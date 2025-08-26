Cotidiano
Detran/AC notifica motoristas sobre suspensão do direito de dirigir
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta terça-feira, 26, edital de notificação referente à instauração de processos administrativos para suspensão do direito de dirigir. A medida ocorre após a tentativa frustrada de notificação postal aos condutores envolvidos.
Os notificados têm o prazo de 30 dias, contados a partir da publicação, para apresentar defesa por escrito junto à Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco (AC). As defesas também podem ser protocoladas nas Ciretrans, respeitando os horários e prazos de atendimento de cada unidade.
O Detran/AC ressalta que a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido resultará no julgamento dos processos à revelia, o que poderá levar à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme previsto no artigo 265 do CTB.
Comentários
Cotidiano
Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A
Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.
No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.
Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.
Classificação do Estadual
1º Rio Branco 9 Pts
2º Veneza 6 Pts
3º Real Sociedade 6 Pts
4º Borussia 4 Pts
5º Villa 1 Pt
6º Calafate 0 Pt
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal
Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.
Não deve ter mudanças
Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.
Plácido quer surpreender
Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.
Comentários
Cotidiano
Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.
Pista e Campo Grande
Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.
Você precisa fazer login para comentar.