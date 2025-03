Detran-AC oferece 96 veículos em leilão com lances a partir de R$ 514

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, recebeu nessa quinta-feira, 27, em sessão solene realizada pela Câmara Municipal na Escola Estadual Anthero Soares Brandão, em Xapuri, o título de Cidadã Xapuriense. A indicação foi feita pelo vereador Celso Garcia, o Paraná, e foi aprovada por unanimidade, celebrando o compromisso e a dedicação da vice-governadora à comunidade.

Durante a agenda, a gestora fez visita técnica às obras da ponte sobre o Rio Acre e se reuniu com lideranças religiosas na Câmara Municipal.

“Sou grata pela oportunidade de, como vice-governadora deste estado, buscar honrar os compromissos assumidos ao lado do governador Gladson Camelí”, declarou Assis, que compartilhou um pouco de sua história, relembrando as origens humildes no Mato Grosso do Sul.

A vice também destacou os recursos que destinou ao Acre como senadora da República, enfatizando os investimentos realizados para Xapuri. “Vamos honrar o título de ‘Princesinha do Acre’ dado a esta terra que tão bem nos acolhe. Isso demonstra o compromisso do Estado com esta população, que tem um legado de luta pela sustentabilidade”, afirmou.

Mais de 40 pessoas foram homenageadas durante a sessão solene, incluindo servidores públicos, jornalistas, líderes e empresários.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários