Acre

Detran leiloa 113 veículos em Cruzeiro do Sul com lances a partir de R$ 360

Publicado

45 minutos atrás

em

Leilão online acontece no dia 22 de outubro; visitação aos lotes será aberta entre os dias 17 e 21

Foto: Renato Beiruth/Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizará, no dia 22 de outubro, um leilão online de 113 veículos em Cruzeiro do Sul (AC). Os lances iniciais variam entre R$ 360 e R$ 11 mil e poderão ser feitos pelo site www.wrleiloes.com.br.

A visitação dos lotes ocorrerá nos dias 17, 20 e 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da WR Leilões, localizado na av. Getúlio Vargas, nº 1091, no centro.

Os veículos — carros e motos — foram apreendidos em operações de trânsito e não resgatados pelos proprietários. Eles foram classificados como recuperáveis ou sucatas aproveitáveis.

Quem arrematar um lote deverá efetuar o pagamento do lance, da comissão de 5% à leiloeira e do ICMS de 3,4% em até 72 horas após o encerramento do leilão, ou seja, entre os dias 23 e 25 de outubro. A nota fiscal e a entrega dos veículos serão liberadas após a confirmação do pagamento.

Os veículos recuperáveis podem ser adquiridos por pessoas físicas e regularizados para circulação mediante o pagamento de licenciamento, IPVA proporcional e eventuais reparos, conforme a Lei nº 9.503/1997. Já as sucatas aproveitáveis são exclusivas para empresas credenciadas na desmontagem e reciclagem de automóveis.

O Detran reforça que os lotes serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento. Os antigos proprietários ainda podem quitar os débitos e recuperar seus veículos até o último dia útil antes do evento.

Veículos de outros estados poderão ter a documentação liberada em até 60 dias úteis, em razão dos trâmites administrativos.

Acre

Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

Publicado

8 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre registrou uma pequena elevação nesta quinta-feira, 09, alcançando 2,08 metros às 5h16, conforme dados divulgados pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da leve subida, o manancial permanece muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico ficou em 0,00 milímetro. A medição foi acompanhada pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Acre

Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre

Publicado

12 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde

A quinta-feira (9) será de tempo firme, quente e ensolarado em todas as regiões do Acre, com temperaturas elevadas durante o dia e clima mais ameno à noite, segundo o portal O Tempo Aqui. Uma massa de ar polar mantém o tempo ventilado e estável em grande parte do estado e também alcança áreas de Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e selva peruana.

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma microrregião acreana. No entanto, a umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos à tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue seco e ensolarado, com ventos fracos a moderados vindos do sudeste.

  • Umidade mínima: entre 25% e 35% à tarde

  • Umidade máxima: entre 80% e 90% ao amanhecer

Centro e oeste do Acre

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos sopram de forma fraca, com rajadas ocasionais vindas do sul.

  • Umidade mínima: entre 40% e 50% à tarde

  • Umidade máxima: entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia

Temperaturas previstas

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 31°C e 33°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Acre

Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita

Publicado

24 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.

A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.

O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos

Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.

A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.

 

