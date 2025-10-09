Acre
Detran leiloa 113 veículos em Cruzeiro do Sul com lances a partir de R$ 360
Leilão online acontece no dia 22 de outubro; visitação aos lotes será aberta entre os dias 17 e 21
Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil
Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre
Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde
Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita
O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.
A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.
O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos
Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.
A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.
