Detran convoca aprovados em concurso para curso de formação
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22, que convoca candidatos aprovados no concurso público para cargos de nível superior a realizarem a matrícula no curso de formação. A chamada contempla os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito, previstos no edital de abertura nº 001/2024.
De acordo com o documento, as matrículas deverão ser realizadas entre os dias 22 e 30 de setembro, das 7h às 14h, em unidades do Detran nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Em Brasiléia, o atendimento ocorrerá na 6ª Ciretran, localizada na Rua Núbia G. de Farias, nº 133, Bairro Francisco José Moreira. Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem comparecer à 1ª Ciretran, na Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, sala 11. Já na capital, o local indicado é a Sala Estúdio da Assessoria de Comunicação do Detran, situada na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera.
O edital prevê a possibilidade de matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e do original do procurador. Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar envelope pardo contendo cópia de documentos como identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, foto 3×4 recente, regularidade militar (para homens), CNH mínima categoria AB (para o cargo de agente) e ficha de matrícula disponível nos sites da Sead e do Instituto AOCP.
A participação no curso exige ainda que os convocados estejam aptos física e mentalmente para o exercício das funções. O não comparecimento dentro do prazo ou a ausência de documentação elimina o candidato do certame.
O curso de formação será realizado em Rio Branco e terá caráter eliminatório. Para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito, a carga é de 200 horas/aula, enquanto o de Examinador de Trânsito contará com 80 horas/aula. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo se estender para noites, fins de semana e feriados. O enxoval exigido deverá ser custeado pelos próprios candidatos.
A aula inaugural está marcada para o dia 7 de outubro, às 7h da manhã, no auditório do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, em Rio Branco.
Novo edital entre governo e BNDES vai conectar escolas públicas do Acre à internet
O Ministério das Comunicações, em parceria com o BNDES, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo edital que vai levar internet de banda larga para mais de 1,2 mil escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Acre. A iniciativa, que integra as metas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).
O Acre já foi contemplado no primeiro edital do programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que destinou R$ 60 milhões para conectar 632 escolas na região Norte, beneficiando cerca de 500 mil alunos em estados como Acre e Amazonas. Com o novo edital, o governo pretende ampliar ainda mais a inclusão digital e reduzir as desigualdades no acesso à tecnologia.
Segundo o ministério das comunicações, o objetivo é garantir que todos os alunos da rede pública tenham o mesmo acesso à internet que os estudantes da rede privada, fortalecendo a educação e promovendo a igualdade de oportunidades.
Prefeitura de Epitaciolândia leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Núcleo São Sebastião – Seringal Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.
O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.
Serviços ofertados na 121ª edição:
• Atendimento médico
• Atendimento odontológico
• Atendimento de enfermagem
• Vacinação contra a COVID-19 e de rotina
• Dispensação de medicamentos
• Testes rápidos de ISTs e COVID-19
• PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)
• Eletrocardiograma
• Psicologia
• Vacinação antirrábica
• Orientações e serviços do Bolsa Família
• Cabeleireiro
• Ortopedia
• Ultrassonografia
• Infectologia
• Ginecologia
• Psiquiatria
• Nutrologia
Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.
“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.
MP do Acre investiga atraso de 5 anos na construção de aterro sanitário em Sena Madureira
Município descumpriu TAC de 2019 e mantém lixão a céu aberto sem controle ambiental; promotoria instaurou inquérito civil para fiscalizar obras
O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um inquérito civil para fiscalizar a implantação do aterro sanitário em Sena Madureira e a desativação definitiva do lixão a céu aberto que ainda opera no município. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça Cível local, sob responsabilidade do promotor Júlio César de Medeiros Silva.
De acordo com o MP, o município descumpriu sistematicamente as obrigações assumidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em julho de 2019, que previa a apresentação do projeto do aterro e a indicação da área para sua instalação em até três meses. Mesmo com a previsão de multa diária por atraso, as etapas não foram cumpridas.
Durante fiscalização realizada em novembro de 2024, técnicos constataram que a área atual de despejo de resíduos não possui planejamento, manejo ou controle ambiental adequado. Entre as irregularidades identificadas estão a falta de impermeabilização do solo, ausência de sistemas de monitoramento de águas subterrâneas, presença de urubus, risco de proliferação de doenças e falta de atendimento médico contínuo aos moradores do entorno.
O inquérito também destacou a necessidade urgente de aquisição de caminhões compactadores, já que a coleta é feita atualmente com veículos abertos, o que provoca queda de resíduos pelas ruas e margens da BR-364.
Com a instauração do procedimento, o MP pretende reunir documentos e depoimentos para compelir o município a cumprir suas obrigações legais. A Promotoria também exigirá a divulgação permanente dos dias e horários da coleta de lixo nos bairros, medida considerada essencial para evitar acúmulo de resíduos na cidade.
