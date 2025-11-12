Flash
Detran-AC publica lista de motoristas autuados com risco de suspensão do direito de dirigir; veja nomes
Motoristas acreanos autuados por infrações que podem levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram notificados em novo edital publicado nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento, emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), reúne os nomes dos condutores envolvidos em processos administrativos de multa e suspensão do direito de dirigir.
Os notificados têm até o dia 12 de dezembro de 2025 para apresentar defesa prévia ou indicar o condutor infrator.
As defesas podem ser encaminhadas pelo site www.detran.ac.gov.br, presencialmente na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou nas Ciretrans do interior do estado, conforme os horários de atendimento.
O órgão alerta que quem não se manifestar dentro do prazo terá o processo julgado à revelia, com a possível aplicação das penalidades previstas no CTB. O Detran também ressalta que o pagamento da multa não impede a suspensão do direito de dirigir.
Confira a lista:
Morre aos 93 anos o ex-vereador e empresário Francisco Darcy Vidal Campos, o Seu Darcy
Personalidade histórica de Brasiléia, Francisco Dacy Vidal Campos, conhecido como Seu Darcy, faleceu aos 93 anos, deixando um legado de trabalho, serviço público e contribuições ao desenvolvimento do município.
Pai de sete filhos — Delorgem, Delcimar, Delrimar, Dulzanira, Dalvanira, Antônio Darcy e Darlan —, Seu Darcy construiu uma grande família, com 24 netos, 15 bisnetos e 2 tataranetos, que hoje carregam sua história e seus ensinamentos.
Atuante na vida pública, foi vereador nos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, além de empresário respeitado, reconhecido por sua dedicação à comunidade e pelo papel no crescimento da região. Sua trajetória junto de seu pai e irmãos, marcou gerações e o consolidou como uma das referências locais em liderança, trabalho e compromisso social.
Seu legado permanecerá vivo na memória de familiares, amigos e da população, que o recordará com carinho, respeito e saudade.
O jornal oaltoacre.com, na pessoa do editor-chefe Alexandre Lima, juntamente com as famílias Camurça, Lima e Tuma, manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos pela partida de Seu Darcy Campos.
Que Deus conforte os corações enlutados e que a fé e as boas lembranças sirvam de alento neste momento de despedida.
André Kamai critica presença de secretário na Câmara e diz que Executivo não pode interferir em emendas da LDO
Vereador afirma que gestão tenta redirecionar propostas parlamentares e defende autonomia do Legislativo nas decisões orçamentárias
O vereador André Kamai (PT) criticou, na sessão desta terça-feira (11), a participação do secretário interino da Pasta Especial Municipal de Articulação Institucional, Rennan Biths, na Câmara Municipal de Rio Branco durante as discussões sobre vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a readequação de emendas parlamentares.
Kamai afirmou que a presença do representante do Executivo para tratar da redistribuição das propostas não condiz com o papel institucional da Prefeitura e classificou a ação como uma interferência indevida no processo legislativo.
“Apresentamos as emendas na LDO quando ela chegou à Casa. Infelizmente, como outros projetos do Executivo, a LDO entrou de última hora e não tivemos tempo suficiente para debater. Fizemos as emendas mais urgentes e agora recebemos a notícia de que a Prefeitura está vetando quase todas, sob o argumento de redistribuir para outras leis. Isso não é papel da Prefeitura. Ela não pode se meter no processo legislativo”, afirmou.
O parlamentar reforçou que a Câmara tem autonomia para propor, debater e manter as emendas apresentadas. “A Câmara tem legitimidade para fazer as alterações necessárias na LDO, e nós vamos lutar para sustentar nossas emendas”, completou.
O vereador também contestou a justificativa de que algumas propostas deveriam ser migradas para outras peças orçamentárias, como o Plano Plurianual (PPA) ou a Lei Orçamentária Anual (LOA), que ainda não foram formalmente discutidas no Legislativo.
“O debate do PPA e da LOA é posterior e ainda não foi aberto. Não podemos discutir na LDO o que a Prefeitura acha que deve ser tratado em outras leis. Se o Executivo quiser discutir o PPA ou a LOA, a Casa está aberta, pelo tempo que for necessário, para construir o melhor texto possível”, concluiu Kamai.
Nota pública do vice-reitor da UFAC revela profunda crise política e indica perseguição interna na gestão da universidade
A Universidade Federal do Acre (UFAC) vive um momento delicado na sua alta administração após a divulgação de uma nota pública pelo vice-reitor, Professor Josimar Batista Ferreira, que escancarou o rompimento político com o grupo que dirige a instituição desde 2012, após perseguição interna na gestão da universidade.
O documento, publicado nesta segunda-feira (10), foi uma resposta direta à decisão da reitora, Prof.ª Margarida Aquino, de retirar do vice-reitor o comando da Assessoria de Cooperação Interinstitucional (ACI) – setor que Josimar liderava desde o início de seu mandato em 2018. A medida, formalizada sem diálogo prévio e de forma inesperada, é vista por ele como um gesto de retaliação e uma tentativa de esvaziar sua atuação institucional, em meio à proximidade das eleições para a Reitoria.
Na nota, o vice-reitor afirma que a decisão “configura um desmonte deliberado que visa atingir minha atuação institucional, canalizando a função pública para o exclusivo atendimento de interesses particulares, em detrimento da própria UFAC”. O tom utilizado por Josimar expõe as divergências nos bastidores da alta administração universitária.
Josimar sugere que a medida integra um projeto de deslegitimação de sua imagem pública, citando inclusive episódios anteriores, como a negação do exercício de substituições da reitora — prerrogativa regimental do cargo. “Essa medida surge como mais um capítulo de um projeto sistemático de enfraquecimento da minha atuação institucional”, escreveu o vice-reitor.
Consultados, dois servidores da UFAC informaram que a nota pública foi lida como um marco de rompimento político entre Josimar e Margarida. Com isso, ganha força a especulação de que o vice-reitor deverá disputar o comando da universidade em oposição ao grupo que ajudou a eleger, após divergências na condução administrativa — inclusive práticas centralizadoras e autoritárias, incompatíveis com os princípios de organização universitária.
“Seguirei firme cumprindo meu dever institucional, com dignidade e lealdade à missão da universidade. E, como sempre, ao lado da comunidade, defenderei os valores que nos unem: a justiça, a igualdade, o pluralismo e a democracia”, concluiu o vice-reitor.
Até o momento, a Reitoria não se manifestou oficialmente sobre as declarações do vice-reitor.
