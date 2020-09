Nesta segunda-feira, dia 21, o Prefeito de Epitaciolândia juntamente com seu Vice recebeu em seu gabinete, o arquiteto do (DETRAN) Vitor Oliveira Peres, para tratar de importante assunto relativo à segurança no trânsito tanto para veículos, quanto para transeuntes.

A vinda do mesmo foi para tratar com o prefeito e anunciar, que será feita toda a melhoria das sinalizações horizontais e em pontos necessários as sinalizações verticais.

A data de início das melhoria das sinalizações do município terá o início na segunda quinzena de outubro.

A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal também é utilizada para transmitir mensagens aos condutores e aos pedestres, pois:

● Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso;

● Aumenta a segurança dos usuários em condições adversas como neblina, chuva e escuridão noturna.

