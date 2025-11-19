Acre
Detran divulga resultado preliminar do curso de formação de concurso
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou nesta quarta-feira, 19, o resultado preliminar do curso de formação para os cargos de agente de autoridade de trânsito e examinador de trânsito, etapas finais do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024.
A divulgação integra o Edital nº 042 SEAD/Detran, que apresenta a lista dos candidatos aprovados no curso, organizada por cargo, número de vagas, nome e inscrição, seguindo ordem alfabética.
De acordo com o edital, os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar poderão interpor recurso exclusivamente pela plataforma do Instituto AOCP, banca responsável pela execução do certame. O formulário estará disponível na aba “Links” do site www.institutoaocp.org.br a partir de 00h00 do dia 21 de novembro de 2025 até 23h59 do dia 22 de novembro de 2025, conforme o horário oficial de Brasília.
O governo reforça que não serão aceitos recursos enviados fora do período estabelecido ou por outros meios que não o formulário eletrônico.
Os candidatos podem consultar informações gerais sobre todas as etapas do certame no Edital nº 001 Sead/Detran, publicado em abril de 2024, bem como em seus anexos e nos demais editais divulgados ao longo do processo seletivo.
Em caso de dúvidas, a orientação é procurar a Central de Relacionamento com o Candidato do Instituto AOCP, pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília), ou acessar o portal oficial da instituição.
“Como vou me defender se não tenho acesso ao autos”, diz Gladson sobre decisão do STF
O governador do Acre, Gladson Cameli, comentou nesta quarta-feira (19) a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o julgamento da Ação Penal 1.076 no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo é um dos principais desdobramentos da Operação Ptolomeu e envolve diretamente o chefe do Executivo estadual.
Cameli afirmou que a determinação do STF reforça pontos que sua defesa vem levantando desde o início da investigação, especialmente sobre dificuldades de acesso a documentos considerados essenciais, como os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). “Como é que eu posso ter um julgamento se eu não tinha os RIFs? A minha equipe de defesa não tinha os RIFs. Eu confio na Justiça e minha inocência vai aparecer mais cedo ou mais tarde”, declarou.
Questionado sobre o prazo de 3 de dezembro para que o caso retorne à análise, o governador disse que a decisão do Supremo evidencia falhas no andamento processual e a necessidade de assegurar todas as garantias legais. “É a prova de que havia documentos que poderiam ter sido juntados anteriormente. Foi preciso o STF reconhecer a irregularidade para que isso viesse à tona”, afirmou.
Durante a entrevista, Cameli também criticou a falta de acesso aos autos em momentos decisivos. “Como é que eu posso me defender se eu não tenho acesso aos autos? Qual é o mistério disso? Hoje sou eu, amanhã será quem?”, questionou. Ele reiterou ainda que parte das diligências teria atingido familiares sem a devida autorização judicial. “Investigaram parentes meus sem autorização do tribunal competente. Depois que o Supremo se manifesta, surge documentação que não estava disponível antes.”
O governador disse que, mesmo diante das tensões do processo, segue confiante. “Se há uma pessoa que está tranquila, sou eu. Porque eu confio na Justiça e na minha defesa”, afirmou. Sobre a possibilidade de recorrer caso a decisão futura seja desfavorável, respondeu: “Com toda certeza. Mas o que eu mais espero é que quem erra reconheça e peça desculpas. Eu, que sou governador, peço desculpas quando erro.”
Cameli atribuiu parte do ambiente de instabilidade ao contexto eleitoral. “As pessoas criam situações para gerar instabilidade, principalmente em um ano político”, afirmou. Ele encerrou destacando que continuará aguardando os próximos passos “dia após dia”, reafirmando confiança no STF e no andamento regular do processo.
A decisão do Supremo suspendeu o julgamento até que a defesa tenha acesso integral às provas consideradas essenciais, incluindo os RIFs. Até o cumprimento da determinação, o caso permanece sobrestado no STJ.
13º do servidor será pago em 19 dezembro; salário cai dia 27
O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta quarta-feira (19) o calendário de pagamentos do funcionalismo público estadual para dezembro. Segundo ele, o objetivo é garantir que os servidores tenham recursos assegurados antes das festas de fim de ano.
De acordo com Cameli, a segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada no dia 19 de dezembro, enquanto o salário referente ao mês cairá nas contas no dia 27 de dezembro. As datas, afirma o governador, foram definidas para facilitar o planejamento financeiro das famílias.
“É pra deixar tudo em ordem. Isso mostra o compromisso do Estado em respeitar os servidores públicos”, declarou Cameli durante o anúncio.
Seca diminui Acre, enquanto zonas indígenas sofreram agravamento em outubro
As projeções do Índice Integrado de Secas (IIS-3) para novembro de 2025 indicam tendência de redução das áreas classificadas como seca fraca em boa parte do país para o mês de novembro, movimento também observado no Acre.
No estado, a análise mostra que regiões que vinham registrando seca moderada nos últimos seis meses passaram a apresentar seca fraca ou condições normais no mês de outubro, sugerindo uma atenuação do déficit hídrico.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Natirais, apesar desse indicativo positivo, ainda há áreas que seguem em atenção devido à permanência de trechos sob seca moderada, o que demonstra que a recuperação não ocorre de forma uniforme em todo o território.
O monitoramento do IIS registrou um leve aumento das condições de seca nas Terras Indígenas no Acre entre setembro e outubro, repetindo o comportamento observado em outros estados da Amazônia. O mesmo ocorreu nas Unidades de Conservação.
