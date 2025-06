Detran do Acre divulga lista de selecionados para a CNH Estudantil

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial do Estado, a Portaria nº 647/2025, que divulga a lista dos selecionados para o Programa CNH Social, na modalidade CNH Estudantil. A iniciativa garante a gratuidade na primeira habilitação para estudantes de baixa renda, conforme critérios estabelecidos pela legislação estadual.

De acordo com o documento, os candidatos contemplados têm prazo de 10 dias úteis para efetuar a matrícula e apresentar os documentos exigidos ao Detran. O não cumprimento do prazo implica em desclassificação automática e perda do benefício, com possível convocação de suplentes, respeitando a ordem de classificação.

Os documentos devem ser apresentados em original e cópia no atendimento presencial do Detran em Rio Branco (Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera) ou nas Ciretrans dos municípios do interior. Em localidades sem CIRETRAN, os documentos poderão ser enviados por e-mail: [email protected].

