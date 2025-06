Detran-AC notifica motoristas sobre suspensão do direito de dirigir

A sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), em Rio Branco, amanheceu sem energia elétrica nesta terça-feira (24), após atos de vandalismo e tentativa de furto de fios registrados durante a madrugada. A ação criminosa comprometeu o funcionamento da unidade e prejudicou também a operação de semáforos em outros pontos da cidade, gerando transtornos no tráfego.

Segundo informações divulgadas em nota oficial pelo superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, o ataque ocorreu por volta das 00h30. Relatos do vigilante da Rodoviária indicam que os criminosos utilizaram até faca de mesa para cortar o cabo que liga o transformador à instalação elétrica do prédio, deixando toda a estrutura às escuras.

Além da sede do órgão, outros locais da capital também foram alvo de atos semelhantes, resultando em semáforos inoperantes e aumento do risco de acidentes. Técnicos da RBTrans foram mobilizados nas primeiras horas do dia para inspecionar os pontos afetados e realizar os reparos emergenciais. A expectativa é de que a energia na sede seja restabelecida ainda nesta manhã, com a substituição do cabo danificado.

Na nota, a superintendência classificou os atos como graves e fez um apelo por maior articulação entre os órgãos públicos, especialmente com as forças de segurança, para combater esse tipo de crime. “Essas ações comprometem serviços essenciais e a segurança viária. Pedimos união para enfrentar esse problema”, destacou o superintendente.

A população foi orientada a redobrar a atenção no trânsito, principalmente em cruzamentos com semáforos fora de operação, até a normalização dos sistemas. Denúncias sobre novas ocorrências podem ser feitas através do número 190.