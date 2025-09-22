Detran convoca aprovados em concurso para curso de formação

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22, que convoca candidatos aprovados no concurso público para cargos de nível superior a realizarem a matrícula no curso de formação. A chamada contempla os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito, previstos no edital de abertura nº 001/2024.

De acordo com o documento, as matrículas deverão ser realizadas entre os dias 22 e 30 de setembro, das 7h às 14h, em unidades do Detran nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Em Brasiléia, o atendimento ocorrerá na 6ª Ciretran, localizada na Rua Núbia G. de Farias, nº 133, Bairro Francisco José Moreira. Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem comparecer à 1ª Ciretran, na Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, sala 11. Já na capital, o local indicado é a Sala Estúdio da Assessoria de Comunicação do Detran, situada na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera.

O edital prevê a possibilidade de matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e do original do procurador. Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar envelope pardo contendo cópia de documentos como identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, foto 3×4 recente, regularidade militar (para homens), CNH mínima categoria AB (para o cargo de agente) e ficha de matrícula disponível nos sites da Sead e do Instituto AOCP.

A participação no curso exige ainda que os convocados estejam aptos física e mentalmente para o exercício das funções. O não comparecimento dentro do prazo ou a ausência de documentação elimina o candidato do certame.

O curso de formação será realizado em Rio Branco e terá caráter eliminatório. Para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito, a carga é de 200 horas/aula, enquanto o de Examinador de Trânsito contará com 80 horas/aula. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo se estender para noites, fins de semana e feriados. O enxoval exigido deverá ser custeado pelos próprios candidatos.

A aula inaugural está marcada para o dia 7 de outubro, às 7h da manhã, no auditório do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, em Rio Branco.

Confira:

