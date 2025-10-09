Detran leiloa 113 veículos em Cruzeiro do Sul com lances a partir de R$ 360

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizará, no dia 22 de outubro, um leilão online de 113 veículos em Cruzeiro do Sul (AC). Os lances iniciais variam entre R$ 360 e R$ 11 mil e poderão ser feitos pelo site www.wrleiloes.com.br.

A visitação dos lotes ocorrerá nos dias 17, 20 e 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da WR Leilões, localizado na av. Getúlio Vargas, nº 1091, no centro.

Os veículos — carros e motos — foram apreendidos em operações de trânsito e não resgatados pelos proprietários. Eles foram classificados como recuperáveis ou sucatas aproveitáveis.

Quem arrematar um lote deverá efetuar o pagamento do lance, da comissão de 5% à leiloeira e do ICMS de 3,4% em até 72 horas após o encerramento do leilão, ou seja, entre os dias 23 e 25 de outubro. A nota fiscal e a entrega dos veículos serão liberadas após a confirmação do pagamento.

Os veículos recuperáveis podem ser adquiridos por pessoas físicas e regularizados para circulação mediante o pagamento de licenciamento, IPVA proporcional e eventuais reparos, conforme a Lei nº 9.503/1997. Já as sucatas aproveitáveis são exclusivas para empresas credenciadas na desmontagem e reciclagem de automóveis.

O Detran reforça que os lotes serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento. Os antigos proprietários ainda podem quitar os débitos e recuperar seus veículos até o último dia útil antes do evento.

Veículos de outros estados poderão ter a documentação liberada em até 60 dias úteis, em razão dos trâmites administrativos.