Detran notifica motoristas sobre suspensão da CNH por infrações graves

Um saldo de negociações que deve superar todas as expectativas é o que espera o governador do Acre, Gladson Camelí, ao fim da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Foram seis noites de intensa movimentação econômica, impulsionando diversos setores, não apenas do Juruá, mas de todo o estado. A segunda maior feira de agronegócios do Acre terminou neste domingo, 6, com o show de Wesley Safadão, um dos mais aguardados.

“Fechamos com chave de ouro a edição dos 20 anos da Expoacre Juruá, e não tenho dúvida de que, no balanço final, vamos apresentar números positivos. Para mim, é um momento de agradecimento às pessoas da imprensa e a todos os colaboradores que ajudaram e se empenharam para que essa feira fosse um sucesso”, avaliou.

Camelí destaca que a feira é uma das maiores vitrines de negócios do estado para atrair investidores e mostrar as potencialidades da região. Para o próximo ano, a expectativa é ampliar ainda mais esse leque, abrindo espaço para expositores de países vizinhos.

“Necessitamos desse intercâmbio para que eles conheçam nossa realidade e possamos gerar renda e expandir a economia. Já solicitei a abertura de estandes para países da América do Sul”, revelou.

A movimentação por toda a cidade foi inédita, dado o porte do evento, que teve abrangência em todas as cidades do estado. “A expectativa era de R$ 300 mil, mas acredito que já superamos esse valor, conforme o balanço prévio ao qual tive acesso. Continuo apostando em meio bilhão de reais”, acredita o governador.

Esse valor estimado, segundo o governador, considera tanto a movimentação dentro quanto fora da arena de eventos. “Já considero esta uma edição histórica, pois recebi diversos depoimentos de agradecimento pela grandiosidade do evento, que movimentou vários setores”, contou.

Por fim, o governador agradeceu a todos os envolvidos no evento, desde os organizadores até o público que prestigiou a feira. “Foi um evento que movimentou nosso turismo, pois tivemos pessoas de diversas partes do estado vindo conhecer nossa região. Não me canso de dizer que precisamos estar unidos para divulgar, cada vez mais, nosso estado. Minha gratidão a todos”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários