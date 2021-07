Detran alerta para golpes usando nomes de funcionários do órgão

Não é de hoje que estelionatários utilizam imagem e nomes de servidores de Detrans de todo o país para aplicar golpes. Servidor efetivo do Departamento Estadual de Trânsito do Acre em Rio Branco, José Tanaca se surpreendeu, ao ser avisado por amigos que sua imagem estava sendo utilizada para oferecer veículos e carteiras de habilitação a baixos preços.

Tanaca registrou nesta quinta-feira, 15, um boletim de ocorrências em delegacia da capital. Ele conta que o golpe consiste em mandar uma mensagem dizendo que existem veículos que retornaram de leilão e que estão sendo vendidos em esquema sigiloso. Seriam carros completos, comercializados no valor de R$ 10 mil, e motocicletas ao custo de R$ 4 mil.

O golpista, passando-se por Tanaca, diz, em trecho da mensagem, que a negociação precisa ficar em sigilo, para que ele não seja prejudicado em seu trabalho.

O Detran do Acre alerta que os leilões de veículos realizados pela autarquia têm seu editais publicados no Diário Oficial do Estado e são realizados em parceria com empresas leiloeiras credenciadas. Nem o Detran nem as leiloeiras comercializam veículos por meio de aplicativos de mensagens, e os certames são realizados em dias agendados, sendo que os interessados precisam se credenciar para participar do evento.

“Outra coisa que precisa ficar clara para que ninguém caia em golpe é que o sistema do Detran foi elaborado para que seja impossível que um único servidor tenha condições de fazer a venda de um veículo ou de uma CNH. Quem receber qualquer mensagem desse tipo, oferecendo veículos ou vantagens por meio de aplicativos de celular, deve denunciar”, explica Fábio Ferreira, diretor de Operações do Detran/AC.