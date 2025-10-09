Geral
Detran autua viatura da RBTrans por estacionamento irregular
Na manhã desta quinta-feira (9), um episódio inusitado chamou a atenção no trânsito de Rio Branco quando um veículo oficial da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) foi autuado por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) por estacionamento em local proibido. O incidente ocorreu na Avenida Nações Unidas, na altura do número 3060, no Bairro Estação Experimental, e foi confirmado pela assessoria da autarquia estadual.
De acordo com o Departamento, as equipes de fiscalização do Detran foram acionadas por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para atender a uma ocorrência de estacionamento irregular na via. Ao chegarem ao local, os agentes realizaram uma vistoria em todos os veículos parados de forma irregular, emitindo autos de infração e ordenando a retirada imediata dos mesmos.
Entre os veículos autuados, dois chamaram atenção por não terem condutores presentes no momento da abordagem: um caminhão e um Volkswagen Gol branco, este último a serviço da RBTrans. Como o veículo pertence aos setores administrativos da autarquia municipal e não estava executando serviços de emergência, ele não possui prerrogativas de livre parada ou estacionamento, o que justificou a lavratura do auto de infração.
É importante esclarecer, no entanto, que o auto de infração não representa a multa em si, mas sim um documento oficial que constata a irregularidade e inicia um processo administrativo. Esse procedimento permite que o órgão de trânsito avalie a aplicação de penalidades, como multas, enquanto oferece ao condutor ou responsável a oportunidade de defesa e contestação, caso considere a autuação indevida. Os detalhes da infração, incluindo data, local e descrições, são registrados para garantir transparência e justiça no processo.
Alunos-oficiais da PM doam sangue e se cadastram como doadores de medula em apoio à colega com leucemia
Um gesto de solidariedade transformou a manhã desta quinta-feira, 9, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) em um ato de esperança. Para ajudar a colega de farda Jéssica Moura, que enfrenta pela segunda vez uma leucemia, os alunos-oficiais do Curso de Formação de Oficiais (CFO 2024/25) da Polícia Militar do Acre (PMAC) deixaram a rotina de treinamento para doar sangue e se cadastrar como doadores de medula óssea.
A iniciativa partiu dos próprios militares em um movimento marcado por união e empatia. Jéssica, que havia superado a doença no ano passado, quando a turma ainda estava em Minas Gerais, agora enfrenta uma nova etapa do tratamento e aguarda, em solo mineiro, a chance de encontrar um doador compatível.
Corrente do bem
A ação reforça a importância da doação contínua para manter os estoques de sangue do estado. A aluna-oficial Fátima Madeiro, uma das participantes, conta que o movimento começou por Jéssica, mas ganhou um propósito coletivo. “Viemos ao Hemoacre motivados pela situação da Jéssica, mas entendemos que esse gesto vai muito além dela. Quanto mais pessoas vierem, maiores as chances de encontrar compatibilidade e de ajudar não só nossa amiga, mas também outros pacientes em todo o Brasil”.
Fátima explica que o cadastro para doação de medula é simples. “Você não doa diretamente para alguém específico. O seu nome entra num banco nacional e, se for compatível com alguém, é chamado. Isso amplia as chances de salvar vidas”, destaca.
A iniciativa emocionou também a presidente do Detran/AC e policial militar, Taynara Martins, colega de farda e amiga de Jéssica. Ela destacou que o ato de doar é uma forma concreta de amor. “Estamos aqui por um ato de amor. Talvez quem esteja lendo não saiba, mas um simples gesto pode salvar uma vida, seja a da Jéssica, seja a de outra pessoa. É fácil ser doador, e esse gesto pode trazer um final feliz para alguém”, disse Taynara, emocionada.
Necessidade constante
A coordenadora de Captação de Doadores do Hemoacre, Quésia Nogueira, elogiou a atitude dos alunos e lembrou que a doação de sangue deve ser uma prática contínua, e não apenas em momentos de comoção.
“O estoque de Hemocomponentes é bastante dinâmico e a necessidade, diária, para pacientes com câncer, dentre eles a leucemia, traumas e outras condições que precisam de transfusões. Para manter o estoque estável, precisamos de 40 a 50 doações diárias, mas há dias em que recebemos apenas 12. Isso compromete a segurança dos pacientes”, explicou.
Ela destacou, ainda, a importância da doação de plaquetas, que têm validade de apenas cinco dias. “Mais importante que termos 200 doadores em um único dia, é podermos contar com pessoas comprometidas em doar regularmente. A necessidade é hoje, mas continuará existindo daqui a uma semana, um mês, dois”, reforçou.
Como doar sangue e medula óssea
Para doar sangue, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Para se cadastrar como doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos e comparecer ao Hemoacre para uma coleta simples de 5 ml de sangue. O material é incluído no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), que cruza informações com pacientes de todo o país.
Polícia Militar e MPAC deflagram Operação Hemostasia contra o Comando Vermelho em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC), em ação integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), deflagrou nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira, 8, a Operação Hemostasia, com o objetivo de desarticular núcleos do Comando Vermelho atuantes em diferentes regiões de Rio Branco.
A operação, que contou com a participação de cerca de 80 policiais militares, promotores de Justiça e servidores do MPAC, cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.
As investigações foram conduzidas pelo GAECO e tiveram início a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos com integrantes da facção. O material revelou uma estrutura coordenada de atuação criminosa, com divisão de tarefas entre membros responsáveis por repasses financeiros, distribuição de drogas e comunicação interna da organização.
A Coronel Jockebed Taveira, Chefe da Diretoria de Operações da Polícia Militar, destacou o caráter técnico e planejado da ação. “A Operação Hemostasia é o resultado direto da integração entre inteligência e força operacional. A Polícia Militar atuou com planejamento, técnica e respeito à legalidade, garantindo a execução segura dos mandados e a proteção da sociedade. Essa união com o Ministério Público reforça que o Estado está presente, firme e vigilante na contenção das facções e na garantia da tranquilidade nas comunidades de Rio Branco e do Acre como um todo”, afirmou.
O nome Hemostasia faz referência ao termo médico que significa “interrupção de uma hemorragia”, simbolizando o estancamento da expansão das ações do Comando Vermelho por meio de uma atuação coordenada, técnica e precisa das instituições.
A operação integra o plano estratégico de combate ao crime organizado do MPAC, que atua em parceria com a Polícia Militar e demais forças de segurança pública, fortalecendo os eixos de integração e inteligência no enfrentamento às organizações criminosas no Acre.
Polícia Civil prende suspeito de homicídio ocorrido em frente à tabacaria no bairro preventório, em Rio Branco
Durante a ação, os policiais apreenderam o aparelho celular de H.B.B.L. e uma blusa que possivelmente foi utilizada no dia do crime, materiais que serão encaminhados para perícia
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na última terça-feira, 7, H.B.B.L., suspeito de assassinar Talisson Baltazar do Nascimento, crime ocorrido no dia 23 de junho de 2025, em frente à tabacaria Amazon Hookah, no bairro Preventório, em Rio Branco.
O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pela equipe da DHPP no apartamento do investigado, localizado na rua Dezesseis de Outubro, bairro 15. Durante a ação, os policiais apreenderam o aparelho celular de H.B.B.L. e uma blusa que possivelmente foi utilizada no dia do crime, materiais que serão encaminhados para perícia.
De acordo com as investigações, no dia do homicídio, o autor chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo Talisson, que morreu no local, e ferindo outras duas pessoas que estavam nas proximidades.
O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo que resultou na prisão do suspeito.
“Desde o momento do crime, nossas equipes trabalharam de forma ininterrupta na coleta de provas e no levantamento de informações que permitissem identificar e localizar o autor. A prisão de H.B.B.L. representa um importante passo para garantir justiça à vítima e tranquilidade à população”, afirmou o delegado.
O investigado foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer completamente a motivação do crime e verificar se houve participação de outras pessoas na ação criminosa.
