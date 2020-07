As habilitações vencidas durante a pandemia, após 19 de fevereiro de 2020, não precisam ser renovadas. o usuário deve estar usando máscara de proteção, munido do documento de identificação e comprovante de agendamento impresso.

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Acre) publicou uma portaria no Diário Oficial do Estado anunciando e regulamentando a volta do serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Serão renovadas apenas CNHs vencidas antes de 19 de fevereiro de 2020. As habilitações vencidas durante a pandemia, após 19 de fevereiro de 2020, não precisam ser renovadas.

O serviço será oferecido mediante agendamento prévio no site do órgão (www.detran.ac.gov.br) e inclui alteração de dados, registro de habilitação estrangeiro, renovação de habilitação com registro, Permissão Internacional para Dirigir (Pid) e inclusão que exerce atividade remunerada (EAR).

Em Rio Branco, os atendimentos serão realizados na sede do Detran, localizada na Av. Ceará, nº 3.059, Jardim Nazle, as quartas e sextas-feiras, de 7h às 13h.

No interior, os dias para atendimentos ficam a critério da administração das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Ciretran Brasileia – Rua 12 de Outubro – Numero 635 – Bairro 3 Botequins – Tel. 3546-3635 E-mail – [email protected]

Vale ressaltar que para ter acesso às dependências do órgão, o usuário deve estar usando máscara de proteção, munido do documento de identificação e comprovante de agendamento impresso.

