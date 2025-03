Detran notifica proprietários sobre remoção de 125 veículos em Cruzeiro do Sul

O nível do rio Acre em Rio Branco continua subindo e ultrapassou a marca de 15 metros na medição das 9h da manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a Defesa Civil municipal, a medição registrou 15,17 metros, representando um aumento de 19 centímetros em apenas três horas.

Na quinta-feira (13), o coordenador da Defesa Civil da capital, tenente-coronel Cláudio Falcão, já havia alertado que, ao atingir essa cota, o número de pessoas afetadas aumentaria significativamente, podendo chegar a cerca de 3 mil famílias.

A previsão é de que o nível do rio continue subindo ao longo do dia. As primeiras famílias desabrigadas chegaram ao Parque de Exposições, na capital acreana, na noite dessa quinta-feira (13). Para esta sexta, há previsão de que mais 11 famílias cheguem ao local por causa da enchente do Rio Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários