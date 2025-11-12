Detran-AC publica lista de motoristas autuados com risco de suspensão do direito de dirigir; veja nomes

Motoristas acreanos autuados por infrações que podem levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram notificados em novo edital publicado nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento, emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), reúne os nomes dos condutores envolvidos em processos administrativos de multa e suspensão do direito de dirigir.

Os notificados têm até o dia 12 de dezembro de 2025 para apresentar defesa prévia ou indicar o condutor infrator.

As defesas podem ser encaminhadas pelo site www.detran.ac.gov.br, presencialmente na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou nas Ciretrans do interior do estado, conforme os horários de atendimento.

O órgão alerta que quem não se manifestar dentro do prazo terá o processo julgado à revelia, com a possível aplicação das penalidades previstas no CTB. O Detran também ressalta que o pagamento da multa não impede a suspensão do direito de dirigir.

Confira a lista:

