardo; o Secretário Especial de Comunicação, Ailton Oliveira; a Procuradora do Município, Márcia Freitas e o Secretário da Casa Civil, Valtin José da Silva.
O Prefeito de Rio Branco ressaltou ainda que a equipe segue buscando a melhor solução para garantir que a população não fique sem o atendimento do transporte coletivo
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Prefeitura de Assis Brasil fortalece parceria para levar moradia digna às famílias do campo
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio das secretarias municipais de Planejamento e de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), realizou uma reunião estratégica voltada ao atendimento das famílias do Projeto de Assentamento (P.A.) Santa Quitéria. O encontro teve como principal objetivo ampliar o acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida Rural, iniciativa desenvolvida em cooperação com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal para garantir moradia digna às famílias que vivem e produzem no campo.
Durante a atividade, as equipes técnicas das secretarias municipais e da SEHURB orientaram os moradores sobre a organização da documentação necessária e os critérios para participação no programa. A ação também serviu para esclarecer dúvidas e fortalecer o diálogo com a comunidade, facilitando o acesso das famílias rurais às políticas públicas habitacionais.
A parceria entre as secretarias municipais de Planejamento e Agricultura foi fundamental para identificar as principais demandas da região e organizar o processo de atendimento aos produtores rurais do assentamento.
O secretário da SEHURB, Egleuson Santiago, destacou que o trabalho conjunto com a Prefeitura de Assis Brasil é essencial para que os benefícios habitacionais cheguem com mais rapidez a quem mais precisa. Segundo ele, a cooperação entre Estado e município fortalece as ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população rural.
A gestão municipal reafirma seu compromisso em ampliar o acesso à moradia e à infraestrutura, levando dignidade e melhores condições de vida para as famílias do campo e fortalecendo o desenvolvimento rural no município.
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