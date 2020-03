O coronavírus segue alterando a rotina do acreano. A partir desta quinta-feira, 19, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) é mais um órgão público que altera seu fluxo normal de trabalho.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, Luiz Fernando Maia, a medida é necessária para o enfrentamento a emergência de saúde pública que é coronavírus.

“Precisamos resguardar nossos servidores e a população que procura pelos nossos serviços. Vamos suspender os atendimentos pelos próximos 15 dias e após esse período podemos prorrogar ou voltar ao atendimento normal dependendo da situação”, afirma.

A medida atinge todas as unidades da capital e também as do interior do Estado.

O Detran informou que muitos dos serviços presenciais podem ser feitos pela internet pelo endereço detran.ac.gov.br.

