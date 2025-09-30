Geral
Detran notifica motoristas sobre suspensão e cassação do direito de dirigir
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta terça-feira, 30, o edital de notificação de aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir nº 43/2025, comunicando aos motoristas a imposição de penalidades de suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo o documento, a medida foi necessária após o insucesso nas tentativas de notificação postal dos condutores listados no edital. A decisão tem como base o artigo 256, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e segue as disposições da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Os motoristas notificados têm até o dia 30 de outubro de 2025 para entregar a CNH física junto à Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco. Nesse mesmo prazo, também é possível apresentar recurso contra a decisão junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran-AC, na sede do órgão, ou nas Ciretrans, respeitando seus horários e datas de atendimento.
De acordo com o edital, a não entrega do documento ou ausência de recurso até o prazo estabelecido resultará na execução automática da penalidade, com o bloqueio da CNH no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) a partir de 14 de novembro de 2025.
Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto no Centro de Sena Madureira
Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, foi detido durante patrulhamento de rotina na Rua Piauí; preventiva foi cumprida sem resistência, mas com uso de algemas
A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira (29) Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, durante patrulhamento no Centro de Sena Madureira. Contra ele pesava um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, que foi cumprido pela guarnição que atuava na Rua Piauí, próximo a uma lanchonete.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais reconheceram Erlan – que já era conhecido pela equipe – e, após confirmação da ordem judicial, efetuaram a prisão. Foi necessário o uso de algemaspara garantir a segurança do preso e dos agentes durante a condução.
O detido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais. A ocorrência foi acompanhada pelo comandante da guarnição do 8º Batalhão da PM.
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de furtos em residências no bairro Tucumã
A Polícia Civil do Acre, por meio da equipe da Delegacia do bairro Tucumã, que integra a 4ª Regional de Rio Branco, cumpriu nesta segunda-feira, 29, dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em furtos praticados em residências da região.
Durante as diligências, os policiais localizaram diversos materiais apreendidos e conseguiram identificar e recolher o veículo utilizado pelos investigados na execução dos crimes.
A operação é fruto do trabalho investigativo desenvolvido pela equipe da Delegacia do Tucumã, que vinha monitorando a atuação dos suspeitos e reuniu elementos suficientes para solicitar e cumprir as ordens judiciais.
Segundo a autoridade policial, tanto os itens apreendidos quanto o automóvel encontrado serão analisados no inquérito policial que apura a participação dos envolvidos nos delitos.
Esse trabalho é resultado do empenho da PCAC em identificar e coibir crimes patrimoniais que tanto afetam a sensação de segurança da população. A Polícia Civil tem por objetivo dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados pelos seus atos.
Polícia Civil encontra 2,5 kg de cocaína enterrados em área de mata em Cruzeiro do Sul
Droga estava escondida no bairro da Lagoa e investigação busca identificar responsável pelo entorpecente
A Polícia Civil apreendeu cerca de 2,5 quilos de cocaína durante uma ação realizada na tarde de segunda-feira (29), em Cruzeiro do Sul. O entorpecente foi localizado em uma área de mata no bairro da Lagoa, após diligências conduzidas pelo Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC).
De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a droga foi encontrada após agentes perceberem movimentação suspeita na região. “Percebemos algo estranho no local, fizemos uma conferência e, ao escavar a área, conseguimos localizar cerca de 2,5 kg de entorpecentes, que estavam enterrados para dificultar a ação policial”, afirmou.
Segundo Carvalho, criminosos costumam utilizar tambores, latas ou sacos plásticos para enterrar drogas, prática que visa proteger a substância e dificultar a localização pelas autoridades. A Polícia Civil segue investigando para identificar o responsável pelo material apreendido, com possibilidade de prisão e cumprimento de mandados judiciais.
